Loại rau quen thuộc ăn sai cách có thể 'nuôi lớn' tế bào ung thư, nhiều người Việt vẫn đang mắc
GĐXH - Việc để rau nấu chín qua đêm, hâm nóng rau không đúng cách tiềm ẩn nguy cơ phát triển tế bào ung thư và nhiều vấn đề sức khỏe đường tiêu hóa.
Ngăn ngừa tế bào ung thư: Vì sao không ăn rau xanh nấu chín để qua đêm
Vì tiết kiệm hoặc thiếu hiểu biết mà không ít người có thói quen để rau xanh đã nấu chín qua đêm rồi ăn tiếp vào những ngày sau đó. Thực tế, cái giá mà chúng ta phải trả cho hành động này là rất đắt, bởi thói quen tưởng chừng vô hại có thể tạo môi trường thuận lợi cho sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư trong cơ thể.
Các chuyên gia khẳng định, các loại rau đã nấu chín dù bảo quản trong tủ lạnh thì để càng lâu càng nguy hiểm, nhất là để qua đêm. Bởi vì các loại rau xanh thường có hàm lượng nitrat cao. Khi nấu chín, ăn còn thừa rồi đem cất vào tủ lạnh, nhất là để qua đêm sẽ chuyển hóa thành nitrit. Đây là chất có thể tạo ra các hợp chất liên quan đến quá trình hình thành tế bào ung thư và nhiều vấn đề sức khỏe khác.
Khi đi vào dạ dày, nitrit có thể tham gia phản ứng tạo N-nitroso — nhóm hợp chất được ghi nhận có khả năng gây hại niêm mạc và thúc đẩy sự biến đổi bất thường của tế bào ung thư. Đồng thời, các vitamin và folate trong rau xanh đậm rất nhạy cảm với nhiệt. Khi bị chế biến lại lần thứ hai, những chất này bị phá hủy, làm giảm giá trị dinh dưỡng và có thể tạo ra các chất không có lợi cho cơ thể.
Ăn nhiều rau xào, rau luộc hay canh để qua đêm trong tủ lạnh về lâu dài có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa và liên quan đến các bệnh ung thư đường tiêu hóa như ung thư thực quản, ung thư dạ dày, những tình trạng mà cơ chế bệnh sinh có liên quan đến sự tổn thương và biến đổi của tế bào ung thư. Ngay cả khi thực phẩm chưa ôi thiu và vẫn giữ hương vị ngon miệng, nguy cơ tiềm ẩn vẫn tồn tại.
Cách bảo quản rau và món ăn chín an toàn
Các chuyên gia khuyến cáo, nên nấu lượng rau vừa đủ dùng trong ngày, tránh để thừa qua đêm. Trường hợp buộc phải nấu sẵn, cần lưu ý:
- Không cho gia vị (mắm, muối, bột ngọt) khi nấu trước để tránh rau nhanh hỏng.
- Để nguội rồi bảo quản trong hộp thủy tinh, đặt ở ngăn mát tủ lạnh.
- Không cất canh hoặc rau trong nồi nhôm, inox vì có thể xảy ra phản ứng hóa học gây hại.
- Khi hâm lại, chỉ đun sôi một lần duy nhất, không hâm đi hâm lại nhiều lần.
Rau luộc là món ăn lành mạnh, nhưng để qua đêm có thể làm mất dinh dưỡng và tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh. Tốt nhất, hãy nấu lượng vừa đủ ăn và dùng hết trong ngày để bảo đảm an toàn cho sức khỏe cả gia đình.
Một số thực phẩm khác không nên để qua đêm sau khi nấu chín
Ngoài rau ra, dưới đây là một số thực phẩm mà không nên ăn sau khi đã để qua đêm:
Trứng: Trứng chứa nhiều protein, rất dễ bị phân hủy bởi vi khuẩn. Trứng để qua đêm có thể bị ôi thiu, gây ngộ độc thực phẩm.
Các món ăn chế biến từ hải sản: Hải sản chứa nhiều protein và chất béo, rất dễ bị phân hủy bởi vi khuẩn. Các món ăn chế biến từ hải sản để qua đêm có thể bị ôi thiu, gây ngộ độc thực phẩm.
Các món ăn chế biến từ thịt: Thịt chứa nhiều protein và chất béo, rất dễ bị phân hủy bởi vi khuẩn. Các món ăn chế biến từ thịt để qua đêm có thể bị ôi thiu, gây ngộ độc thực phẩm.
