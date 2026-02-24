Việt Nam có một đặc sản siêu dinh dưỡng, được xem là 'viagra tự nhiên', tốt cho tim mạch
GĐXH - Tu hài là loại hải sản quý hiếm, giàu dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Đặc biệt, tu hài được xem là "viagra tự nhiên" rất tốt cho nam giới.
Công dụng của tu hài
Tu hài (ốc vòi voi) là loài hải sản quý có giá trị cao về dinh dưỡng cũng như về kinh tế. Ở Việt Nam, tu hài được nuôi chủ yếu tập trung tại các tỉnh ven biển phía Bắc và miền Trung như Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Phú Yên.
Theo nghiên cứu, thịt tu hài có hương vị thơm ngon, ngọt, trong thịt có chứa 11,63% đạm, 0,42% đường, 1,22% muối khoáng, kẽm, Omega-3 và đặc biệt là 18 loại axit amin, trong đó có một số là những axit amin không thay thế.
Dưới đây là các thành phần dinh dưỡng và lợi ích của tu hài mang lại cho sức khỏe:
Protein: Tu hài chứa một lượng lớn protein, là một thành phần quan trọng cho cơ thể để xây dựng và sửa chữa các mô, đồng thời cũng quan trọng cho sự phát triển cơ bắp và hệ miễn dịch.
Chất béo: Tu hài chứa lượng chất béo khá thấp, do đó đây là loại thực phẩm lý tưởng cho những ai muốn duy trì hoặc giảm cân. Chất béo trong tu hài thường là các loại chất béo không bão hòa, có lợi cho tim mạch.
Carbohydrate: Tu hài chứa rất ít carbohydrate, thích hợp cho những người theo chế độ ăn kiêng low-carb hoặc ketogenic.
Khoáng chất: Tu hài giàu các khoáng chất quan trọng như kẽm, sắt, magiê và canxi, cần thiết cho nhiều chức năng cơ thể bao gồm sự hình thành xương, chức năng cơ bắp và hệ thần kinh.
Vitamin: Tu hài cung cấp các vitamin quan trọng như vitamin B12, cần thiết cho sự hình thành hồng cầu và chức năng thần kinh và vitamin A, cần thiết cho thị lực và hệ miễn dịch.
Omega-3: Tu hài chứa một lượng omega-3, có lợi cho sức khỏe tim mạch và chức năng não bộ.
Ngoài ra, tu hài được biết đến với công dụng đặc biệt trong việc tăng cường sinh lực và sức khỏe sinh lý của nam giới. Những dưỡng chất có trong tu hài như kẽm và các loại vitamin, có thể giúp cải thiện chức năng sinh lý và tăng cường sức khỏe sinh sản. Việc tiêu thụ tu hài đều đặn cũng có thể giúp giảm căng thẳng, tăng cường sự tập trung và nâng cao tinh thần.
Có thể thấy, tu hài là một loại hải sản không chỉ ngon mà còn có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Những ai không nên ăn tu hài?
Tuy là loại hải sản có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng những đối tượng dưới đây không nên sử dụng tu hài:
- Người dị ứng hải sản: Với nhóm người này, tu hài có thể gây nổi mề đay, ngứa, sưng phù, thậm chí khó thở và đe dọa tính mạng.
- Hàm lượng đạm và purin cao trong tu hài có thể khiến người bị bệnh gout, bệnh xương khớp mắc bệnh trầm trọng thêm.
- Người hay bị lạnh bụng, tiêu chảy không nên ăn vì tu hài có tính hàn (lạnh).
- Người có bệnh da liễu, vết thương hở không nên ăn tu hài vì có thể gây kích ứng, ngứa, làm vết thương lâu lành hoặc hình thành sẹo lồi.
- Phụ nữ mang thai và cho con bú cần hạn chế ăn vì rủi ro nhiễm thủy ngân cao hơn các loại cá thông thường.
Lưu ý khi ăn tu hài:
- Khi ăn tu hài không nên ăn cùng các loại trái cây giàu vitamin C (cam, dâu, ổi...) vì có nguy cơ tạo thành chất độc gây ngộ độc.
- Tránh ăn tu hài kết hợp với các loại đồ ăn, thức uống có tính hàn khác như dưa hấu, rau muống, nước lạnh, đồ uống có ga.
- Chỉ ăn tu hài khi đã được nấu chín kỹ để tránh ngộ độc và nhiễm khuẩn.
GĐXH - Ngừng tim sau 50 phút, rơi vào hôn mê sâu và suy đa tạng, người đàn ông 47 tuổi ở Hà Nội được các bác sĩ Bệnh viện E cứu sống.
GĐXH - Việc tiêu thụ thường xuyên hoặc chế biến rau củ muối chua không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ hình thành và phát triển tế bào ung thư, đặc biệt ở dạ dày và gan.
GĐXH - Bất ngờ đau dữ dội khi chơi thể thao, người đàn ông đi khám phát hiện nhồi máu thận, bệnh có thể dẫn đến suy thận cấp và hoại tử thận nếu không được xử lý kịp thời.
GĐXH - Rau xà lách nếu sử dụng đúng cách, loại rau này có thể ngừa đột quỵ, ổn định đường huyết và bảo vệ tim mạch hiệu quả.
GĐXH - Nhiều người vẫn thắc mắc tại sao dù còn trẻ, không hút thuốc nhưng vẫn mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp. Câu trả lời thường nằm ở những thói quen ăn uống tích tụ qua năm tháng.
GĐXH - Uống ít nước tưởng chừng vô hại nhưng có thể âm thầm làm suy giảm chức năng thận, nhiễm trùng tiết niệu tái diễn, lâu dài có thể làm tăng nguy cơ suy thận.
Giữa tận cùng đau thương, họ vẫn quyết định lựa chọn trao đi để sự ra đi của người thân không trở thành kết thúc, mà là sự tiếp nối của những cuộc đời khác.
GĐXH - Chủ quan với tình trạng ra máu âm đạo kéo dài, người phụ nữ 56 tuổi chỉ đi khám khi cơ thể choáng váng, mất ngủ. Kết quả chẩn đoán khiến chị bất ngờ: ung thư nội mạc tử cung.
GĐXH - Chuyên gia cảnh báo việc tiêu thụ thường xuyên các loại cá lớn có thể tổn thương tế bào và nguy cơ tế bào ung thư khi phơi nhiễm kéo dài.
GĐXH - Hiểu rõ mức độ nguy hiểm của suy thận, các nguyên tắc chăm sóc sẽ giúp người bệnh bảo vệ chức năng thận, kéo dài thời gian điều trị hiệu quả.
