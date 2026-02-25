Mới nhất
3 món tưởng bổ nhưng ăn tàn phá thận khủng khiếp, người bệnh suy thận nên biết để tránh

Thứ tư, 14:19 25/02/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không ít người nghĩ canh hầm, nước lẩu hay các món “bồi bổ” tốt cho sức khỏe, nhưng với người suy thận hay mắc bệnh thận ăn vào dễ khiến chức năng thận suy giảm nhanh hơn.

Phòng ngừa suy thận: Chế độ ăn quan trọng thế nào?

Suy thận là tình trạng chức năng thận suy giảm, khiến cơ quan này không còn khả năng lọc và đào thải chất thải, đồng thời mất cân bằng nước trong cơ thể. 

Khi thận hoạt động kém, độc chất và dịch dư thừa tích tụ trong máu, làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, biến chứng tim mạch, đột quỵ và nhiều rối loạn nguy hiểm khác.

Theo các chuyên gia, dinh dưỡng đóng vai trò then chốt trong phòng ngừa cũng như làm chậm tiến triển bệnh thận. Ăn uống khoa học giúp giảm gánh nặng cho thận, hạn chế biến chứng và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

3 món tưởng bổ nhưng ăn tàn phá thận khủng khiếp, người bệnh suy thận nên biết để tránh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ở người mắc bệnh thận hoặc có yếu tố nguy cơ, khả năng xử lý protein, muối, kali và phốt pho bị suy giảm. Nếu chế độ ăn không phù hợp, thận phải làm việc quá mức, khiến tổn thương tiến triển nhanh hơn và dễ dẫn tới suy thận mạn giai đoạn nặng.

Vì vậy, người bệnh thận và nhóm nguy cơ cao cần xây dựng chế độ ăn cân đối, đủ năng lượng nhưng không gây quá tải cho thận. Mục tiêu là phòng ngừa suy dinh dưỡng đồng thời kiểm soát các rối loạn chuyển hóa lâu dài.

Chế độ ăn có giúp người bệnh suy thận làm chậm tiến triển bệnh?

Suy thận là bệnh lý tiến triển âm thầm nhưng có thể kiểm soát nếu phát hiện sớm và điều chỉnh lối sống phù hợp. Một chế độ ăn hợp lý không chỉ giúp phòng bệnh mà còn góp phần làm chậm quá trình suy giảm chức năng thận, giảm nhu cầu lọc máu và cải thiện chất lượng sống lâu dài.

Việc lựa chọn thực phẩm, kiểm soát lượng muối, đạm và khoáng chất vì vậy cần được xem là nền tảng trong chiến lược bảo vệ sức khỏe thận của mỗi người.

3 món tưởng bổ nhưng ăn tàn phá thận khủng khiếp, người bệnh suy thận nên biết để tránh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

3 loại nước tưởng bổ nhưng khiến bệnh suy thận trầm trong hơn

Nhiều loại nước được xem là "bồi bổ" nhưng thực tế lại tiềm ẩn nguy cơ với người có chức năng thận suy giảm.

Canh thuốc bắc không rõ nguồn gốc

Nhiều dược liệu là thực vật chứa hàm lượng kali cao. Khi thận suy giảm, kali không được đào thải hiệu quả sẽ gây tăng kali máu, tình trạng này có thể dẫn tới rối loạn nhịp tim, thậm chí ngừng tim. Một bát canh thuốc bắc không rõ thành phần vì vậy có thể trở thành yếu tố nguy hiểm với bệnh nhân thận.

Nước hầm xương ninh lâu

Không ít người tin canh xương bổ canxi, nhưng lượng canxi hòa tan thực tế không đáng kể. Ngược lại, xương chứa nhiều phospho và có thể giải phóng kim loại nặng như chì khi ninh lâu. Phospho tăng cao dễ gây vôi hóa mạch máu, bệnh xương do thận và thúc đẩy tiến triển suy thận.

Nước lẩu

Khi thịt, hải sản và rau củ được đun sôi lâu, phosphat từ thịt, phụ gia thực phẩm chế biến sẵn và kali từ rau sẽ tích tụ trong nước dùng. Uống phần nước này đồng nghĩa đưa vào cơ thể lượng lớn chất hòa tan, làm tăng gánh nặng cho thận.

Làm gì để phòng nguy cơ suy thận?

Các chuyên gia khuyến cáo việc bảo vệ thận cần bắt đầu từ những thói quen đơn giản mỗi ngày:

3 món tưởng bổ nhưng ăn tàn phá thận khủng khiếp, người bệnh suy thận nên biết để tránh - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

- Duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước lọc, hạn chế nước ngọt và đồ uống công nghiệp.

- Ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn; cân đối đạm động vật và đạm thực vật; kiểm soát tốt đái tháo đường và tăng huyết áp nếu mắc bệnh.

- Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh thận thay vì chờ đến khi có triệu chứng rõ rệt.

- Không tự ý dùng thuốc, thực phẩm chức năng hay thuốc đông y không rõ nguồn gốc.

- Tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý.

Điều trị triệt để các nhiễm khuẩn thông thường nhằm hạn chế nguy cơ làm nặng các bệnh lý cầu thận, trong đó có viêm cầu thận IgA. Với gia đình có người mắc bệnh thận mạn hoặc viêm cầu thận IgA, các thành viên cùng huyết thống nên tầm soát chức năng thận định kỳ.

Đang chơi tennis, người đàn ông 53 tuổi phát hiện nguy cơ suy thận từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiĐang chơi tennis, người đàn ông 53 tuổi phát hiện nguy cơ suy thận từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Bất ngờ đau dữ dội khi chơi thể thao, người đàn ông đi khám phát hiện nhồi máu thận, bệnh có thể dẫn đến suy thận cấp và hoại tử thận nếu không được xử lý kịp thời.

