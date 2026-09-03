Diễm My 6X ở tuổi trung niên

Diễm My 6X sinh năm 1962 tham gia nhiều bộ phim như: Dòng sông hoa trắng, 39 độ yêu, Mẹ chồng, Cô Ba Sài Gòn và Gái già lắm chiêu. Qua nhiều giai đoạn, chị từng bước chuyển từ hình ảnh mỹ nhân màn ảnh sang một diễn viên có phong cách chín chắn, sang trọng. Dù không còn hoạt động nghệ thuật dày đặc như trước, Diễm My 6X vẫn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc và điện ảnh nổi bật của thế hệ nghệ sĩ Việt Nam trước đây.