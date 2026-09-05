Nhan sắc tuổi U60 của Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều khiến công chúng ngỡ ngàng

Không chỉ chú trọng ngoại hình, Trizzie Phương Trinh còn cho thấy một tinh thần sống khá trẻ trung. Cô thường xuyên xuất hiện trong những hoạt động đời thường cùng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Sự trẻ trung ấy không đơn thuần nằm ở cách ăn mặc hay trang điểm mà còn thể hiện qua thần thái và cách nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống. Ở độ tuổi này, cô vẫn giữ sự năng động, yêu thích những trải nghiệm mới và dành thời gian cho những người thân yêu. Trizzie Phương Trinh từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Sau những biến động riêng, cô lựa chọn hướng về gia đình, chăm sóc các con và duy trì công việc nghệ thuật. Chính những trải nghiệm ấy phần nào tạo nên vẻ đẹp điềm đạm, trưởng thành của nữ ca sĩ hiện tại.