Kỷ 5 chén trên bàn thờ gia tiên đựng gì và đặt sao cho đúng?

5 chén trên bàn thờ gia tiên đựng gì?

Tại sao lại sử dụng kỷ chén trên bàn thờ?

Kỷ chén được thiết kế với chân trụ vững chãi và 2 bên tay cầm để gia chủ có thể dễ dàng nhấc lên. Giữa kỷ có độ lõm nhất định để đặt các chén vào bên trong, đảm bảo được sự chắc chắn khi trưng bày trên bàn thờ.

Phong thủy Phùng Gia cho biết, kỷ thờ thường có 3 hoặc 5 chén để dâng cho tổ tiên và không sử dụng số lượng chén là chẵn. Bởi số lẻ đại diện cho dương giới còn số chẵn đại diện cho âm giới. Khi dùng số lẻ để trên bàn thờ giống như việc người dương cúng người âm.

Bộ kỷ 5 chén đựng gì?

Không ít các gia đình hiện nay sử dụng kỷ thờ gồm có 5 chén để đặt trên bàn thờ gia tiên. Tuy nhiên, nhiều người không hiểu hết được những ý nghĩa của con số 5 cũng như cách đặt chén nước trên bàn thờ.

Kỷ chén được thiết kế với chân trụ vững chãi và 2 bên tay cầm để gia chủ có thể dễ dàng nhấc lên. Giữa kỷ có độ lõm nhất định để đặt các chén vào bên trong, đảm bảo được sự chắc chắn khi trưng bày trên bàn thờ.

Kỷ chén thờ là vật phẩm quan trọng dùng để đựng nước sạch hoặc đựng rượu dâng cho tổ tiên. Lý do kỷ chén trên bàn thờ đựng nước chính là bởi xuất phát từ quan niệm "trần sao âm vậy", tức khi sống thế nào thì khi sang thế giới bên kia cũng sẽ như vậy. Trong khi đó, nước là thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của con người. Do đó, thể hiện sự quan tâm dành cho tổ tiên, con cháu thường dâng nước bằng kỷ thờ lên bàn thờ. Bởi ý nghĩa tâm linh sâu sắc này, gia chủ cần phải biết cách đặt chén nước trên bàn thờ đúng cách để giúp gia tiên thấy rõ được tấm lòng thành.

Ý nghĩa của kỷ 5 chén

Số lượng 5 kỷ chén trên bàn thờ tượng trưng cho ngũ hành: Kim – Mộc – Thuỷ – Hoả – Thổ của trời đất, giúp cân bằng và mang lại giá trị phong thuỷ tốt đẹp cho gia đình. Ngoài ra, số cũng đại diện cho ngũ thường "nhân, nghĩa, lễ, chí, tín".

Bộ kỷ 5 chén đa phần thường được lựa chọn sử dụng để trưng bày trên bàn thờ gia tiên kết hợp với bàn thờ Phật. Trong đó, 3 chén giữa dùng dâng nước lên cho Phật, Thánh. Còn 2 chén ở ngoài, 1 chén dâng cho bà Cô – ông Mãnh (những người chết trẻ trong dòng họ khi chưa lập gia đình) và 1 chén còn lại để cúng gia tiên.

Số lượng 5 kỷ chén trên bàn thờ tượng trưng cho ngũ hành: Kim – Mộc – Thuỷ – Hoả – Thổ của trời đất, giúp cân bằng và mang lại giá trị phong thuỷ tốt đẹp cho gia đình

5 chén trên bàn thờ còn tượng trưng cho ngũ cúng bao gồm "hương, đăng, trà, hoa, quả". Còn đối với bàn thờ Phật tại gia, bộ kỷ nước 5 chén biểu tượng cho 5 điều cấm trong Phật giáo "sát sanh, đạo tặc, uống rượu, nói dối và tà dâm".

Cách đặt kỷ 5 chén trên bàn thờ

Tại sao phải đặt kỷ 5 chén trên bàn thờ đúng vị trí?

Đối với những vật phẩm thờ cúng trên bàn thờ, không riêng gì kỷ chén thờ, gia chủ cần tuân thủ theo những nguyên tắc phong thuỷ về cách đặt, không được để bừa bộn, lộn xộn hay sai vị trí.

Đồng thời, việc cách đặt chén nước trên bàn thờ đúng cách cũng góp phần giúp con cháu thể hiện lòng thành kính của mình với tổ tiên. Nếu gia chủ không biết cách đặt kỷ 5 chén đúng cách sẽ ảnh hưởng nhỏ tới hậu vận của gia đình.

Vị trí đặt kỷ 5 chén trên bàn thờ

Theo phong thủy Tam Khoa, khi đặt kỷ chén trên bàn thờ, gia chủ cần phải tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định. Kỷ chén nên được đặt ở vị trí chính giữa của bàn thờ và phía trước bát hương.

Bên cạnh việc tìm hiểu cách đặt chén nước trên bàn thờ sao cho đúng. Gia chủ cũng cần tuân thủ các nguyên tắc đặt các đồ thờ khác. Nếu chỉ đặt đúng chén nước mà những vật phẩm khác đặt không đúng sẽ khiến gia tiên phật lòng. Theo đó, những vật phẩm khác trên bàn thờ được sắp xếp như sau:

Kỷ chén nên được đặt ở vị trí chính giữa của bàn thờ và phía trước bát hương.

Bát hương: đây là vật phẩm tâm linh quan trọng, được xem như sợi dây kết nối dương gian – âm thế và cũng là tiêu điểm trong khi thực hiện cách đặt chén nước trên bàn thờ. Trên bàn thờ thường sử dụng 3 bát hương, trong đó bát ở giữa lớn nhất thờ thần linh và hai bát bên cạnh thờ tổ tiên, bà cô – ông mãnh. Khoảng cách giữa ba bát hương trên bàn thờ khoảng 10 – 15cm. Bát hương sẽ được bố trị ở vị trí chính giữa của bàn thờ.

Đèn bàn thờ: 2 cây đèn sẽ được đặt ở 2 bên của bàn thờ để giúp tỏa sáng đều ra khắp không gian thờ cúng.

Lọ hoa – mâm bồng: Cách bài trí hoa quả trên bàn thờ cần phải tuân thủ theo nguyên tắc "Đông bình Tây quả". Điều này nghĩa là bình hoa sẽ được đặt về hướng Đông, còn mâm ngũ quả đặt phía Tây.

Di ảnh: Cách đặt di ảnh chuẩn nhất trên bàn thờ là phía sau của bát hương và ở chính giữa của bàn thờ. Khi đặt, gia chủ cần phải tuân theo thứ tự sắp xếp "Nam tả – Nữ hữu". Tức nếu nhìn theo hướng từ trong bàn thờ nhìn ra, di ảnh người nam sẽ đặt ở bên trái, còn di ảnh của người nữ đặt ở bên phải.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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