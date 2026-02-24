Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Việt Nam có một đặc sản siêu dinh dưỡng, được xem là 'viagra tự nhiên', tốt cho tim mạch

Thứ ba, 23:03 24/02/2026 | Sống khỏe
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tu hài là loại hải sản quý hiếm, giàu dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Đặc biệt, tu hài được xem là "viagra tự nhiên" rất tốt cho nam giới.

Công dụng của tu hài

Tu hài (ốc vòi voi) là loài hải sản quý có giá trị cao về dinh dưỡng cũng như về kinh tế. Ở Việt Nam, tu hài được nuôi chủ yếu tập trung tại các tỉnh ven biển phía Bắc và miền Trung như Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Phú Yên.

Theo nghiên cứu, thịt tu hài có hương vị thơm ngon, ngọt, trong thịt có chứa 11,63% đạm, 0,42% đường, 1,22% muối khoáng, kẽm, Omega-3 và đặc biệt là 18 loại axit amin, trong đó có một số là những axit amin không thay thế.

Việt Nam có một đặc sản siêu dinh dưỡng, được xem là 'viagra tự nhiên', tốt cho tim mạch - Ảnh 1.

Tu hài (ốc vòi voi) là loài hải sản quý có giá trị cao về dinh dưỡng cũng như về kinh tế. Ảnh minh họa: TL

Dưới đây là các thành phần dinh dưỡng và lợi ích của tu hài mang lại cho sức khỏe:

Protein: Tu hài chứa một lượng lớn protein, là một thành phần quan trọng cho cơ thể để xây dựng và sửa chữa các mô, đồng thời cũng quan trọng cho sự phát triển cơ bắp và hệ miễn dịch.

Chất béo: Tu hài chứa lượng chất béo khá thấp, do đó đây là loại thực phẩm lý tưởng cho những ai muốn duy trì hoặc giảm cân. Chất béo trong tu hài thường là các loại chất béo không bão hòa, có lợi cho tim mạch.

Carbohydrate: Tu hài chứa rất ít carbohydrate, thích hợp cho những người theo chế độ ăn kiêng low-carb hoặc ketogenic.

Khoáng chất: Tu hài giàu các khoáng chất quan trọng như kẽm, sắt, magiê và canxi, cần thiết cho nhiều chức năng cơ thể bao gồm sự hình thành xương, chức năng cơ bắp và hệ thần kinh.

Vitamin: Tu hài cung cấp các vitamin quan trọng như vitamin B12, cần thiết cho sự hình thành hồng cầu và chức năng thần kinh và vitamin A, cần thiết cho thị lực và hệ miễn dịch.

Omega-3: Tu hài chứa một lượng omega-3, có lợi cho sức khỏe tim mạch và chức năng não bộ.

Ngoài ra, tu hài được biết đến với công dụng đặc biệt trong việc tăng cường sinh lực và sức khỏe sinh lý của nam giới. Những dưỡng chất có trong tu hài như kẽm và các loại vitamin, có thể giúp cải thiện chức năng sinh lý và tăng cường sức khỏe sinh sản. Việc tiêu thụ tu hài đều đặn cũng có thể giúp giảm căng thẳng, tăng cường sự tập trung và nâng cao tinh thần.

Có thể thấy, tu hài là một loại hải sản không chỉ ngon mà còn có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Việt Nam có một đặc sản siêu dinh dưỡng, được xem là 'viagra tự nhiên', tốt cho tim mạch - Ảnh 2.

Tu hài mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa: TL

Những ai không nên ăn tu hài?

Tuy là loại hải sản có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng những đối tượng dưới đây không nên sử dụng tu hài:

- Người dị ứng hải sản: Với nhóm người này, tu hài có thể gây nổi mề đay, ngứa, sưng phù, thậm chí khó thở và đe dọa tính mạng.

- Hàm lượng đạm và purin cao trong tu hài có thể khiến người bị bệnh gout, bệnh xương khớp mắc bệnh trầm trọng thêm.

- Người hay bị lạnh bụng, tiêu chảy không nên ăn vì tu hài có tính hàn (lạnh).

- Người có bệnh da liễu, vết thương hở không nên ăn tu hài vì có thể gây kích ứng, ngứa, làm vết thương lâu lành hoặc hình thành sẹo lồi.

- Phụ nữ mang thai và cho con bú cần hạn chế ăn vì rủi ro nhiễm thủy ngân cao hơn các loại cá thông thường.

