Diễm My 6X ở tuổi trung niên

Thứ năm, 16:22 03/09/2026 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Diễm My 6X - nữ hoàng ảnh lịch một thời ở tuổi trung niên vẫn giữ được vẻ đẹp sang trọng cùng gu thời trang hợp thời.

Diễm My 6X ở tuổi trung niên - Ảnh 1.Niềm vui ở tuổi trung niên của Diễm My 6X

GĐXH - Diễm My 6X có một sự nghiệp nhiều hào quang cùng nhan sắc rực rỡ, đến cả hôn nhân của chị cũng trọn vẹn, ấm êm. Ở tuổi trung niên, 'nữ hoàng ảnh lịch' ngày nào khoe 32 năm hôn nhân hạnh phúc.

Diễm My 6X ở tuổi trung niên - Ảnh 1.

Nhắc đến những mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Việt thập niên 1980-1990, Diễm My 6X là cái tên gần như không thể bỏ qua. Không chỉ gây ấn tượng qua các vai diễn, chị còn trở thành gương mặt quen thuộc trên những bộ lịch từng được nhiều gia đình trân trọng mỗi dịp năm mới.

Diễm My 6X ở tuổi trung niên - Ảnh 2.

Gương mặt thanh tú, đôi mắt to, sống mũi cao cùng mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ giúp Diễm My 6X nổi bật trong từng khung hình. Chị sở hữu vẻ đẹp rất riêng, không quá sắc lạnh nhưng đủ sức tạo ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Diễm My 6X ở tuổi trung niên - Ảnh 3.

Theo thời gian, Diễm My 6X không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện hay chia sẻ hình ảnh đời thường, chị vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng

Diễm My 6X ở tuổi trung niên - Ảnh 4.

Ở tuổi ngoài 60, nữ diễn viên lựa chọn phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng. Thay vì chạy theo những xu hướng quá trẻ trung, chị ưu tiên những thiết kế tôn dáng và phù hợp với vẻ đẹp trưởng thành.

Diễm My 6X ở tuổi trung niên - Ảnh 5.

Điểm khiến nhiều người ấn tượng không chỉ nằm ở diện mạo mà còn ở thần thái, Diễm My 6X vẫn giữ phong thái tự tin, nhẹ nhàng và có phần đằm thắm hơn so với thời trẻ.

Diễm My 6X ở tuổi trung niên - Ảnh 6.

Nhìn lại những hình ảnh hiện tại bên cạnh ảnh tư liệu nhiều năm trước, khán giả có thể nhận thấy sự thay đổi của thời gian. Tuy nhiên, những đường nét đặc trưng làm nên thương hiệu Diễm My 6X vẫn còn đó.

Diễm My 6X ở tuổi trung niên - Ảnh 7.

Bước qua tuổi 60, Diễm My 6X dường như không còn đặt nặng việc phải níu giữ thanh xuân bằng mọi giá. Thay vào đó, chị hướng tới một cuộc sống cân bằng, dành thời gian cho gia đình và những sở thích cá nhân.

Diễm My 6X ở tuổi trung niên - Ảnh 8.

Nữ diễn viên cũng chú trọng việc giữ gìn vóc dáng, chăm sóc bản thân và duy trì tinh thần tích cực. Với chị, vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở làn da hay vóc dáng mà còn thể hiện qua cách sống, cách ứng xử và sự tự tin

Diễm My 6X ở tuổi trung niên - Ảnh 9.

Có lẽ vì vậy, Diễm My ở hiện tại mang một sức hút khác với Diễm My của những năm tháng tuổi đôi mươi. Nếu ngày trước chị khiến công chúng nhớ đến bởi vẻ đẹp rực rỡ, thì hiện tại, nữ diễn viên gây ấn tượng bởi sự sang trọng, mặn mà và từng trải.

Diễm My 6X sinh năm 1962 tham gia nhiều bộ phim như: Dòng sông hoa trắng, 39 độ yêu, Mẹ chồng, Cô Ba Sài Gòn và Gái già lắm chiêu. Qua nhiều giai đoạn, chị từng bước chuyển từ hình ảnh mỹ nhân màn ảnh sang một diễn viên có phong cách chín chắn, sang trọng. Dù không còn hoạt động nghệ thuật dày đặc như trước, Diễm My 6X vẫn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc và điện ảnh nổi bật của thế hệ nghệ sĩ Việt Nam trước đây.

Diễm My 6X ở tuổi trung niên - Ảnh 11.2 con gái của Diễm My 6X: Mỗi người một vẻ nhưng đều khiến mạng xã hội suýt soa

GĐXH - Nếu như con gái đầu Thùy My của Diễm My 6X mang nét dịu dàng thì Quế My lại cá tính gợi cảm.

 

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