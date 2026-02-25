Mới nhất
Người đàn ông 50 tuổi xơ gan, xuất huyết tiêu hóa nặng sau Tết vì sai lầm nhiều nam giới mắc phải

Thứ tư, 17:00 25/02/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Nam bệnh nhân 50 tuổi nhập viện trong tình trạng nôn ra máu ồ ạt, sốc mất máu trên nền xơ gan do nghiện rượu kéo dài.

Xơ gan, xuất huyết tiêu hóa ồ ạt sau nhiều ngày uống rượu liên tục

Vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận bệnh nhân N.C.C (50 tuổi, Hải Phòng) trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa ồ ạt, sốc mất máu nặng trên nền xơ gan do rượu.

Theo người nhà, bệnh nhân có thói quen uống rượu kéo dài hơn 20 năm, thậm chí “mở mắt ra là uống”. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, người bệnh uống rượu liên tục từ sáng đến tối, gần như ngày nào cũng say.

Bác sĩ cho biết bệnh nhân từng nhiều lần được chẩn đoán xơ gan do rượu và giãn tĩnh mạch thực quản, song vẫn tiếp tục uống rượu, khiến bệnh tiến triển nặng.

Người đàn ông 50 tuổi xơ gan, xuất huyết tiêu hóa nặng sau Tết vì sai lầm nhiều nam giới mắc phải - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Nôn ra gần 1 lít máu, sốc mất máu đe dọa tính mạng

Bệnh khởi phát đột ngột khi người bệnh nôn ra lượng máu lớn, tổng lượng ước tính khoảng 1 lít trước khi nhập viện. Khi tới bệnh viện, bệnh nhân kích thích, tay chân lạnh, mạch nhanh, huyết áp tụt sâu – biểu hiện điển hình của sốc mất máu.

Ê-kíp cấp cứu lập tức đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, truyền máu tối cấp và chế phẩm máu để ổn định tuần hoàn. Trong chưa đầy 24 giờ, bệnh nhân phải truyền gần 2,5–3 lít máu và chế phẩm.

Nội soi tiêu hóa khẩn cấp ghi nhận giãn tĩnh mạch thực quản độ III đã vỡ – biến chứng nguy hiểm thường gặp ở người xơ gan do tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Các bác sĩ tiến hành thắt vòng cao su để cầm máu, song nguy cơ tái phát vẫn rất cao.

Gan suy nặng, nguy cơ hôn mê gan và suy đa cơ quan

Xét nghiệm cho thấy chức năng gan suy giảm nghiêm trọng: tiểu cầu giảm sâu, rối loạn đông máu, men gan tăng cao và nồng độ amoniac trong máu tăng – dấu hiệu gan mất khả năng thải độc, có nguy cơ dẫn tới hôn mê gan.

Người bệnh còn giảm bạch cầu, cho thấy suy giảm miễn dịch do xơ gan tiến triển. Vì rối loạn đông máu nặng, việc can thiệp ngoại khoa gặp nhiều rủi ro, nguy cơ tử vong cao nên bệnh nhân hiện vẫn được hồi sức tích cực và theo dõi sát.

Người đàn ông 50 tuổi xơ gan, xuất huyết tiêu hóa nặng sau Tết vì sai lầm nhiều nam giới mắc phải - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Sai lầm phổ biến: tiếp tục uống rượu khi đã mắc bệnh gan

Bác sĩ cảnh báo xơ gan do rượu là hậu quả của quá trình tổn thương gan kéo dài. Khi bệnh đã tiến triển, chỉ một đợt uống rượu nhiều – đặc biệt trong dịp lễ, Tết – cũng có thể kích hoạt biến chứng xuất huyết tiêu hóa nguy kịch.

Việc tiếp tục uống rượu sau khi đã được chẩn đoán xơ gan khiến tiên lượng bệnh xấu đi nhanh chóng và làm tăng nguy cơ tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo, người có bệnh gan cần đến cơ sở y tế khẩn cấp khi xuất hiện: Nôn ra máu, đi ngoài phân đen, chóng mặt, tụt huyết áp, vàng da, vàng mắt, rối loạn ý thức, lơ mơ...

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không lạm dụng rượu bia và tuyệt đối ngừng rượu khi đã có bệnh gan. Phát hiện sớm và tuân thủ điều trị là yếu tố quan trọng giúp ngăn biến chứng nguy hiểm.

20 tuổi đã gan nhiễm mỡ nặng, vôi hóa gan: Dấu hiệu âm thầm nhiều người Việt không để ý

GĐXH - Béo phì kéo dài gần 10 năm, anh Thái (20 tuổi, TP.HCM) đi khám sức khỏe và bất ngờ phát hiện men gan tăng cao gan nhiễm mỡ nặng, đã xuất hiện vôi hóa gan nguy hiểm.

GĐXH - Béo phì kéo dài gần 10 năm, anh Thái (20 tuổi, TP.HCM) đi khám sức khỏe và bất ngờ phát hiện men gan tăng cao gan nhiễm mỡ nặng, đã xuất hiện vôi hóa gan nguy hiểm.

