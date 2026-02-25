Người đàn ông 50 tuổi xơ gan, xuất huyết tiêu hóa nặng sau Tết vì sai lầm nhiều nam giới mắc phải
GĐXH - Nam bệnh nhân 50 tuổi nhập viện trong tình trạng nôn ra máu ồ ạt, sốc mất máu trên nền xơ gan do nghiện rượu kéo dài.
Xơ gan, xuất huyết tiêu hóa ồ ạt sau nhiều ngày uống rượu liên tục
Vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận bệnh nhân N.C.C (50 tuổi, Hải Phòng) trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa ồ ạt, sốc mất máu nặng trên nền xơ gan do rượu.
Theo người nhà, bệnh nhân có thói quen uống rượu kéo dài hơn 20 năm, thậm chí “mở mắt ra là uống”. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, người bệnh uống rượu liên tục từ sáng đến tối, gần như ngày nào cũng say.
Bác sĩ cho biết bệnh nhân từng nhiều lần được chẩn đoán xơ gan do rượu và giãn tĩnh mạch thực quản, song vẫn tiếp tục uống rượu, khiến bệnh tiến triển nặng.
Nôn ra gần 1 lít máu, sốc mất máu đe dọa tính mạng
Bệnh khởi phát đột ngột khi người bệnh nôn ra lượng máu lớn, tổng lượng ước tính khoảng 1 lít trước khi nhập viện. Khi tới bệnh viện, bệnh nhân kích thích, tay chân lạnh, mạch nhanh, huyết áp tụt sâu – biểu hiện điển hình của sốc mất máu.
Ê-kíp cấp cứu lập tức đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, truyền máu tối cấp và chế phẩm máu để ổn định tuần hoàn. Trong chưa đầy 24 giờ, bệnh nhân phải truyền gần 2,5–3 lít máu và chế phẩm.
Nội soi tiêu hóa khẩn cấp ghi nhận giãn tĩnh mạch thực quản độ III đã vỡ – biến chứng nguy hiểm thường gặp ở người xơ gan do tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Các bác sĩ tiến hành thắt vòng cao su để cầm máu, song nguy cơ tái phát vẫn rất cao.
Gan suy nặng, nguy cơ hôn mê gan và suy đa cơ quan
Xét nghiệm cho thấy chức năng gan suy giảm nghiêm trọng: tiểu cầu giảm sâu, rối loạn đông máu, men gan tăng cao và nồng độ amoniac trong máu tăng – dấu hiệu gan mất khả năng thải độc, có nguy cơ dẫn tới hôn mê gan.
Người bệnh còn giảm bạch cầu, cho thấy suy giảm miễn dịch do xơ gan tiến triển. Vì rối loạn đông máu nặng, việc can thiệp ngoại khoa gặp nhiều rủi ro, nguy cơ tử vong cao nên bệnh nhân hiện vẫn được hồi sức tích cực và theo dõi sát.
Sai lầm phổ biến: tiếp tục uống rượu khi đã mắc bệnh gan
Bác sĩ cảnh báo xơ gan do rượu là hậu quả của quá trình tổn thương gan kéo dài. Khi bệnh đã tiến triển, chỉ một đợt uống rượu nhiều – đặc biệt trong dịp lễ, Tết – cũng có thể kích hoạt biến chứng xuất huyết tiêu hóa nguy kịch.
Việc tiếp tục uống rượu sau khi đã được chẩn đoán xơ gan khiến tiên lượng bệnh xấu đi nhanh chóng và làm tăng nguy cơ tử vong.
Bác sĩ khuyến cáo, người có bệnh gan cần đến cơ sở y tế khẩn cấp khi xuất hiện: Nôn ra máu, đi ngoài phân đen, chóng mặt, tụt huyết áp, vàng da, vàng mắt, rối loạn ý thức, lơ mơ...
Các chuyên gia khuyến cáo người dân không lạm dụng rượu bia và tuyệt đối ngừng rượu khi đã có bệnh gan. Phát hiện sớm và tuân thủ điều trị là yếu tố quan trọng giúp ngăn biến chứng nguy hiểm.