Lưu ý khi ăn tu hài:

- Khi ăn tu hài không nên ăn cùng các loại trái cây giàu vitamin C (cam, dâu, ổi...) vì có nguy cơ tạo thành chất độc gây ngộ độc.

- Tránh ăn tu hài kết hợp với các loại đồ ăn, thức uống có tính hàn khác như dưa hấu, rau muống, nước lạnh, đồ uống có ga.

- Chỉ ăn tu hài khi đã được nấu chín kỹ để tránh ngộ độc và nhiễm khuẩn.

Tu hài to nhất thế giới giá 10 triệu/con: Cả nhà chia nhau từng miếng tẩm bổTu hài to nhất thế giới giá 10 triệu/con: Cả nhà chia nhau từng miếng tẩm bổ

Vào mùa này, nếu muốn ăn loại tu hài Canada to nhất thế giới, khách thường phải đặt trước vài ngày. Giá loại tu hài này dao động từ 2,5-5 triệu đồng/kg, thậm chí có con lên tới 10 triệu đồng vì đang trái vụ.

Vì sao tu hài đắt đỏ 10 triệu đồng/con vẫn khiến chị em 'điên đảo' vung tiền muaVì sao tu hài đắt đỏ 10 triệu đồng/con vẫn khiến chị em "điên đảo" vung tiền mua

GiadinhNet - Tu hài Canada thường có giá từ 2 - 2,5 triệu/kg, nhưng vào lúc trái vụ như thế này mỗi con giá có thể lên đến 5 triệu/kg, cân nặng trung bình mỗi con tầm 1,5 - 2kg. Đắt đỏ là vậy nhưng loài tu hài này vẫn được chị em không tiếc tiền mua về tẩm bổ cho ông xã.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bữa tiệc khó tin: Tu hài 10 triệu/con, cua khổng lồ 60 triệu/con

Bữa tiệc khó tin: Tu hài 10 triệu/con, cua khổng lồ 60 triệu/con

Vì sao tu hài đắt đỏ 10 triệu đồng/con vẫn khiến chị em "điên đảo" vung tiền mua

Vì sao tu hài đắt đỏ 10 triệu đồng/con vẫn khiến chị em "điên đảo" vung tiền mua

Tu hài to nhất thế giới giá 10 triệu/con: Cả nhà chia nhau từng miếng tẩm bổ

Tu hài to nhất thế giới giá 10 triệu/con: Cả nhà chia nhau từng miếng tẩm bổ

Theo chân đại gia đi ăn tu hài bạc triệu

Theo chân đại gia đi ăn tu hài bạc triệu

2 món ăn ngon từ tu hài

2 món ăn ngon từ tu hài

Cùng chuyên mục

Người đàn ông 47 tuổi ở Hà Nội được cứu sống ngoạn mục sau ngừng tim 50 phút

Người đàn ông 47 tuổi ở Hà Nội được cứu sống ngoạn mục sau ngừng tim 50 phút

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Ngừng tim sau 50 phút, rơi vào hôn mê sâu và suy đa tạng, người đàn ông 47 tuổi ở Hà Nội được các bác sĩ Bệnh viện E cứu sống.

Loại rau quen thuộc trên mâm cơm người Việt có thể nuôi lớn tế bào ung thư nếu ăn sai cách

Loại rau quen thuộc trên mâm cơm người Việt có thể nuôi lớn tế bào ung thư nếu ăn sai cách

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Việc tiêu thụ thường xuyên hoặc chế biến rau củ muối chua không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ hình thành và phát triển tế bào ung thư, đặc biệt ở dạ dày và gan.

Đang chơi tennis, người đàn ông 53 tuổi phát hiện nguy cơ suy thận từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Đang chơi tennis, người đàn ông 53 tuổi phát hiện nguy cơ suy thận từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Bất ngờ đau dữ dội khi chơi thể thao, người đàn ông đi khám phát hiện nhồi máu thận, bệnh có thể dẫn đến suy thận cấp và hoại tử thận nếu không được xử lý kịp thời.

Mỹ đánh giá loại rau 'tốt nhất thế giới' hiện bán đầy chợ Việt: Ăn đúng cách để ngừa đột quỵ và ổn định đường huyết

Mỹ đánh giá loại rau 'tốt nhất thế giới' hiện bán đầy chợ Việt: Ăn đúng cách để ngừa đột quỵ và ổn định đường huyết

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Rau xà lách nếu sử dụng đúng cách, loại rau này có thể ngừa đột quỵ, ổn định đường huyết và bảo vệ tim mạch hiệu quả.

