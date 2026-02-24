Việt Nam có một đặc sản siêu dinh dưỡng, được xem là 'viagra tự nhiên', tốt cho tim mạch

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Công dụng của tu hài

Tu hài (ốc vòi voi) là loài hải sản quý có giá trị cao về dinh dưỡng cũng như về kinh tế. Ở Việt Nam, tu hài được nuôi chủ yếu tập trung tại các tỉnh ven biển phía Bắc và miền Trung như Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Phú Yên.

Theo nghiên cứu, thịt tu hài có hương vị thơm ngon, ngọt, trong thịt có chứa 11,63% đạm, 0,42% đường, 1,22% muối khoáng, kẽm, Omega-3 và đặc biệt là 18 loại axit amin, trong đó có một số là những axit amin không thay thế.

Tu hài (ốc vòi voi) là loài hải sản quý có giá trị cao về dinh dưỡng cũng như về kinh tế. Ảnh minh họa: TL

Dưới đây là các thành phần dinh dưỡng và lợi ích của tu hài mang lại cho sức khỏe:

Protein: Tu hài chứa một lượng lớn protein, là một thành phần quan trọng cho cơ thể để xây dựng và sửa chữa các mô, đồng thời cũng quan trọng cho sự phát triển cơ bắp và hệ miễn dịch.

Chất béo: Tu hài chứa lượng chất béo khá thấp, do đó đây là loại thực phẩm lý tưởng cho những ai muốn duy trì hoặc giảm cân. Chất béo trong tu hài thường là các loại chất béo không bão hòa, có lợi cho tim mạch.

Carbohydrate: Tu hài chứa rất ít carbohydrate, thích hợp cho những người theo chế độ ăn kiêng low-carb hoặc ketogenic.

Khoáng chất: Tu hài giàu các khoáng chất quan trọng như kẽm, sắt, magiê và canxi, cần thiết cho nhiều chức năng cơ thể bao gồm sự hình thành xương, chức năng cơ bắp và hệ thần kinh.

Vitamin: Tu hài cung cấp các vitamin quan trọng như vitamin B12, cần thiết cho sự hình thành hồng cầu và chức năng thần kinh và vitamin A, cần thiết cho thị lực và hệ miễn dịch.

Omega-3: Tu hài chứa một lượng omega-3, có lợi cho sức khỏe tim mạch và chức năng não bộ.

Ngoài ra, tu hài được biết đến với công dụng đặc biệt trong việc tăng cường sinh lực và sức khỏe sinh lý của nam giới. Những dưỡng chất có trong tu hài như kẽm và các loại vitamin, có thể giúp cải thiện chức năng sinh lý và tăng cường sức khỏe sinh sản. Việc tiêu thụ tu hài đều đặn cũng có thể giúp giảm căng thẳng, tăng cường sự tập trung và nâng cao tinh thần.

Có thể thấy, tu hài là một loại hải sản không chỉ ngon mà còn có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tu hài mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa: TL

Những ai không nên ăn tu hài?

Tuy là loại hải sản có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng những đối tượng dưới đây không nên sử dụng tu hài:

- Người dị ứng hải sản: Với nhóm người này, tu hài có thể gây nổi mề đay, ngứa, sưng phù, thậm chí khó thở và đe dọa tính mạng.

- Hàm lượng đạm và purin cao trong tu hài có thể khiến người bị bệnh gout, bệnh xương khớp mắc bệnh trầm trọng thêm.

- Người hay bị lạnh bụng, tiêu chảy không nên ăn vì tu hài có tính hàn (lạnh).

- Người có bệnh da liễu, vết thương hở không nên ăn tu hài vì có thể gây kích ứng, ngứa, làm vết thương lâu lành hoặc hình thành sẹo lồi.

- Phụ nữ mang thai và cho con bú cần hạn chế ăn vì rủi ro nhiễm thủy ngân cao hơn các loại cá thông thường.

Lưu ý khi ăn tu hài:

- Khi ăn tu hài không nên ăn cùng các loại trái cây giàu vitamin C (cam, dâu, ổi...) vì có nguy cơ tạo thành chất độc gây ngộ độc.

- Tránh ăn tu hài kết hợp với các loại đồ ăn, thức uống có tính hàn khác như dưa hấu, rau muống, nước lạnh, đồ uống có ga.

- Chỉ ăn tu hài khi đã được nấu chín kỹ để tránh ngộ độc và nhiễm khuẩn.

Tu hài to nhất thế giới giá 10 triệu/con: Cả nhà chia nhau từng miếng tẩm bổ Vào mùa này, nếu muốn ăn loại tu hài Canada to nhất thế giới, khách thường phải đặt trước vài ngày. Giá loại tu hài này dao động từ 2,5-5 triệu đồng/kg, thậm chí có con lên tới 10 triệu đồng vì đang trái vụ.