Dua Lipa lộng lẫy với trang sức 300.000 USD tại New York

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Dua Lipa tham dự Serpenti Infinito của Bulgari. Với vai trò đại sứ thương hiệu, cô lựa chọn phong cách sang trọng, lấy cảm hứng từ hình tượng rắn đặc trưng của nhà mốt Italy.

Nữ ca sĩ diện áo corset vàng ánh kim phủ pha lê với họa tiết mô phỏng da rắn. Cô phối thiết kế cùng quần đen dáng rộng, giày cao gót mũi nhọn của Le Silla và túi xách họa tiết da động vật của Giuseppe Zanotti.

Dua Lipa gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện của Bulgari trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang New York.

Loạt trang sức Bulgari là điểm nhấn trong diện mạo của Dua Lipa. Theo The Jewellery Editor, cô đeo hoa tai kim cương, vòng tay Serpenti Diamond-and-Ruby bằng vàng, nhẫn Serpenti Dragoni Diamond-and-Ruby và vòng cổ Tubogas Serpenti.

Đáng chú ý, chiếc vòng cổ bằng vàng có thiết kế hình rắn cuộn quanh phần chân cổ. Một viên ruby lớn được đặt ở vị trí miệng rắn, tạo điểm nhấn cho bộ trang sức. Tổng giá trị kim cương và ruby mà Dua Lipa sử dụng tại sự kiện vượt 300.000 USD.

Diện mạo của nữ ca sĩ được hoàn thiện với lông mày chải dựng, son môi hồng đậm, mái tóc đen duỗi thẳng và bộ móng French manicure dài. Đội ngũ đứng sau phần làm đẹp của cô gồm chuyên gia trang điểm Katie Jane Hughes, nhà tạo mẫu tóc Peter Lux và nghệ sĩ làm móng Nails by Mei.

Sau sự kiện, Dua Lipa chia sẻ loạt ảnh hậu trường trên Instagram, trong đó có hình ảnh cận cảnh những món trang sức cô đeo.

Chồng cô, Callum Turner, cũng xuất hiện tại sự kiện. Nam diễn viên lựa chọn trang phục đơn giản gồm áo sơ mi xanh, quần đồng màu và giày thể thao xanh trắng.

Dua Lipa và Anne Hathaway tại buổi lễ ra mắt bộ sưu tập Serpenti Infinito của BVLGARI ở thành phố New York.

Dua Lipa và Callum Turner kết hôn tại London ngày 31/5. Đến ngày 6/6, cặp đôi tổ chức thêm một lễ cưới tại Sicily, Italy. Trong sự kiện này, nữ ca sĩ gây chú ý với váy cưới Chanel Haute Couture phủ lông vũ.

Bên cạnh Dua Lipa, sự kiện của Bulgari còn quy tụ nhiều nghệ sĩ như Anne Hathaway, Joey King, Hudson Williams và JoJo. Anne Hathaway xuất hiện trong bộ váy maxi màu lavender, kết hợp vòng cổ Serpenti Falling Drops của Bulgari với một viên đá quý lớn được đặt ở miệng rắn.