6 nhóm người nên cẩn trọng với nước ép ổi để bảo vệ sức khỏe

Nước ép ổi là lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe, cung cấp hàm lượng vitamin C cao gấp 4 lần cam, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Với chất xơ phong phú, nước ép ổi không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn cho cảm giác no lâu. Hãy thưởng thức nước ép ổi để tận hưởng những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe và làn da. Tuy nhiên, nước ép ổi lại ẩn chứa những nguy cơ cần cân nhắc đối với một số người.

1. Mặt trái của sự tiện lợi từ nước ép ổi

Khi quả ổi được ép thành nước, một phần lớn chất xơ quý giá bị loại bỏ, đặc biệt nếu quá trình ép được lọc kỹ để tạo ra một loại nước trong, mịn. Chính sự thiếu hụt chất xơ này là nguyên nhân chính dẫn đến những tác động tiêu cực đối với một số nhóm người. Lượng đường tự nhiên (fructose) trong trái cây, vốn được chất xơ điều tiết hấp thụ từ từ, nay lại được giải phóng và đi thẳng vào máu một cách nhanh chóng, gây ra những phản ứng sinh hóa không mong muốn.

2. Những nhóm người nên cẩn trọng khi ăn quả ổi, uống nước ép ổi

Người mắc bệnh đái tháo đường nên hạn chế uống nước ép ổi

Đối với bệnh nhân đái tháo đường, việc kiểm soát lượng đường trong máu là nguyên tắc quan trọng cần tuân thủ. Trong khi quả ổi tươi có chỉ số đường huyết (GI) thấp, nhờ có chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, thì nước ép ổi lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng, việc loại bỏ chất xơ khỏi trái cây sẽ làm tăng tốc độ hấp thụ đường vào máu, dẫn đến đường huyết tăng đột biến sau khi uống. Mặc dù đường trong nước ép ổi là đường tự nhiên nhưng việc tăng đột ngột này vẫn rất nguy hiểm cho bệnh nhân đái tháo đường, đặc biệt là những người đang phụ thuộc vào insulin. Thay vào đó, người bệnh nên ăn ổi tươi nguyên trái với một lượng vừa phải, để tận dụng chất xơ và kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Người có vấn đề về tiêu hóa

Đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm , việc tiêu thụ quả ổi có thể gây ra nhiều phiền toái. Mặc dù nước ép được cho là dễ tiêu hóa hơn, nhưng đối với ổi, vấn đề nằm ở hạt ổi và hàm lượng fructose cao.

Hội chứng ruột kích thích : Đối với người mắc hội chứng ruột kích thích, hạt ổi nhỏ và cứng rất khó tiêu hóa. Chúng có thể đọng lại trong đường ruột, gây kích ứng và làm bùng phát các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi và khó tiêu. Do đó, người bệnh nên hạn chế ăn ổi hoặc các loại trái cây có hạt cứng để bảo vệ hệ tiêu hóa.

Kém hấp thu fructose: Đối với người kém hấp thu fructose, việc uống nước ép ổi có thể gây ra nhiều vấn đề. Lượng fructose cô đặc không được hấp thụ hết sẽ di chuyển xuống ruột già, bị vi khuẩn phân hủy và tạo ra khí. Điều này dẫn đến các triệu chứng khó chịu như đầy hơi, chướng bụng và tiêu chảy.

Bệnh trào ngược dạ dày thực quản: Độ acid của nước ép ổi có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng ở những người mắc bệnh GERD. Những người có vấn đề về trào ngược acid nên thận trọng và theo dõi phản ứng của họ.

Người có tiền sử sỏi thận

Đối với những người có tiền sử sỏi thận, việc ăn ổi cần đặc biệt lưu ý. Ổi chứa hàm lượng oxalate tương đối cao. Khi đi vào cơ thể, oxalate có thể kết hợp với canxi để tạo thành tinh thể canxi oxalate - nguyên nhân chính gây ra sỏi thận.

Theo Quỹ Thận Quốc gia Hoa Kỳ, tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu oxalate là một yếu tố rủi ro lớn. Dù nước ép ổi có ít oxalate hơn quả tươi nhưng việc uống thường xuyên vẫn có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Người có nguy cơ hạ huyết áp

Đối với người bị huyết áp thấp hoặc đang dùng thuốc, việc uống nước ép ổi thường xuyên có thể làm giảm huyết áp quá mức. Điều này là do ổi chứa hợp chất giúp làm giãn mạch, dù có lợi cho người huyết áp cao nhưng lại có thể gây ra các triệu chứng như chóng mặt, hoa mắt, hoặc thậm chí ngất xỉu cho người huyết áp thấp.

Người đang uống thuốc huyết áp và đái tháo đường

Ổi có thể tương tác với một số loại thuốc nhất định. Nếu đang dùng thuốc, đặc biệt là thuốc huyết áp hoặc thuốc đái tháo đường, cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống nước ép ổi để đảm bảo không có tương tác bất lợi nào xảy ra.

Người có tiền sử dị ứng

Những người có tiền sử dị ứng với ổi hoặc các loại trái cây liên quan nên tránh nước ép ổi để ngăn ngừa các phản ứng dị ứng, có thể bao gồm ngứa, sưng hoặc các triệu chứng nghiêm trọng hơn.

3. Uống nước ép ổi một cách thông minh

Nước ép ổi không phải là một loại đồ uống "xấu", nhưng việc tiêu thụ cần có sự hiểu biết và điều chỉnh phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Chọn nước ép tự làm, có cả bã: Nếu muốn uống nước ép, hãy chọn nước ép tự làm, giữ lại phần thịt quả và hạt (nếu tiêu hóa tốt) để tận dụng tối đa chất xơ và giảm tốc độ hấp thụ đường.

Không thêm đường: Tuyệt đối không thêm đường hoặc các chất tạo ngọt khác vào nước ép để tránh làm tăng lượng calo và đường không cần thiết.

Việc tiêu thụ nước ép ổi cần được xem xét cẩn thận, đặc biệt đối với những người có bệnh lý nền. Bằng cách hiểu rõ cơ thể mình và tiêu thụ có chừng mực, chúng ta có thể tận dụng tối đa những lợi ích của loại trái cây này mà không phải đối mặt với những rủi ro không đáng có.

Điều quan trọng là những người có tình trạng sức khỏe cụ thể hoặc mối lo ngại nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi bổ sung nước ép ổi vào chế độ ăn uống.