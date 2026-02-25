Mới nhất
Người phụ nữ 38 tuổi âm thầm một mình chiến đấu với ung thư, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Thứ tư, 16:00 25/02/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Bỏ qua dấu hiệu ung thư tuyến mang tai là sưng góc hàm, người phụ nữ 38 tuổi quyết định giấu người thân, bỏ Tết, một mình âm thầm chiến đấu với ung thư.

Phát hiện ung thư muộn vì triệu chứng tưởng bình thường

Sau Tết Nguyên đán, chị Thu vẫn đều đặn đến bệnh viện cho các buổi xạ trị tiếp theo sau ca phẫu thuật loại bỏ khối u. Đây là năm đầu tiên chị không về quê, cũng là khoảng thời gian chị phải đối diện rõ nhất với cảm giác cô đơn khi điều trị ung thư.

Chị phát hiện ung thư tuyến mang tai giai đoạn muộn khi vùng góc hàm trái sưng kéo dài hơn một năm. Do nghĩ chỉ là viêm thông thường, chị trì hoãn đi khám. Khi khối sưng to dần, bác sĩ xác định bệnh đã di căn hạch cổ và cần phẫu thuật.

Ca mổ được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM do Trần Phan Chung Thủy phụ trách. Khối u đã chèn ép dây thần kinh số 7 và bám sát động mạch cảnh, khiến ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ. Sau mổ, dây thần kinh được bảo tồn nhưng người bệnh phải tiếp tục xạ trị và tập phục hồi vận động cơ mặt.

Phát hiện ung thư muộn vì bỏ qua triệu chứng, người phụ nữ 38 tuổi âm thầm chiến đấu một mình - Ảnh 1.

Bệnh nhân được chăm sóc trong quá trình điều trị ung thư. Ảnh: BVCC

Điều trị ung thư một mình: Người bệnh phải thật kiên cường 

Tỉnh dậy sau phẫu thuật, chị Thu không có người thân bên cạnh vì lựa chọn giấu bệnh với gia đình và bạn bè. Mọi lịch khám, thuốc men, bữa ăn hay theo dõi tác dụng phụ đều do chị tự sắp xếp.

Những ngày sau Tết, khi nhịp sống trở lại bình thường, cảm giác trống trải càng rõ. Chị chia sẻ có lúc muốn buông xuôi vì không vướng bận gia đình riêng, nhưng mỗi lần gặp bác sĩ, nhận tín hiệu điều trị khả quan và nghĩ đến cha mẹ, chị lại lấy lại tinh thần.

Theo GS Chung Thủy, đây là tình huống không hiếm. Nhiều người bệnh ung thư phải điều trị một mình do hoàn cảnh kinh tế, khoảng cách địa lý hoặc tâm lý không muốn người thân lo lắng. Điều này khiến áp lực tinh thần tăng lên đáng kể, đòi hỏi người bệnh phải kiên cường hơn trong suốt quá trình điều trị.

Bác sĩ cho biết ngoài phác đồ y khoa, sự đồng hành về tâm lý đóng vai trò quan trọng, giúp người bệnh duy trì động lực và tuân thủ điều trị.

Phát hiện ung thư muộn vì bỏ qua triệu chứng, người phụ nữ 38 tuổi âm thầm chiến đấu một mình - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tuân thủ theo phác đồ điều trị ung thư: Mục tiêu được đền đáp

Theo Nguyễn Huy Lộc, bác sĩ Khoa Xạ trị tại Trung tâm Ung bướu của bệnh viện, yếu tố liên tục là nguyên tắc quan trọng trong xạ trị ung thư. Phác đồ cần được thực hiện đều đặn, hạn chế gián đoạn tối đa để đảm bảo hiệu quả.

Việc hoãn xạ trị kéo dài, kể cả do kỳ nghỉ lễ, có thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị tổng thể. Thời gian gián đoạn trên một tuần có thể làm giảm hiệu quả kiểm soát khối u, đặc biệt với ung thư vùng đầu cổ.

Chính vì vậy, sau Tết, chị Thu tiếp tục các buổi xạ trị theo lịch thay vì về quê. Quyết định này giúp duy trì phác đồ, dù đổi lại là những ngày hồi phục một mình trong phòng trọ nhỏ.

Sau phẫu thuật, chị Thu phải tập vật lý trị liệu để phục hồi vận động cơ mặt, đồng thời theo dõi sát các tác dụng phụ của xạ trị. Dù mệt mỏi, chị vẫn duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, ăn uống theo hướng dẫn và giữ liên lạc thường xuyên với bác sĩ.

Câu chuyện của chị phản ánh thực tế nhiều người bệnh ung thư trẻ tuổi phải đối diện hành trình điều trị dài hơi, không chỉ là cuộc chiến thể chất mà còn là thử thách tâm lý.

Chị Thu cho biết mục tiêu của mình là hoàn thành điều trị, hồi phục sức khỏe để có thể về quê trong một cái Tết khác, khi không còn phải giấu bệnh và không phải chiến đấu một mình.

Bác sĩ khuyến cáo cần làm gì khi có dấu hiệu cảnh báo ung thư

Các bác sĩ khuyến nghị người dân khi xuất hiện triệu chứng sưng kéo dài vùng đầu cổ, đau, tê mặt hoặc bất thường ở tuyến nước bọt cần đi khám sớm. Việc phát hiện muộn có thể khiến bệnh tiến triển nhanh, tăng nguy cơ phải điều trị phức tạp hơn.

