5 bí quyết giúp cơ thể lấy lại năng lượng sau Tết, bắt nhịp công việc hiệu quả
GĐXH - Chỉ với 5 bí quyết đơn giản dưới đây có thể giúp bạn phục hồi năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần sau Tết.
Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, nhiều người rơi vào trạng thái uể oải do ăn uống thất thường, sinh hoạt đảo lộn và ít vận động. Việc thiết lập lại lối sống lành mạnh là bước quan trọng giúp cơ thể nhanh chóng cân bằng, cải thiện tinh thần và nâng cao hiệu suất làm việc.
Theo BSNT Nguyễn Thị Dung – Khoa Nội yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, chỉ với 5 bí quyết đơn giản dưới đây có thể giúp bạn phục hồi năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần:
Điều chỉnh chế độ ăn uống
Sau những ngày ăn nhiều đồ dầu mỡ, đường và muối, nên giảm dần các thực phẩm này và tăng cường rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt. Ăn đúng bữa, uống đủ nước giúp cơ thể hỗ trợ tiêu hóa, thanh lọc và kiểm soát cân nặng tốt hơn.
Vận động từ những điều đơn giản
Không cần tập luyện cường độ cao ngay. Hãy bắt đầu bằng đi bộ, giãn cơ, yoga hoặc các bài tập nhẹ tại nhà. Duy trì vận động đều đặn giúp cơ thể thích nghi dần, tăng sức bền và cảm giác khỏe khoắn.
Ngủ đủ giấc để tái tạo năng lượng
Giấc ngủ chất lượng là “liều thuốc” tự nhiên giúp cơ thể phục hồi. Sau Tết, cần điều chỉnh lại giờ ngủ, duy trì 7–8 tiếng mỗi đêm để ổn định đồng hồ sinh học và tăng khả năng tập trung.
Chăm sóc sức khỏe tinh thần
Tinh thần ổn định giúp làm việc hiệu quả hơn. Bạn nên sắp xếp công việc hợp lý, dành thời gian thư giãn, đọc sách, nghe nhạc và đặt mục tiêu phù hợp cho năm mới để tránh áp lực quá lớn.
Biến thói quen tốt thành lối sống bền vững
Thay đổi nhanh chưa chắc hiệu quả lâu dài. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, phù hợp với thể trạng và duy trì đều đặn. Khi các thói quen lành mạnh trở thành một phần cuộc sống, bạn sẽ cảm nhận rõ sự cải thiện về sức khỏe và năng suất.
Sau Tết: Dấu hiệu cần được thăm khám
BSNT Nguyễn Thị Dung khuyến cáo, nếu sau Tết xuất hiện mệt mỏi kéo dài, rối loạn tiêu hóa, mất ngủ hoặc tăng cân nhanh, không nên chủ quan. Cần theo dõi sát dấu hiệu bất thường và thăm khám khi cần thiết.
Xây dựng lối sống lành mạnh ngay từ đầu năm là nền tảng giúp bạn duy trì sức khỏe ổn định, tinh thần tích cực và làm việc hiệu quả suốt cả năm.
