Báo hiếu 1 tỷ đồng và cái kết đắng: Từ con dâu 'phúc ba đời' bị hắt hủi vì 'phong thủy xấu'
GĐXH - Câu chuyện của chị H.H (tên nhân vật đã được thay đổi) gửi cho mục Tâm sự chia sẻ về nỗi khổ tâm, khi xây nhà báo hiếu cho bố mẹ chồng nhưng đổi lại là sự đối xử khiến chị choáng váng.
Tôi 37 tuổi, kết hôn 13 năm và có 2 cậu con trai. Vợ chồng tôi đều làm kinh doanh nên thu nhập cũng tương đối. Chúng tôi đã có nhà, có xe và có cuộc sống khá ổn trên thành phố.
Chồng tôi là con trai cả trong gia đình có hai anh em. Bố mẹ chồng đã ngoài 70 và đang sống ở quê. Thỉnh thoảng, vợ chồng tôi cũng cho con về quê chơi với ông bà.
Sau Tết vừa rồi, bố mẹ chồng nói muốn sửa lại vài chỗ trong nhà vì có dấu hiệu ngấm nước và xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Sau khi bàn bạc, tính toán, cả tôi và chồng đều chung suy nghĩ là không sửa mà đập đi xây mới toàn bộ để báo hiếu cho bố mẹ có ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ hơn.
Vậy là chúng tôi lên kế hoạch và bắt tay vào làm. Vì có mối quan hệ với nhiều bên thi công công trình nên tôi là người trực tiếp đảm nhận chuyện bản vẽ thiết kế ngôi nhà, liên hệ thợ đến chọn vật liệu, giá cả…
Chồng cũng tin tưởng nên giao cho tôi lo liệu toàn bộ. Cuối tuần, chúng tôi tranh thủ về giám sát việc thi công ngôi nhà. Còn phần lễ lạt, cúng bái đều do bố mẹ chồng tôi ở quê thực hiện.
Cuối cùng, sau hơn 3 tháng, ngôi nhà thiết kế theo kiểu mái thái cũng được hoàn thiện. Tổng chi phí gần 1 tỷ đồng. Đó là chưa kể sau khi hoàn thiện, tôi còn bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua sắm một vài đồ nội thất, đồ gia dụng mới mang về cho bố mẹ chồng.
Ngày làm bữa cơm mừng chuyển về nhà mới, ai đến cũng khen nhà đẹp, khang trang, sáng sủa. Bố mẹ chồng tôi vui lắm, còn nói "có con dâu thế này là phúc ba đời". Tôi nghe mà thấy ấm lòng, nghĩ rằng mọi nỗ lực của mình đã được ghi nhận.
Nhưng rồi, chỉ vỏn vẹn 2 tháng sau, mọi chuyện lại khác. Vợ chồng tôi liên tục nhận được điện thoại của bố mẹ nói ông bà cảm thấy không khỏe, hay ốm vặt, đau mỏi người. Ban đầu, tôi nghĩ người già ốm đau là chuyện thường tình, tuy nhiên dần dần, tôi lại nghe được những lời xì xào bàn tán nói là do căn nhà bị "lỗi phong thủy" nên mới khiến gia chủ đau ốm thường xuyên như vậy.
Rồi mẹ chồng tôi cũng đi mời "thầy" về xem. Không hiểu thầy phán kiểu gì mà bố mẹ chồng tôi gọi vợ chồng tôi từ thành phố về quê gấp.
Trong buổi nói chuyện, bố chồng bực bội ra mặt còn mẹ chồng cũng thể hiện rõ thái độ không hài lòng với tôi. Bố chồng nói đáng lý ra tuổi tôi không nên dính dáng gì đến chuyện làm nhà. Tất cả cứ để chồng tôi lo là được. Đằng này, tất cả mọi việc tôi đều đứng ra nên xây nhà xong mới "đen" như vậy.
Tôi nghe mà choáng váng. Suốt mấy tháng qua, tôi vừa mất công, vừa mất tiền, chạy đôn chạy đáo lo làm nhà báo hiếu bố mẹ chồng, vậy mà giờ đây, thứ tôi nhận được lại là những câu trách móc, đổ lỗi cho tôi như vậy ư? Quả thực tôi ấm ức vô cùng.
Chồng bênh tôi nói chuyện ốm đau là do bệnh tuổi già, bố mẹ không nên mê tín, suy nghĩ nhiều càng khiến sức khỏe xấu đi. Thế nhưng, dường như, ông bà vẫn tin rằng, tất cả là lỗi của tôi nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.
Gần tháng nay, sự lạnh nhạt của bố mẹ chồng cũng khiến tôi không thực sự thoải mái, thậm chí ấm ức không yên.
Xin mọi người hãy nói cho tôi một câu công bằng: Mất công, mất tiền lo cho nhà chồng để rồi bị trách, liệu có quá bất công với tôi không?.
Hãy chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chuyên mục Tâm sự, qua email: tamsugdxh@gmail.com.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