Trong điều trị ung thư, tuân thủ phác đồ, duy trì tinh thần ổn định và nhận được hỗ trợ từ gia đình, nhân viên y tế là những yếu tố quan trọng giúp cải thiện tiên lượng lâu dài.

Loại rau quen thuộc trên mâm cơm người Việt có thể nuôi lớn tế bào ung thư nếu ăn sai cách

GĐXH - Việc tiêu thụ thường xuyên hoặc chế biến rau củ muối chua không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ hình thành và phát triển tế bào ung thư, đặc biệt ở dạ dày và gan.

Người đàn ông 50 tuổi xơ gan, xuất huyết tiêu hóa nặng sau Tết vì sai lầm nhiều nam giới mắc phải

Người đàn ông 50 tuổi xơ gan, xuất huyết tiêu hóa nặng sau Tết vì sai lầm nhiều nam giới mắc phải

Sống khỏe - 7 phút trước

GĐXH - Nam bệnh nhân 50 tuổi nhập viện trong tình trạng nôn ra máu ồ ạt, sốc mất máu trên nền xơ gan do nghiện rượu kéo dài.

3 món tưởng bổ nhưng ăn tàn phá thận khủng khiếp, người bệnh suy thận nên biết để tránh

3 món tưởng bổ nhưng ăn tàn phá thận khủng khiếp, người bệnh suy thận nên biết để tránh

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Không ít người nghĩ canh hầm, nước lẩu hay các món “bồi bổ” tốt cho sức khỏe, nhưng với người suy thận hay mắc bệnh thận ăn vào dễ khiến chức năng thận suy giảm nhanh hơn.

20 tuổi đã gan nhiễm mỡ nặng, vôi hóa gan: Dấu hiệu âm thầm nhiều người Việt không để ý

20 tuổi đã gan nhiễm mỡ nặng, vôi hóa gan: Dấu hiệu âm thầm nhiều người Việt không để ý

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Béo phì kéo dài gần 10 năm, anh Thái (20 tuổi, TP.HCM) đi khám sức khỏe và bất ngờ phát hiện men gan tăng cao gan nhiễm mỡ nặng, đã xuất hiện vôi hóa gan nguy hiểm.

Sau Tết bụng to thấy rõ? Thử ngay 6 nhóm thực phẩm này để giảm cân mà không cần nhịn ăn

Sau Tết bụng to thấy rõ? Thử ngay 6 nhóm thực phẩm này để giảm cân mà không cần nhịn ăn

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Tết qua đi, cân nặng ở lại. Nếu bạn đang loay hoay không biết ăn gì để giảm cân mà vẫn đủ chất, 6 nhóm thực phẩm dưới đây sẽ giúp cơ thể nhẹ bụng, giảm mỡ hiệu quả và lấy lại vóc dáng nhanh chóng mà không cần ép cân cực đoan.

Bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì hóc hạt hướng dương, bác sĩ cảnh báo tai nạn dị vật dịp Tết

Bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì hóc hạt hướng dương, bác sĩ cảnh báo tai nạn dị vật dịp Tết

Mẹ và bé - 7 giờ trước

GĐXH - Hóc dị vật đường thở có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng.

Ám ảnh giảm cân bằng ức gà: Sai lầm tai hại khiến cơ thể suy kiệt

Ám ảnh giảm cân bằng ức gà: Sai lầm tai hại khiến cơ thể suy kiệt

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Nhiều người coi ức gà là "vị cứu tinh" duy nhất trong thực đơn giảm cân mà quên mất rằng, việc cắt giảm tinh bột triệt để và ăn uống lệch lạc có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa. TS. Lê Thị Hương Giang (Bệnh viện 198) cảnh báo: Giảm cân không phải là "cuộc chiến" với một món ăn, mà là nghệ thuật của sự cân bằng.

Việt Nam có một đặc sản siêu dinh dưỡng, được xem là 'viagra tự nhiên', tốt cho tim mạch

Việt Nam có một đặc sản siêu dinh dưỡng, được xem là 'viagra tự nhiên', tốt cho tim mạch

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Tu hài là loại hải sản quý hiếm, giàu dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Đặc biệt, tu hài được xem là "viagra tự nhiên" rất tốt cho nam giới.

Người đàn ông 47 tuổi ở Hà Nội được cứu sống ngoạn mục sau ngừng tim 50 phút

Người đàn ông 47 tuổi ở Hà Nội được cứu sống ngoạn mục sau ngừng tim 50 phút

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Ngừng tim sau 50 phút, rơi vào hôn mê sâu và suy đa tạng, người đàn ông 47 tuổi ở Hà Nội được các bác sĩ Bệnh viện E cứu sống.

Loại rau quen thuộc trên mâm cơm người Việt có thể nuôi lớn tế bào ung thư nếu ăn sai cách

Loại rau quen thuộc trên mâm cơm người Việt có thể nuôi lớn tế bào ung thư nếu ăn sai cách

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Việc tiêu thụ thường xuyên hoặc chế biến rau củ muối chua không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ hình thành và phát triển tế bào ung thư, đặc biệt ở dạ dày và gan.

Đang chơi tennis, người đàn ông 53 tuổi phát hiện nguy cơ suy thận từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Đang chơi tennis, người đàn ông 53 tuổi phát hiện nguy cơ suy thận từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Bất ngờ đau dữ dội khi chơi thể thao, người đàn ông đi khám phát hiện nhồi máu thận, bệnh có thể dẫn đến suy thận cấp và hoại tử thận nếu không được xử lý kịp thời.

