Nhan sắc tuổi U60 của Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều khiến công chúng ngỡ ngàng

Thứ bảy, 09:17 05/09/2026 | Thời trang

GĐXH - Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều ở tuổi U60 nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp và trẻ trung.

Vợ cũ Bằng Kiều ở tuổi U60 - Ảnh 1.Bằng Kiều nỗ lực luyện giọng, tập nhạc cùng Tuấn Hưng, Tú Dưa

GĐXH - Bằng Kiều và 2 thành viên nhóm Quả Dưa Hấu là Tuấn Hưng, Tú Dưa đang nỗ lực luyện tập để có một đêm diễn hay gửi đến khán giả thủ đô.

Vợ cũ Bằng Kiều ở tuổi U60 - Ảnh 1.

Ở tuổi U60, Trizzie Phương Trinh vẫn gây chú ý với diện mạo trẻ trung, vóc dáng cân đối cùng phong thái tự tin. 

Vợ cũ Bằng Kiều ở tuổi U60 - Ảnh 2.

Theo thời gian, nữ ca sĩ không chỉ giữ được nét đẹp mặn mà mà còn ngày càng toát lên vẻ đằm thắm, cuốn hút.

Vợ cũ Bằng Kiều ở tuổi U60 - Ảnh 3.

Qua những hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, Trizzie Phương Trinh thường xuất hiện với phong cách thời trang đa dạng. Khi diện những bộ trang phục trẻ trung, cô khoe vẻ năng động, hiện đại; lúc lựa chọn váy áo nữ tính, nữ ca sĩ lại toát lên nét đằm thắm, sang trọng.

Vợ cũ Bằng Kiều ở tuổi U60 - Ảnh 4.

Điểm dễ nhận thấy ở Trizzie Phương Trinh là thần thái tự tin. Ở tuổi U60, cô không cố gắng níu giữ vẻ đẹp tuổi đôi mươi mà lựa chọn cách chăm chút để bản thân luôn chỉn chu, khỏe khoắn và phù hợp với lứa tuổi.

Vợ cũ Bằng Kiều ở tuổi U60 - Ảnh 5.

Theo thời gian, đường nét trên gương mặt Trizzie Phương Trinh có sự thay đổi tự nhiên nhưng không làm mất đi vẻ cuốn hút vốn có. Nữ ca sĩ sở hữu gương mặt hài hòa, nụ cười tươi và phong cách trang điểm thường hướng đến sự thanh lịch.

Vợ cũ Bằng Kiều ở tuổi U60 - Ảnh 6.

Trong nhiều khoảnh khắc đời thường, cô không cần trang điểm quá cầu kỳ vẫn tạo thiện cảm bởi vẻ ngoài rạng rỡ. Khi xuất hiện tại các sự kiện hoặc những chương trình nghệ thuật, nữ ca sĩ lại gây ấn tượng với cách lựa chọn trang phục, kiểu tóc và trang điểm phù hợp.

Vợ cũ Bằng Kiều ở tuổi U60 - Ảnh 7.

Nhan sắc của Trizzie Phương Trinh vì thế mang vẻ đẹp của một phụ nữ trưởng thành: Không quá sắc sảo nhưng có chiều sâu, không cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật.

Vợ cũ Bằng Kiều ở tuổi U60 - Ảnh 8.

Bên cạnh gương mặt, vóc dáng cũng là một trong những điểm khiến nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen. Những hình ảnh đời thường cho thấy cô duy trì phong thái năng động, thường xuyên lựa chọn những bộ trang phục giúp tôn lên ưu điểm hình thể.

Vợ cũ Bằng Kiều ở tuổi U60 - Ảnh 9.

Không chỉ chú trọng ngoại hình, Trizzie Phương Trinh còn cho thấy một tinh thần sống khá trẻ trung. Cô thường xuyên xuất hiện trong những hoạt động đời thường cùng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Sự trẻ trung ấy không đơn thuần nằm ở cách ăn mặc hay trang điểm mà còn thể hiện qua thần thái và cách nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống. Ở độ tuổi này, cô vẫn giữ sự năng động, yêu thích những trải nghiệm mới và dành thời gian cho những người thân yêu. Trizzie Phương Trinh từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Sau những biến động riêng, cô lựa chọn hướng về gia đình, chăm sóc các con và duy trì công việc nghệ thuật. Chính những trải nghiệm ấy phần nào tạo nên vẻ đẹp điềm đạm, trưởng thành của nữ ca sĩ hiện tại.

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“Ở tuổi này, tôi không cần chứng tỏ mình thành công, giàu có, đã qua thời đó rồi mặc đồ rẻ tiền cũng được” – vợ cũ Bằng Kiều nói.

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