4 đồ ăn vặt âm thầm gây tắc nghẽn mạch máu, dù nam hay nữ cũng nên tránh xa

4 đồ ăn vặt âm thầm gây tắc nghẽn mạch máu, dù nam hay nữ cũng nên tránh xa

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Nhiều người vẫn thắc mắc tại sao dù còn trẻ, không hút thuốc nhưng vẫn mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp. Câu trả lời thường nằm ở những thói quen ăn uống tích tụ qua năm tháng.

Chuyên gia cảnh báo thói quen hằng ngày tăng nguy cơ suy thận, người Việt tuyệt đối không chủ quan

Chuyên gia cảnh báo thói quen hằng ngày tăng nguy cơ suy thận, người Việt tuyệt đối không chủ quan

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Uống ít nước tưởng chừng vô hại nhưng có thể âm thầm làm suy giảm chức năng thận, nhiễm trùng tiết niệu tái diễn, lâu dài có thể làm tăng nguy cơ suy thận.

8 cuộc đời được viết tiếp nhờ tạng hiến của một nam sinh: Một mùa xuân của hy vọng

8 cuộc đời được viết tiếp nhờ tạng hiến của một nam sinh: Một mùa xuân của hy vọng

Y tế - 15 giờ trước

Giữa tận cùng đau thương, họ vẫn quyết định lựa chọn trao đi để sự ra đi của người thân không trở thành kết thúc, mà là sự tiếp nối của những cuộc đời khác.

Người phụ nữ 56 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư nội mạc tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 56 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư nội mạc tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Chủ quan với tình trạng ra máu âm đạo kéo dài, người phụ nữ 56 tuổi chỉ đi khám khi cơ thể choáng váng, mất ngủ. Kết quả chẩn đoán khiến chị bất ngờ: ung thư nội mạc tử cung.

Loại cá 'nuôi lớn' tế bào ung thư, ngon đến mấy người Việt cũng không nên ăn nhiều

Loại cá 'nuôi lớn' tế bào ung thư, ngon đến mấy người Việt cũng không nên ăn nhiều

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia cảnh báo việc tiêu thụ thường xuyên các loại cá lớn có thể tổn thương tế bào và nguy cơ tế bào ung thư khi phơi nhiễm kéo dài.

6 'nguyên tắc' sống còn của người bệnh suy thận, giúp bảo vệ chức năng thận tốt hơn

6 'nguyên tắc' sống còn của người bệnh suy thận, giúp bảo vệ chức năng thận tốt hơn

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Hiểu rõ mức độ nguy hiểm của suy thận, các nguyên tắc chăm sóc sẽ giúp người bệnh bảo vệ chức năng thận, kéo dài thời gian điều trị hiệu quả.

Xem nhiều

Loại cá 'nuôi lớn' tế bào ung thư, ngon đến mấy người Việt cũng không nên ăn nhiều

Loại cá 'nuôi lớn' tế bào ung thư, ngon đến mấy người Việt cũng không nên ăn nhiều

Sống khỏe

GĐXH - Chuyên gia cảnh báo việc tiêu thụ thường xuyên các loại cá lớn có thể tổn thương tế bào và nguy cơ tế bào ung thư khi phơi nhiễm kéo dài.

Người đàn ông suy thận giai đoạn 3 ân hận vì tự ý làm điều này khiến bệnh trầm trọng hơn

Người đàn ông suy thận giai đoạn 3 ân hận vì tự ý làm điều này khiến bệnh trầm trọng hơn

Sống khỏe
Chuyên gia Mỹ chỉ ra loại hạt giúp giảm nguy cơ đột quỵ và kiểm soát đường huyết, người Việt nên tận dụng

Chuyên gia Mỹ chỉ ra loại hạt giúp giảm nguy cơ đột quỵ và kiểm soát đường huyết, người Việt nên tận dụng

Sống khỏe
Chuyên gia cảnh báo thói quen hằng ngày tăng nguy cơ suy thận, người Việt tuyệt đối không chủ quan

Chuyên gia cảnh báo thói quen hằng ngày tăng nguy cơ suy thận, người Việt tuyệt đối không chủ quan

Sống khỏe
6 'nguyên tắc' sống còn của người bệnh suy thận, giúp bảo vệ chức năng thận tốt hơn

6 'nguyên tắc' sống còn của người bệnh suy thận, giúp bảo vệ chức năng thận tốt hơn

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top