Các món ăn nộm, gỏi: Nộm, gỏi là những món ăn được chế biến từ các nguyên liệu tươi sống, không qua nấu chín. Nộm, gỏi để qua đêm có thể bị vi khuẩn, nấm mốc xâm nhập, gây ngộ độc thực phẩm.
Ngoài ra, các loại thức ăn khác như cơm, canh, soup,... cũng nên được bảo quản trong tủ lạnh trong vòng 24 giờ sau khi chế biến.
5 bí quyết giúp cơ thể lấy lại năng lượng sau Tết, bắt nhịp công việc hiệu quảSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Chỉ với 5 bí quyết đơn giản dưới đây có thể giúp bạn phục hồi năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần sau Tết.
Loại cá dễ 'nuôi lớn' tế bào ung thư: Ngon miệng, đưa cơm nhưng người Việt không nên ăn nhiềuSống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Cá ướp muối tuy là món ngon, “gây nghiện” với nhiều người, nhưng lại tiềm ẩn nuôi lớn tế bào ung thư, mang lại nhiều rủi ro sức khỏe.
Người đàn ông 50 tuổi xơ gan, xuất huyết tiêu hóa nặng sau Tết vì sai lầm nhiều nam giới mắc phảiSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Nam bệnh nhân 50 tuổi nhập viện trong tình trạng nôn ra máu ồ ạt, sốc mất máu trên nền xơ gan do nghiện rượu kéo dài.
Người phụ nữ 38 tuổi âm thầm một mình chiến đấu với ung thư, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Bỏ qua dấu hiệu ung thư tuyến mang tai là sưng góc hàm, người phụ nữ 38 tuổi quyết định giấu người thân, bỏ Tết, một mình âm thầm chiến đấu với ung thư.
3 món tưởng bổ nhưng ăn tàn phá thận khủng khiếp, người bệnh suy thận nên biết để tránhSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Không ít người nghĩ canh hầm, nước lẩu hay các món “bồi bổ” tốt cho sức khỏe, nhưng với người suy thận hay mắc bệnh thận ăn vào dễ khiến chức năng thận suy giảm nhanh hơn.
20 tuổi đã gan nhiễm mỡ nặng, vôi hóa gan: Dấu hiệu âm thầm nhiều người Việt không để ýSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Béo phì kéo dài gần 10 năm, anh Thái (20 tuổi, TP.HCM) đi khám sức khỏe và bất ngờ phát hiện men gan tăng cao gan nhiễm mỡ nặng, đã xuất hiện vôi hóa gan nguy hiểm.
Sau Tết bụng to thấy rõ? Thử ngay 6 nhóm thực phẩm này để giảm cân mà không cần nhịn ănSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Tết qua đi, cân nặng ở lại. Nếu bạn đang loay hoay không biết ăn gì để giảm cân mà vẫn đủ chất, 6 nhóm thực phẩm dưới đây sẽ giúp cơ thể nhẹ bụng, giảm mỡ hiệu quả và lấy lại vóc dáng nhanh chóng mà không cần ép cân cực đoan.
Bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì hóc hạt hướng dương, bác sĩ cảnh báo tai nạn dị vật dịp TếtMẹ và bé - 1 ngày trước
GĐXH - Hóc dị vật đường thở có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng.
Ám ảnh giảm cân bằng ức gà: Sai lầm tai hại khiến cơ thể suy kiệtSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người coi ức gà là "vị cứu tinh" duy nhất trong thực đơn giảm cân mà quên mất rằng, việc cắt giảm tinh bột triệt để và ăn uống lệch lạc có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa. TS. Lê Thị Hương Giang (Bệnh viện 198) cảnh báo: Giảm cân không phải là "cuộc chiến" với một món ăn, mà là nghệ thuật của sự cân bằng.
Việt Nam có một đặc sản siêu dinh dưỡng, được xem là 'viagra tự nhiên', tốt cho tim mạchSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Tu hài là loại hải sản quý hiếm, giàu dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Đặc biệt, tu hài được xem là "viagra tự nhiên" rất tốt cho nam giới.
3 món tưởng bổ nhưng ăn tàn phá thận khủng khiếp, người bệnh suy thận nên biết để tránhSống khỏe
GĐXH - Không ít người nghĩ canh hầm, nước lẩu hay các món “bồi bổ” tốt cho sức khỏe, nhưng với người suy thận hay mắc bệnh thận ăn vào dễ khiến chức năng thận suy giảm nhanh hơn.