Người phụ nữ 38 tuổi âm thầm một mình chiến đấu với ung thư, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Bỏ qua dấu hiệu ung thư tuyến mang tai là sưng góc hàm, người phụ nữ 38 tuổi quyết định giấu người thân, bỏ Tết, một mình âm thầm chiến đấu với ung thư.
3 món tưởng bổ nhưng ăn tàn phá thận khủng khiếp, người bệnh suy thận nên biết để tránhSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Không ít người nghĩ canh hầm, nước lẩu hay các món “bồi bổ” tốt cho sức khỏe, nhưng với người suy thận hay mắc bệnh thận ăn vào dễ khiến chức năng thận suy giảm nhanh hơn.
20 tuổi đã gan nhiễm mỡ nặng, vôi hóa gan: Dấu hiệu âm thầm nhiều người Việt không để ýSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Béo phì kéo dài gần 10 năm, anh Thái (20 tuổi, TP.HCM) đi khám sức khỏe và bất ngờ phát hiện men gan tăng cao gan nhiễm mỡ nặng, đã xuất hiện vôi hóa gan nguy hiểm.
Sau Tết bụng to thấy rõ? Thử ngay 6 nhóm thực phẩm này để giảm cân mà không cần nhịn ănSống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Tết qua đi, cân nặng ở lại. Nếu bạn đang loay hoay không biết ăn gì để giảm cân mà vẫn đủ chất, 6 nhóm thực phẩm dưới đây sẽ giúp cơ thể nhẹ bụng, giảm mỡ hiệu quả và lấy lại vóc dáng nhanh chóng mà không cần ép cân cực đoan.
Bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì hóc hạt hướng dương, bác sĩ cảnh báo tai nạn dị vật dịp TếtMẹ và bé - 7 giờ trước
GĐXH - Hóc dị vật đường thở có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng.
Ám ảnh giảm cân bằng ức gà: Sai lầm tai hại khiến cơ thể suy kiệtSống khỏe - 9 giờ trước
GĐXH - Nhiều người coi ức gà là "vị cứu tinh" duy nhất trong thực đơn giảm cân mà quên mất rằng, việc cắt giảm tinh bột triệt để và ăn uống lệch lạc có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa. TS. Lê Thị Hương Giang (Bệnh viện 198) cảnh báo: Giảm cân không phải là "cuộc chiến" với một món ăn, mà là nghệ thuật của sự cân bằng.
Việt Nam có một đặc sản siêu dinh dưỡng, được xem là 'viagra tự nhiên', tốt cho tim mạchSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Tu hài là loại hải sản quý hiếm, giàu dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Đặc biệt, tu hài được xem là "viagra tự nhiên" rất tốt cho nam giới.
Người đàn ông 47 tuổi ở Hà Nội được cứu sống ngoạn mục sau ngừng tim 50 phútSống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Ngừng tim sau 50 phút, rơi vào hôn mê sâu và suy đa tạng, người đàn ông 47 tuổi ở Hà Nội được các bác sĩ Bệnh viện E cứu sống.
Loại rau quen thuộc trên mâm cơm người Việt có thể nuôi lớn tế bào ung thư nếu ăn sai cáchSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Việc tiêu thụ thường xuyên hoặc chế biến rau củ muối chua không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ hình thành và phát triển tế bào ung thư, đặc biệt ở dạ dày và gan.
Đang chơi tennis, người đàn ông 53 tuổi phát hiện nguy cơ suy thận từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Bất ngờ đau dữ dội khi chơi thể thao, người đàn ông đi khám phát hiện nhồi máu thận, bệnh có thể dẫn đến suy thận cấp và hoại tử thận nếu không được xử lý kịp thời.
Chuyên gia cảnh báo thói quen hằng ngày tăng nguy cơ suy thận, người Việt tuyệt đối không chủ quanSống khỏe
GĐXH - Uống ít nước tưởng chừng vô hại nhưng có thể âm thầm làm suy giảm chức năng thận, nhiễm trùng tiết niệu tái diễn, lâu dài có thể làm tăng nguy cơ suy thận.