Người phụ nữ 38 tuổi âm thầm một mình chiến đấu với ung thư, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Phát hiện ung thư muộn vì triệu chứng tưởng bình thường

Sau Tết Nguyên đán, chị Thu vẫn đều đặn đến bệnh viện cho các buổi xạ trị tiếp theo sau ca phẫu thuật loại bỏ khối u. Đây là năm đầu tiên chị không về quê, cũng là khoảng thời gian chị phải đối diện rõ nhất với cảm giác cô đơn khi điều trị ung thư.

Chị phát hiện ung thư tuyến mang tai giai đoạn muộn khi vùng góc hàm trái sưng kéo dài hơn một năm. Do nghĩ chỉ là viêm thông thường, chị trì hoãn đi khám. Khi khối sưng to dần, bác sĩ xác định bệnh đã di căn hạch cổ và cần phẫu thuật.

Ca mổ được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM do Trần Phan Chung Thủy phụ trách. Khối u đã chèn ép dây thần kinh số 7 và bám sát động mạch cảnh, khiến ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ. Sau mổ, dây thần kinh được bảo tồn nhưng người bệnh phải tiếp tục xạ trị và tập phục hồi vận động cơ mặt.

Điều trị ung thư một mình: Người bệnh phải thật kiên cường

Tỉnh dậy sau phẫu thuật, chị Thu không có người thân bên cạnh vì lựa chọn giấu bệnh với gia đình và bạn bè. Mọi lịch khám, thuốc men, bữa ăn hay theo dõi tác dụng phụ đều do chị tự sắp xếp.

Những ngày sau Tết, khi nhịp sống trở lại bình thường, cảm giác trống trải càng rõ. Chị chia sẻ có lúc muốn buông xuôi vì không vướng bận gia đình riêng, nhưng mỗi lần gặp bác sĩ, nhận tín hiệu điều trị khả quan và nghĩ đến cha mẹ, chị lại lấy lại tinh thần.

Theo GS Chung Thủy, đây là tình huống không hiếm. Nhiều người bệnh ung thư phải điều trị một mình do hoàn cảnh kinh tế, khoảng cách địa lý hoặc tâm lý không muốn người thân lo lắng. Điều này khiến áp lực tinh thần tăng lên đáng kể, đòi hỏi người bệnh phải kiên cường hơn trong suốt quá trình điều trị.

Bác sĩ cho biết ngoài phác đồ y khoa, sự đồng hành về tâm lý đóng vai trò quan trọng, giúp người bệnh duy trì động lực và tuân thủ điều trị.

Tuân thủ theo phác đồ điều trị ung thư: Mục tiêu được đền đáp

Theo Nguyễn Huy Lộc, bác sĩ Khoa Xạ trị tại Trung tâm Ung bướu của bệnh viện, yếu tố liên tục là nguyên tắc quan trọng trong xạ trị ung thư. Phác đồ cần được thực hiện đều đặn, hạn chế gián đoạn tối đa để đảm bảo hiệu quả.

Việc hoãn xạ trị kéo dài, kể cả do kỳ nghỉ lễ, có thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị tổng thể. Thời gian gián đoạn trên một tuần có thể làm giảm hiệu quả kiểm soát khối u, đặc biệt với ung thư vùng đầu cổ.

Chính vì vậy, sau Tết, chị Thu tiếp tục các buổi xạ trị theo lịch thay vì về quê. Quyết định này giúp duy trì phác đồ, dù đổi lại là những ngày hồi phục một mình trong phòng trọ nhỏ.

Sau phẫu thuật, chị Thu phải tập vật lý trị liệu để phục hồi vận động cơ mặt, đồng thời theo dõi sát các tác dụng phụ của xạ trị. Dù mệt mỏi, chị vẫn duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, ăn uống theo hướng dẫn và giữ liên lạc thường xuyên với bác sĩ.

Câu chuyện của chị phản ánh thực tế nhiều người bệnh ung thư trẻ tuổi phải đối diện hành trình điều trị dài hơi, không chỉ là cuộc chiến thể chất mà còn là thử thách tâm lý.

Chị Thu cho biết mục tiêu của mình là hoàn thành điều trị, hồi phục sức khỏe để có thể về quê trong một cái Tết khác, khi không còn phải giấu bệnh và không phải chiến đấu một mình.

Bác sĩ khuyến cáo cần làm gì khi có dấu hiệu cảnh báo ung thư

Các bác sĩ khuyến nghị người dân khi xuất hiện triệu chứng sưng kéo dài vùng đầu cổ, đau, tê mặt hoặc bất thường ở tuyến nước bọt cần đi khám sớm. Việc phát hiện muộn có thể khiến bệnh tiến triển nhanh, tăng nguy cơ phải điều trị phức tạp hơn.

Trong điều trị ung thư, tuân thủ phác đồ, duy trì tinh thần ổn định và nhận được hỗ trợ từ gia đình, nhân viên y tế là những yếu tố quan trọng giúp cải thiện tiên lượng lâu dài.