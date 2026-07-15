Nước cúng Phật và gia tiên: Dùng sao cho đúng để không phạm kỵ?

Trên bàn thờ gia tiên để mấy chén nước?

Dâng chén nước trên bàn thờ gia tiên là nghi thức thờ cúng quan trọng. Bởi dân gian quan niệm rằng "trần sao âm vậy". Do đó, gia chủ phải cúng nước dâng cho tổ tiên để báo ân đối với công sinh thành, dưỡng dục của họ.

Theo phong thủy Phùng Gia, trên bàn thờ gia tiên có thể sử dụng 3 – 5 chén nước để cúng cho thần linh, tổ tiên. Bên cạnh việc sử dụng nước, gia chủ cũng có thể dâng rượu hoặc trà cho tổ tiên của mình. Số lượng 3 hoặc 5 ly có ý nghĩa rất đặc biệt.

Nếu gia chủ đặt 3 ly nước trên bàn thờ thì điều này có thể xem như đại diện cho việc nhớ ơn 3 đời ông cha.

Trên bàn thờ gia tiên có thể sử dụng 3 – 5 chén nước để cúng cho thần linh, tổ tiên.

Bên cạnh sử dụng 3 ly nước, 5 ly nước cũng được khuyến khích dùng rất nhiều. Đối với 5 ly nước trên bàn thờ, đại diện cho 5 yếu tố ngũ hành âm dương "Kim – Mộc – Thuỷ – Hoả – Thổ". Đồng thời, con số 5 này còn thể hiện ngũ thờ "Hương – Đăng – Trà – Hoa – Quả", góp phần thể hiện sự chu toàn, hiếu thảo của con cháu, muốn dâng những điều trọn vẹn cho tổ tiên.

Trên bàn thờ Phật nên để mấy chén nước?

Trên bàn thờ Phật cần phải có đầy đủ các vật phẩm thờ cúng như bát hương, lọ hoa, mâm bồng, ly nước… Điều này trong phong thủy có nghĩa là sẽ giúp gia chủ kết nối với vị thần tối cao cũng như thực hiện được các nghi thức cúng bái.

Đối với chén nước, đây là vật phẩm được sử dụng để gia chủ dâng nước trên bàn thờ Phật nên việc bàn thờ nên để mấy chén nước cần được chú trọng sử dụng sao cho đúng. Đặc tính của ly nước dâng lên Phật là đại biểu của cái tâm.

Cũng theo thông tin từ Học viện phong thủy Minh Việt, tùy vào diện tích của bàn thờ mà gia chủ có thể lựa chọn cúng 3 hay 5 ly nước. Bởi trên thực tế không có một quy định nào về việc chỉ được thờ 5 hay thờ 3.

Tùy vào diện tích của bàn thờ mà gia chủ có thể lựa chọn cúng 3 hay 5 ly nước.

Nếu bàn thờ có diện tích nhỏ thì để 3 chén, còn nếu bàn thờ có diện tích lớn thì bạn để 5 chén nhằm đảm bảo sự cân bằng. Tuy nhiên, bạn vẫn cần lưu ý, không được thờ số chẵn. Theo tín ngưỡng, số lẻ tượng trưng cho dương giới còn số chẵn đại diện cho âm giới. Bởi vậy, khi cúng nước thì nên dùng số lẻ để biểu thị cho việc người dương cúng người âm.

Dùng nươc gì để cúng Phật và gia tiên?

Dùng nước sạch để cúng Phật

Bên cạnh việc quan tâm đến bàn thờ nên để mấy chén nước, gia chủ cần phải ghi nhớ, nước dùng để cúng Phật không được sử dụng nước trà. Bởi trà có màu sắc, nghĩa là không đảm bảo được sự thanh tịnh, tâm không nhiễm.

Do đó, cần phải sử dụng nước trong, không có chứa gì bên trong để cúng cho Đức Phật. Nước trong có thể là nước sôi hoặc nước tự nhiên, miễn nó thanh sạch và không chứa tạp chất là được.

Nước dùng để cúng Phật không được sử dụng nước trà.

Dùng nước sạch, rượu hoặc trà để cúng gia tiên

Nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì hoạt động của con người. Cùng với niềm tin "trần sao âm vậy" nên nước cũng trở thành yếu tố không thể thiếu với người ở thế giới bên kia.

Do đó, gia chủ có thể sử dụng nước để báo đáp công ơn với tổ tiên cũng như thể hiện tấm lòng thành kính đối với tổ tiên. Bên cạnh đó, trong phong thuỷ, nước thuộc hành Thuỷ, có tính ôn hoà, giúp gia chủ gia tăng vượng khí, tài lộc, duy trì sự bình an, yên ổn.

Bên cạnh nước, trên bàn thờ gia tiên có thể dâng rượu, điều này được thể hiện rõ qua quan niệm được truyền lại bao đời nay của ông cha ta "rượu ngon chắt để bàn thờ". Việc sử dụng rượu cũng là một trong những nghi thức thể hiện tấm lòng con thảo, mong muốn tổ tiên về hưởng lễ vật tinh túy của trời đất mà phù hộ cho con cháu được bình an.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Xây cầu thang hướng nào hợp tuổi để gia chủ vượng khí sinh tài? GĐXH - Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết các phương pháp xác định hướng cầu thang theo tuổi phù hợp, nguyên tắc thiết kế hợp lý cũng như cách hóa giải khi gặp phải các trường hợp không may mắn.

Bí ẩn con số 6 trong bộ ấm trà truyền thống GĐXH - Tại sao bộ ấm chén truyền thống lại là con số 6 mà không phải là 4, 5 hay 8? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn lý giải điều đó từ nhiều góc độ, từ lịch sử, phong thủy, thói quen sinh hoạt và văn hóa tiếp khách của người Việt.