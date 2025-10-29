6 năm trước cho em chồng vay 5 chỉ vàng, giờ có việc đòi lại, cách trả nợ của cô ta khiến tôi choáng váng
GĐXH – Nghe em chồng nói, tôi đứng hình vài phút, không nghĩ cô ấy lại có ý định quỵt nợ trắng trợn như thế.
Tôi là dâu cả trong gia đình có 3 người con. Bên dưới chồng tôi còn 2 em, một trai, một gái. Chồng tôi và em trai chồng tính tình hiền lành, vui vẻ. Riêng cô em chồng lại thuộc diện đanh đá, ghê gớm nhất nhà.
Hồi tôi mới về làm dâu và còn sống chung với bố mẹ chồng, tôi cũng hay bị em gái chồng (lúc ấy còn học cấp 3) "soi" nhất cử nhất động rồi mách với mẹ chồng tôi. Thậm chí nhiều lúc, em chồng còn xúi anh trai phải để ý chị dâu nhiều hơn vì thấy tôi hay mặc váy đi làm.
Không những thế, điều khiến tôi khó chịu nhất là việc em chồng rất hay tự tiện vào phòng lấy mỹ phẩm, đồ trang sức của tôi dùng mà không xin phép. Vì không muốn làm lớn chuyện nên tôi đành nhịn hết lần này đến lần khác. Thế nhưng tôi càng nhịn, em chồng càng được đà làm quá.
Có lần, tôi còn bắt gặp em lấy sợi dây chuyền bằng vàng của tôi để đeo đi chụp ảnh. Tôi góp ý thì em nói rằng bản thân chỉ mượn đeo vài tiếng rồi trả. Cô ta nói tôi làm chị dâu mà không tặng nổi em chồng vật gì giá trị, còn suốt ngày đi so đo với em út trong nhà.
Thú thực, khoảng thời gian ấy, tôi cũng ấm ức với em chồng vô cùng nhưng biết cô ấy vốn được bố mẹ và hai anh cưng chiều nên có nói ra, mọi người cũng lại bênh cô ta mà thôi. Vì vậy, tôi chọn im lặng, chỉ mong đến ngày được ra ở riêng để có cuộc sống thoải mái, tự do, tránh xa cô em chồng quái dị.
Cuối cùng khi con gái tôi được 1 tuổi, vợ chồng tôi cũng được dọn ra ngoài. Lúc này, em chồng cũng học hết lớp 12, lên Hà Nội xin việc làm nên mọi chuyện cũng dần ổn hơn.
Đi làm được gần 1 năm, em chồng về thông báo với bố mẹ rằng đã có bầu nên muốn tổ chức đám cưới. Chú rể là người xã bên, hơn em 5 tuổi. Vậy là bố mẹ chồng tôi đành ngậm ngùi lo chuẩn bị lễ cưới.
Dù mọi chi phí từ cỗ bàn, phông rạp đến quà hồi môn đều do bố mẹ chồng tôi chuẩn bị nhưng trước ngày cưới 2 tuần, em chồng vẫn sang nhà tôi hỏi vay 5 chỉ vàng, nói muốn mua sắm thêm nhiều đồ cho đám cưới.
Khi đó nhà tôi cũng không dư dả gì nhưng nghĩ em đang bụng mang dạ chửa, lại mới đi làm chưa có tiền nên tôi cũng lấy 5 chỉ vàng mà bố mẹ đẻ cho làm của hồi môn để đưa cho em.
Ngày cưới, vợ chồng tôi cũng mừng em thêm 1 chỉ vàng để em có chút tiền lo cho cuộc sống sau đám cưới.
Kể từ đó đến nay cũng đã gần 6 năm trôi qua, em chồng vẫn không đả động gì đến khoản nợ vàng đó. Cho đến gần đây, khi vợ chồng tôi cần vốn để mở đại lý thức ăn chăn nuôi, tôi mới hỏi em chồng số vàng đó để bán đi, thêm vào tiền thuê kho, lấy hàng.
Thế nhưng, khi tôi vừa nhắc đến 5 chỉ vàng năm xưa, em chồng lại tỏ ra khó chịu. Cô ta nói tôi người trong một nhà mà toan tính hơn thua. Suốt bao nhiêu năm không động gì đến, giờ vàng tăng chóng mặt thì lại bắt cô ta trả nợ.
Thậm chí em chồng còn nói tưởng ngày ấy vợ chồng tôi cho luôn cô ta 5 chỉ đó làm của hồi môn nên cũng không nghĩ gì đến khoản đó nữa. Và giờ cô ta cũng không có vàng hay tiền để trả cho nhà tôi cả.
Nghe em chồng nói, tôi đứng hình vài phút, không nghĩ cô ấy lại có ý định "quỵt" nợ trắng trợn như thế. Nhưng tôi của bây giờ đã khác ngày xưa. Tôi cũng không dễ để em chồng bắt nạt nữa. Tôi vẫn nói rõ quan điểm, việc nào đi việc nấy, vay là vay mà cho là cho. Ngày cưới, chúng tôi cho em 1 chỉ làm của hồi môn rồi. Còn 5 chỉ em vay, em thu xếp trả nợ để vợ chồng tôi còn lo công việc.
Suốt 1 tuần sau đó, em chồng liên tục nhờ mẹ chồng tôi sang gây sức ép, đại ý muốn vợ chồng tôi xí xóa khoản nợ đó. Thế nhưng, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm. Bởi tôi biết, em chồng buôn bán cũng có tiền. Cô ấy còn mới mua điện thoại vài chục triệu thì không có lý do gì mà không trả nợ cho nhà tôi khi chúng tôi đang cần.
