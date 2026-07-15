Mẹo giúp loại bỏ mảng mốc đen và mùi hôi giăng cao su tủ lạnh

Nguyên nhân

Môi trường ẩm và kín trong tủ lạnh: Bên trong tủ lạnh luôn tồn tại độ ẩm nhất định do hơi nước từ thực phẩm, nước đá tan hoặc quá trình làm lạnh. Gioăng cao su có nhiều khe rãnh nhỏ, dễ giữ nước và khó khô hoàn toàn, tạo điều kiện lý tưởng để nấm mốc phát triển.

Thói quen đóng mở tủ thường xuyên: Việc mở tủ liên tục khiến không khí nóng, ẩm từ bên ngoài tràn vào, ngưng tụ tại gioăng cao su khi cửa tủ đóng lại. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này làm hơi ẩm đọng lại lâu hơn, khiến gioăng nhanh bị mốc đen.

Gioăng cao su tủ lạnh có nhiều khe rãnh nhỏ, dễ giữ nước và khó khô hoàn toàn, tạo điều kiện lý tưởng để nấm mốc phát triển.

Vệ sinh không đúng cách hoặc không thường xuyên: Nhiều người chỉ lau bề mặt bên trong tủ mà bỏ quên gioăng cao su. Cặn thức ăn, nước ngọt, sữa hoặc dầu mỡ bám lại trong các rãnh gioăng nếu không được làm sạch định kỳ sẽ trở thành "nguồn dinh dưỡng" cho nấm mốc sinh sôi.

Hậu quả

Giảm khả năng giữ lạnh của tủ: Nấm mốc và cặn bẩn bám dày khiến gioăng mất độ đàn hồi, không ôm sát khung tủ. Kết quả là cửa tủ đóng không kín, hơi lạnh dễ bị rò rỉ ra ngoài.

Tủ lạnh hoạt động quá tải, hao điện hơn: Khi khí lạnh liên tục thất thoát, tủ lạnh buộc phải chạy với công suất cao hơn để bù nhiệt. Điều này làm tiêu tốn điện năng đáng kể, hóa đơn tiền điện tăng mà hiệu quả làm lạnh vẫn kém.

Thực phẩm không được bảo quản đúng nhiệt độ: Nhiệt độ trong tủ không ổn định khiến thực phẩm dễ hỏng, nhanh ôi thiu, giảm thời gian bảo quản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nấm mốc và cặn bẩn bám dày khiến gioăng mất độ đàn hồi, không ôm sát khung tủ. Kết quả là cửa tủ đóng không kín, hơi lạnh dễ bị rò rỉ ra ngoài.

Nguy cơ phát sinh vi khuẩn, nấm mốc lan rộng: Gioăng cao su bị mốc có thể trở thành nguồn lây nhiễm vi khuẩn sang thực phẩm, đặc biệt là đồ tươi sống, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

Rút ngắn tuổi thọ tủ lạnh: Do tủ phải hoạt động liên tục với cường độ cao trong thời gian dài.

Cách tẩy mốc gioăng cao su tủ lạnh hiệu quả

Vệ sinh gioăng tủ lạnh bằng muối tại nhà

Bạn cho muối ăn vào bát (muối có khả năng khử trùng tự nhiên), thêm một ít baking soda để hỗ trợ làm sạch các vết bẩn li ti. Sau đó, cho thêm một lượng nhỏ giấm hoặc rượu vang trắng rồi khuấy đều đến khi hỗn hợp tan hoàn toàn.

Tiếp theo bạn nhúng một miếng vải sạch vào hỗn hợp vừa pha, vắt bớt nước để khăn ẩm vừa đủ, tránh quá ướt gây đọng nước trong gioăng.

Dùng muối để vệ sinh gioăng tủ lạnh giúp làm sạch sâu những vị trí hẹp, nơi vi khuẩn và nấm mốc thường tích tụ mà tay khó chạm tới.

Quấn miếng vải quanh một chiếc đũa hoặc vật dài, nhỏ tương tự rồi nhẹ nhàng luồn vào các khe gioăng cao su. Cách này giúp làm sạch sâu những vị trí hẹp, nơi vi khuẩn và nấm mốc thường tích tụ mà tay khó chạm tới.

Làm sạch gioăng cao su tủ lạnh bằng cồn hoặc rượu

Chuẩn bị cồn hoặc rượu trắng (giúp làm sạch bề mặt cao su và bay hơi nhanh), một miếng gạc hoặc khăn mềm và một tấm thẻ cứng (card nhựa).

Bạn đổ rượu vào bát nhỏ, nhúng miếng gạc vào cho thấm đều rồi vắt bớt dung dịch. Quấn miếng gạc quanh thẻ cứng và nhẹ nhàng luồn vào các khe gioăng cao su để lau sạch bụi bẩn, vi khuẩn và vết mốc bám sâu bên trong.

Làm sạch gioăng cao su tủ lạnh bằng kem đánh răng

Đầu tiên bạn chuẩn bị kem đánh răng, một chiếc bàn chản cũ, khăn ẩm và khăn khô để lau lại sau khi vệ sinh.

Dùng khăn ẩm lau sạch lớp kem đánh răng cùng bụi bẩn còn sót lại, cuối cùng lau lại bằng khăn khô để gioăng sạch và khô ráo hoàn toàn.

Tiếp theo bạn thoa đều kem đánh răng lên bề mặt gioăng cao su, để yên khoảng 2–3 phút cho kem phát huy tác dụng. Sau đó, nhúng nhẹ bàn chải vào nước và chải nhẹ nhàng theo chiều rãnh gioăng để đánh bật vết bẩn, mảng mốc.

Dùng khăn ẩm lau sạch lớp kem đánh răng cùng bụi bẩn còn sót lại, cuối cùng lau lại bằng khăn khô để gioăng sạch và khô ráo hoàn toàn.

Mẹo vệ sinh lò nướng bằng hơi nước tại nhà chỉ với 4 bước sạch như mới GĐXH - Vệ sinh lò nướng là công việc khiến nhiều người ngại bắt tay vào vì mất thời gian và tốn công chà rửa. Tuy nhiên, nếu thực hiện đúng cách, vệ sinh lò nướng bằng hơi nước có thể trở thành giải pháp đơn giản, an toàn và dễ áp dụng.