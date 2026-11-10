Ăn trái cây sau bữa tối có cần chờ 1–2 tiếng không? Chuyên gia dinh dưỡng giải đáp

Vì sao mọi người lại ăn trái cây sau ăn bữa tối?

Trái cây thường được nhiều gia đình lựa chọn làm món tráng miệng sau bữa tối bởi vị ngọt tự nhiên, dễ ăn và có thể thay thế các loại bánh kẹo nhiều đường. Mọi người thường có thói quen ăn trái cây sau bữa tối xuất phát từ nhiều nguyên nhân về thói quen, văn hóa và quan niệm dinh dưỡng:

- Làm món tráng miệng: Trái cây có vị ngọt tự nhiên, dễ ăn, được dùng thay thế cho các loại bánh kẹo, kem hay đồ ngọt nhiều đường khác.

- Thói quen lâu đời: Nhiều gia đình xem việc ăn trái cây cuối bữa cơm như một "thủ tục" kết thúc bữa ăn hoặc để làm sạch miệng.

- Quan niệm hỗ trợ tiêu hóa: Nhiều người tin rằng ăn trái cây ngay sau bữa chính sẽ giúp tiêu hóa thức ăn tốt hơn (tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, ăn ngay sau bữa ăn dễ gây đầy hơi, chướng bụng).

Chính những quan niệm này khiến nhiều người băn khoăn liệu nên ăn trái cây ngay sau bữa tối hay đợi thêm 1–2 tiếng. Nhiều người có thói quen đợi khoảng 1–2 tiếng sau bữa tối mới ăn trái cây vì lo ngại ăn ngay sau bữa chính sẽ khiến đường huyết tăng cao và ảnh hưởng tới đường tiêu hoá. Có người lại cho rằng ăn trái cây ngay sau bữa ăn không quá ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội cho biết: "Thời điểm ăn trái cây không phải yếu tố duy nhất quyết định lợi ích dinh dưỡng có trong trái cây nạp vào cơ thể. Quan trọng là tuỳ với thể trạng sức khoẻ từng người, độ tuổi để chúng ta có thẻ lựa chọn loại quả phù hợp với khẩu phần vừa vặn".

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Ăn trái cây sau bữa tối có ảnh hưởng tới sức khoẻ không?

Từ lâu, trái cây vốn là nguồn thực phẩm cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Việc ăn trái cây sau bữa tối không phải là thói quen xấu và cũng không có khuyến cáo bắt buộc mọi người phải chờ đủ 1–2 tiếng sau bữa ăn mới được sử dụng.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, điều cần quan tâm không nằm ở việc ăn trái cây trước hay sau bữa tối, mà chủ yếu là tổng lượng thực phẩm nạp vào cơ thể. Nếu vừa ăn một bữa tối no lại tiếp tục ăn thêm nhiều trái cây, tổng năng lượng và lượng carbohydrate tiêu thụ sẽ tăng lên.

"Với người mắc đái tháo đường hoặc đang cần kiểm soát đường huyết, việc ăn trái cây cần được tính toán hợp lý trong khẩu phần ăn hằng ngày. Thay vì sử dụng nước ép, nên ưu tiên ăn trái cây nguyên quả để bổ sung chất xơ và dễ kiểm soát lượng tiêu thụ hơn" - BS Bình khuyến cáo.

Trái cây cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, có thể sử dụng sau bữa tối với khẩu phần phù hợp.

Nên chọn loại trái cây nào để ăn sau bữa tối?

Bên cạnh khẩu phần, lựa chọn loại trái cây cũng là yếu tố cần được chú ý. Mỗi loại quả có thành phần dinh dưỡng khác nhau, cung cấp các vitamin, khoáng chất và chất xơ với hàm lượng không giống nhau.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, chuối là một trong những lựa chọn có chứa kali, magie và chất xơ. Ngoài ra, mọi người có thể thay đổi thực đơn bằng các loại quả như cam, bưởi, ổi, táo hoặc các loại quả mọng để đa dạng nguồn dinh dưỡng.

Chuyên gia lưu ý, không nên cố gắng lựa chọn một loại trái cây chỉ vì muốn bổ sung một khoáng chất nhất định, chẳng hạn magie. Việc ăn đa dạng các loại quả với khẩu phần phù hợp sẽ có lợi hơn so với chỉ tập trung vào một loại thực phẩm.

Đối với người cần kiểm soát đường huyết, cần lưu ý lượng trái cây sử dụng và tính toán carbohydrate trong tổng khẩu phần ăn. Trái cây nguyên quả cũng là lựa chọn nên ưu tiên hơn nước ép.

BS Bình cho biết, không chỉ chú ý đến thực phẩm, vận động sau bữa ăn cũng là một yếu tố có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Sau khi ăn, đường huyết thường có xu hướng tăng. Khi cơ thể vận động nhẹ, các cơ sử dụng glucose làm năng lượng, qua đó hỗ trợ hạn chế mức tăng đường huyết sau bữa ăn.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, mọi người có thể duy trì thói quen đi bộ thong thả khoảng 10–15 phút sau bữa tối, tùy theo khả năng và mức độ thoải mái của cơ thể. Đây là hình thức vận động nhẹ nhàng, có thể thực hiện trong sinh hoạt hằng ngày mà không cần tập luyện với cường độ cao. Điều quan trọng là duy trì vận động phù hợp, tránh gắng sức khi cơ thể đang trong trạng thái quá no hoặc không thoải mái.

Như vậy, ăn trái cây sau bữa tối không phải thói quen cần loại bỏ hay bắt buộc phải trì hoãn 1–2 tiếng. Thay vì quá chú trọng vào thời điểm ăn, mỗi người nên quan tâm đến khẩu phần, ưu tiên trái cây nguyên quả, đa dạng thực phẩm và kết hợp vận động nhẹ sau bữa ăn để hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

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