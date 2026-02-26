Tin vui cho người bệnh đột quỵ: Sau 12 giờ vẫn còn cơ hội hồi phục nếu điều trị đúng cách!

Trong điều trị đột quỵ, "thời gian là não" luôn là nguyên tắc vàng. Tuy nhiên, với sự phát triển của chẩn đoán hình ảnh hiện đại và phác đồ điều trị cập nhật, nhiều bệnh nhân đến viện muộn sau "giờ vàng" vẫn có cơ hội được can thiệp hiệu quả.

Trường hợp bệnh nhân 60 tuổi được điều trị thành công tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP.HCM là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

"Cửa sổ điều trị" đột quỵ có thể được mở rộng đến 24 giờ nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn. Ảnh: BVCC

Đột quỵ - Những dấu hiệu bị bỏ qua vì chủ quan

Bệnh nhân Đ.V.H (60 tuổi, Tây Ninh) có tiền sử tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim và hút thuốc lá nhiều năm. Chiều trước ngày nhập viện, ông xuất hiện tình trạng tê yếu tay chân bên trái nhưng không đi khám vì nghĩ triệu chứng sẽ tự hết.

Đến sáng hôm sau, tình trạng trở nên nghiêm trọng với yếu liệt hoàn toàn nửa người trái. Gia đình lập tức đưa bệnh nhân đến cấp cứu.

Kết quả chụp MRI não xác định bệnh nhân bị nhồi máu vùng cầu não bên phải – thuộc nhóm đột quỵ tuần hoàn sau. Đây là thể bệnh thường có biểu hiện không điển hình, dễ bị bỏ sót và nguy cơ để lại di chứng cao.

Đáng chú ý, thời điểm nhập viện đã hơn 12 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng, vượt quá "giờ vàng" 4,5 giờ kinh điển trong chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết.

Người bệnh đột quỵ hồi phục ngoạn mục sau 4 ngày

Trước tình huống phức tạp, ekip Khoa Cấp cứu và Khoa Nội Thần kinh – Đơn vị Đột quỵ của bệnh viện đã tiến hành hội chẩn chuyên sâu. Dựa trên đánh giá lâm sàng và hình ảnh học hiện đại, các bác sĩ nhận định vẫn còn vùng não có khả năng hồi phục.

Trong bối cảnh hiện nay, với một số trường hợp đột quỵ tuần hoàn sau, "cửa sổ điều trị" có thể được mở rộng đến 24 giờ nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chỉ định và không có chống chỉ định. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ekip quyết định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch.

Đây là quyết định đòi hỏi kinh nghiệm chuyên môn, quy trình điều trị chuẩn hóa và sự phối hợp đa chuyên khoa nhằm tối ưu hiệu quả và kiểm soát nguy cơ biến chứng.

Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt từng ngày. Các triệu chứng yếu liệt giảm dần. Chỉ sau 4 ngày điều trị và theo dõi tích cực, bệnh nhân đã có thể tự đứng vững, đi lại, giao tiếp tốt và sinh hoạt gần như bình thường.

Kết quả này cho thấy vai trò then chốt của việc đánh giá cá thể hóa và can thiệp đúng thời điểm – ngay cả khi bệnh nhân đến viện muộn.

Ảnh minh họa.

Cần làm gì khi có dấu hiệu đột quỵ?

Theo BS. Võ Minh Thiện – Khoa Nội Thần kinh của bệnh viện, trường hợp trên gửi đi một thông điệp quan trọng: "Qua 'giờ vàng' không đồng nghĩa với mất hoàn toàn cơ hội điều trị. Nếu được tiếp cận tại các Đơn vị Đột quỵ chuyên sâu với đầy đủ phương tiện chẩn đoán và đội ngũ chuyên môn, nhiều bệnh nhân vẫn có thể được can thiệp hiệu quả, hạn chế tối đa di chứng."

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn nhấn mạnh: đến viện càng sớm, cơ hội hồi phục càng cao. Người dân cần:

- Nhận diện sớm dấu hiệu F.A.S.T (méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó).

- Đưa người bệnh đến bệnh viện ngay khi có triệu chứng.

- Kiểm soát tốt tăng huyết áp, bệnh tim mạch.

- Ngưng hút thuốc lá – yếu tố nguy cơ hàng đầu gây xơ vữa mạch máu và đột quỵ.

Thực tế lâm sàng cho thấy, đột quỵ không chỉ là cuộc đua với thời gian mà còn là cuộc đua với năng lực chuyên môn. Việc được tiếp cận đúng cơ sở y tế, đúng phác đồ và đúng thời điểm có thể tạo nên khác biệt lớn giữa tàn phế và hồi phục.