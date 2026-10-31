Quả lê tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người này không nên ăn quá nhiều

Phụ nữ tiền mãn kinh ăn sữa chua nếp cẩm: Món ngon bổ dưỡng nhưng dễ mắc sai lầm này GĐXH - Sữa chua nếp cẩm cung cấp protein, canxi, carbohydrate và một số hợp chất thực vật. Với phụ nữ tiền mãn kinh, món ăn này có thể bổ sung vào bữa phụ, nhưng cần chú ý lượng đường và khẩu phần.

Lê là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh, mọng nước và dễ ăn. Không chỉ giúp bổ sung nước, loại quả này còn cung cấp chất xơ, vitamin C, kali cùng một số hợp chất thực vật có lợi cho cơ thể. Ăn lê tươi nguyên miếng cũng là cách giúp cơ thể tận dụng lượng chất xơ tự nhiên tốt hơn so với việc ép lấy nước.

Trong chế độ ăn hằng ngày, trái cây là nguồn bổ sung vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết. Tuy nhiên, mỗi loại quả có thành phần dinh dưỡng khác nhau, còn khả năng tiêu hóa và chuyển hóa thực phẩm ở mỗi người cũng không giống nhau. Vì vậy, một loại trái cây được đánh giá tốt cho sức khỏe không có nghĩa là ai cũng có thể ăn tùy thích.

Quả lê mọng nước, cung cấp chất xơ, vitamin C, kali và một số hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. (Ảnh minh hoạ)

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, giảng viên Đại học Y Hà Nội, khi bổ sung trái cây vào thực đơn, cần chú ý đến khẩu phần và khả năng dung nạp của cơ thể. Với quả lê, một số nhóm người nên điều chỉnh lượng ăn để tránh cảm giác khó chịu hoặc ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát sức khỏe.

3 nhóm người cần chú ý khi ăn lê để đảm bảo sức khoẻ

Người đang bị tiêu chảy, đường ruột nhạy cảm

Theo Ths.Bs Nguyễn Vũ Bình cho biết, trong quả lê có chứa nước và chất xơ, có thể góp phần bổ sung chất xơ cho chế độ ăn. Tuy nhiên, với người đang bị tiêu chảy hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm, ăn nhiều lê cùng lúc có thể khiến tình trạng đầy bụng, khó chịu tăng lên.

Khả năng dung nạp trái cây ở mỗi người không giống nhau. Nếu đang có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, người bệnh nên thận trọng với lượng lê ăn vào, bắt đầu từ khẩu phần nhỏ và theo dõi phản ứng của cơ thể. Không nên cố ăn nhiều chỉ vì cho rằng lê là loại quả tốt.

Ăn quá nhiều lê có thể khiến một số người có hệ tiêu hóa nhạy cảm cảm thấy đầy bụng, khó chịu. (Ảnh minh hoạ)

Trong thời gian tiêu chảy, điều quan trọng là chú ý bù nước, điện giải và lựa chọn thực phẩm phù hợp với tình trạng tiêu hóa. Nếu tiêu chảy kéo dài, có dấu hiệu mất nước hoặc triệu chứng nghiêm trọng, cần đi khám thay vì chỉ điều chỉnh thực phẩm tại nhà.

Người mắc bệnh tiểu đường hoặc đang kiểm soát đường huyết

Lê có vị ngọt thanh nhưng vẫn chứa carbohydrate và đường tự nhiên. Vì vậy, người mắc bệnh tiểu đường không nên mặc định đây là loại quả có thể ăn không giới hạn.

Theo chuyên gia, người cần kiểm soát đường huyết vẫn có thể đưa lê tươi vào thực đơn với khẩu phần phù hợp, đồng thời tính lượng carbohydrate từ trái cây trong tổng chế độ ăn. Nên ưu tiên ăn lê nguyên miếng thay vì uống nhiều nước ép, bởi khi ép quả, phần chất xơ có thể bị loại bỏ hoặc giảm đi tùy cách chế biến, khiến việc tiêu thụ một lượng lớn đường tự nhiên trong thời gian ngắn trở nên dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, người bệnh cần chú ý lượng trái cây ăn trong ngày, theo dõi đường huyết và thực hiện chế độ dinh dưỡng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Không cần kiêng hoàn toàn lê nếu loại quả này phù hợp với kế hoạch kiểm soát đường huyết của mỗi người.

Người dễ bị đầy hơi, chướng bụng khi ăn trái cây

Một số người thường xuất hiện cảm giác đầy bụng, chướng hơi hoặc khó chịu sau khi ăn một số loại trái cây. Nếu nhận thấy những triệu chứng này lặp lại sau mỗi lần ăn lê, không nên cố duy trì khẩu phần lớn chỉ vì muốn bổ sung vitamin và chất xơ.

Trong trường hợp này, người ăn có thể giảm lượng lê mỗi lần, ăn chậm và theo dõi phản ứng của cơ thể. Nếu vẫn thường xuyên khó chịu, nên tạm thời thay bằng loại trái cây khác dễ dung nạp hơn.

Nếu tình trạng đầy hơi, chướng bụng kéo dài, tái diễn thường xuyên hoặc đi kèm đau bụng, thay đổi thói quen đại tiện, người bệnh nên được thăm khám để tìm nguyên nhân, thay vì tự quy kết do ăn lê.

Ăn lê thế nào để tận dụng giá trị dinh dưỡng?

Lê tươi nguyên miếng là lựa chọn phù hợp để bổ sung nước, chất xơ và một số vi chất trong khẩu phần hằng ngày. Khi ăn, nên rửa sạch quả dưới vòi nước, lựa chọn quả tươi, không dập hỏng và sử dụng với lượng vừa phải.

Đối với người có bệnh lý nền hoặc đang theo dõi đường huyết, khẩu phần trái cây cần được cân đối với tổng chế độ ăn. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên chú ý phản ứng sau khi ăn để điều chỉnh lượng phù hợp.

Một quả lê có thể là món ăn nhẹ lành mạnh, nhưng lợi ích dinh dưỡng không chỉ phụ thuộc vào bản thân loại quả mà còn nằm ở lượng ăn và khả năng dung nạp của mỗi người. Ăn đa dạng trái cây, thay đổi thực phẩm hợp lý và lựa chọn khẩu phần phù hợp vẫn là nguyên tắc quan trọng để xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng.

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