Cuối cùng, hôm trước, em chồng cũng sang nhà tôi để trả nợ nhưng với thái độ khó chịu. Cô ấy vứt cọc tiền lên bàn, nói trong đó là 20 triệu, tương đương giá trị của 5 chỉ vàng lúc cô ta vay.
Nói xong, cô ta đứng lên quay đi, nói số tiền đó cũng coi như chấm dứt tình nghĩa gia đình. Bởi vì ngay từ đầu, tôi đã không coi cô ta là người một nhà, cố tình vì "vài đồng bạc" mà ép cô ta phải trả nợ.
Nhìn em chồng mà tôi choáng váng. Vay vàng nhưng lại trả tiền với giá trị thấp hơn rất nhiều, đã thế lại còn làm như mình là nạn nhân. Không hiểu em chồng tôi có suy nghĩ hay không?
Giờ tôi nên cầm số tiền đó, coi như mua bài học cho bản thân rằng từ giờ không dính dáng chuyện tiền nong với em chồng. Hay nhất quyết bắt em chồng trả đủ vàng để dạy cho cô ta cách sống đúng với thực tế?
Hãy chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chuyên mục Tâm sự, qua email: tamsugdxh@gmail.com.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
Cầm 500.000 đồng mừng cưới bạn, thấy mâm cỗ, cô gái vội đổi phong bìTâm sự - 8 giờ trước
Ban đầu, cả nhóm thống nhất mừng cưới cô dâu theo mức chung là 500.000 đồng/người, nhưng sau khi nhìn thấy mâm cỗ nhà gái chuẩn bị, bạn của tôi vội đổi phong bì, thay số tiền mừng khác.
Nghỉ hưu với 25 triệu mỗi tháng nhưng về quê tôi sống như người nghèo: Tránh được vô số phiền phứcTâm sự - 14 giờ trước
GĐXH - Tôi nhận ra rằng, đôi khi, khoe khoang thành công sau khi nghỉ hưu không mang lại niềm vui mà chỉ khiến cuộc sống thêm rối ren.
5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợnTâm sự - 15 giờ trước
Chẳng nhà ai như gia đình tôi, chị dâu, em chồng lớn tiếng cãi nhau ngay trong đám giỗ mẹ chỉ vì 2 yến thịt lợn, khiến tình cảm rạn nứt.
Đi du lịch kỷ niệm 10 năm ngày cưới, tôi phát hiện vợ ngoại tìnhTâm sự - 1 ngày trước
Trong chuyến du lịch lãng mạn kỷ niệm 10 năm kết hôn, tôi phát hiện bí mật ngoại tình của vợ và giờ không biết nên đối mặt hay lảng tránh đi.
Báo hiếu 1 tỷ đồng và cái kết đắng: Từ con dâu 'phúc ba đời' bị hắt hủi vì 'phong thủy xấu'Tâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Câu chuyện của chị H.H (tên nhân vật đã được thay đổi) gửi cho mục Tâm sự chia sẻ về nỗi khổ tâm, khi xây nhà báo hiếu cho bố mẹ chồng nhưng đổi lại là sự đối xử khiến chị choáng váng.
Mừng cưới 'trả nợ' sau 7 năm, tôi toát mồ hôi vì vàng đắt gấp 4 lầnTâm sự - 1 ngày trước
Tôi vốn định khi bạn cưới sẽ mừng nhiều hơn món quà 1 chỉ vàng mình nhận 7 năm trước, nhưng nay nhìn giá vàng tăng hơn 4 lần, bằng cả tháng lương, tôi toát mồ hôi.
Họp lớp không phải để khoe mẽ: Bài học đắt giá tôi nhận được sau khi bị bạn thân 'sỉ nhục' trước đám đôngTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Đi họp lớp, ai cũng muốn xuất hiện với hình ảnh thành đạt, chỉn chu, để bạn bè thấy mình "cũng không đến nỗi nào". Nhưng đôi khi, chính những cuộc họp lớp ấy lại khiến ta nhận ra giữ sĩ diện có thể khiến ta trả giá đắt.
Người vợ nằng nặc xách vali rời khỏi nhà chồng vì cái bồn cầu bẩnTâm sự - 2 ngày trước
Chị gái tôi vừa xách vali đồ đạc và đem theo con gái 3 tuổi - bé Gấu, trở về nhà. Bố mẹ tôi thấy gương mặt rầu rĩ của chị, biết chắc chắn có chuyện nên vô cùng sốt sắng: "Con có việc gì xảy ra ở nhà chồng à?".
Đưa bố già bệnh tật vào viện dưỡng lão, nửa năm sau, tôi rơi nước mắt khi đọc dòng chữ do ông viếtTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Dọc đường về, những dòng chữ đó cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi thương bố vô cùng nhưng không biết phải làm thế nào cho đúng.
Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắcTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Chồng ngoại tình, về nhà gây sự, dùng bạo lực và không cho tôi đưa con đi. Trong căn nhà chung với mẹ chồng, tôi phải chịu đựng mọi áp lực, nỗi sợ hãi và cô đơn mà không thể nói cùng ai.
Nghỉ hưu với 25 triệu mỗi tháng nhưng về quê tôi sống như người nghèo: Tránh được vô số phiền phứcTâm sự
GĐXH - Tôi nhận ra rằng, đôi khi, khoe khoang thành công sau khi nghỉ hưu không mang lại niềm vui mà chỉ khiến cuộc sống thêm rối ren.