Loại rau quen thuộc ăn sai cách có thể 'nuôi lớn' tế bào ung thư, nhiều người Việt vẫn đang mắc

Ngăn ngừa tế bào ung thư: Vì sao không ăn rau xanh nấu chín để qua đêm

Vì tiết kiệm hoặc thiếu hiểu biết mà không ít người có thói quen để rau xanh đã nấu chín qua đêm rồi ăn tiếp vào những ngày sau đó. Thực tế, cái giá mà chúng ta phải trả cho hành động này là rất đắt, bởi thói quen tưởng chừng vô hại có thể tạo môi trường thuận lợi cho sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư trong cơ thể.

Các chuyên gia khẳng định, các loại rau đã nấu chín dù bảo quản trong tủ lạnh thì để càng lâu càng nguy hiểm, nhất là để qua đêm. Bởi vì các loại rau xanh thường có hàm lượng nitrat cao. Khi nấu chín, ăn còn thừa rồi đem cất vào tủ lạnh, nhất là để qua đêm sẽ chuyển hóa thành nitrit. Đây là chất có thể tạo ra các hợp chất liên quan đến quá trình hình thành tế bào ung thư và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Khi đi vào dạ dày, nitrit có thể tham gia phản ứng tạo N-nitroso — nhóm hợp chất được ghi nhận có khả năng gây hại niêm mạc và thúc đẩy sự biến đổi bất thường của tế bào ung thư. Đồng thời, các vitamin và folate trong rau xanh đậm rất nhạy cảm với nhiệt. Khi bị chế biến lại lần thứ hai, những chất này bị phá hủy, làm giảm giá trị dinh dưỡng và có thể tạo ra các chất không có lợi cho cơ thể.

Ăn nhiều rau xào, rau luộc hay canh để qua đêm trong tủ lạnh về lâu dài có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa và liên quan đến các bệnh ung thư đường tiêu hóa như ung thư thực quản, ung thư dạ dày, những tình trạng mà cơ chế bệnh sinh có liên quan đến sự tổn thương và biến đổi của tế bào ung thư. Ngay cả khi thực phẩm chưa ôi thiu và vẫn giữ hương vị ngon miệng, nguy cơ tiềm ẩn vẫn tồn tại.

Cách bảo quản rau và món ăn chín an toàn

Các chuyên gia khuyến cáo, nên nấu lượng rau vừa đủ dùng trong ngày, tránh để thừa qua đêm. Trường hợp buộc phải nấu sẵn, cần lưu ý:

- Không cho gia vị (mắm, muối, bột ngọt) khi nấu trước để tránh rau nhanh hỏng.

- Để nguội rồi bảo quản trong hộp thủy tinh, đặt ở ngăn mát tủ lạnh.

- Không cất canh hoặc rau trong nồi nhôm, inox vì có thể xảy ra phản ứng hóa học gây hại.

- Khi hâm lại, chỉ đun sôi một lần duy nhất, không hâm đi hâm lại nhiều lần.

Rau luộc là món ăn lành mạnh, nhưng để qua đêm có thể làm mất dinh dưỡng và tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh. Tốt nhất, hãy nấu lượng vừa đủ ăn và dùng hết trong ngày để bảo đảm an toàn cho sức khỏe cả gia đình.

Một số thực phẩm khác không nên để qua đêm sau khi nấu chín

Ngoài rau ra, dưới đây là một số thực phẩm mà không nên ăn sau khi đã để qua đêm:

Trứng: Trứng chứa nhiều protein, rất dễ bị phân hủy bởi vi khuẩn. Trứng để qua đêm có thể bị ôi thiu, gây ngộ độc thực phẩm.

Các món ăn chế biến từ hải sản: Hải sản chứa nhiều protein và chất béo, rất dễ bị phân hủy bởi vi khuẩn. Các món ăn chế biến từ hải sản để qua đêm có thể bị ôi thiu, gây ngộ độc thực phẩm.

Các món ăn chế biến từ thịt: Thịt chứa nhiều protein và chất béo, rất dễ bị phân hủy bởi vi khuẩn. Các món ăn chế biến từ thịt để qua đêm có thể bị ôi thiu, gây ngộ độc thực phẩm.

Các món ăn nộm, gỏi: Nộm, gỏi là những món ăn được chế biến từ các nguyên liệu tươi sống, không qua nấu chín. Nộm, gỏi để qua đêm có thể bị vi khuẩn, nấm mốc xâm nhập, gây ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra, các loại thức ăn khác như cơm, canh, soup,... cũng nên được bảo quản trong tủ lạnh trong vòng 24 giờ sau khi chế biến.

