Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

6 thực phẩm khiến Eczema ‘nổi loạn’ – tưởng vô hại mà hại không tưởng!

Thứ hai, 10:47 06/10/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Eczema không chỉ do cơ địa mà còn đến từ bàn ăn. 6 thực phẩm quen thuộc này có thể khiến da bạn ngứa ngáy không dứt.

Cơ chế và tầm quan trọng của chế độ ăn đối với người bị Eczema

Eczema là một dạng viêm da dị ứng mạn tính, gây ngứa, khô, mẩn đỏ và dễ tái phát. Bệnh không chỉ liên quan đến di truyền và hệ miễn dịch mà còn chịu tác động lớn từ chế độ dinh dưỡng hằng ngày. Những thực phẩm gây viêm hoặc kích ứng có thể khiến triệu chứng trở nên nặng nề, trong khi ăn uống khoa học giúp giảm viêm và ổn định hàng rào bảo vệ da.

Theo các chuyên gia, một số nhóm thực phẩm quen thuộc có thể làm tăng phản ứng viêm hoặc kích hoạt cơ chế miễn dịch quá mức, khiến da dễ mẩn đỏ, ngứa ngáy và khô rát. Nhiều người mắc Eczema thường không để ý rằng chính bữa ăn hằng ngày có thể là "chất xúc tác" khiến bệnh kéo dài và khó kiểm soát. Việc nhận diện và hạn chế nhóm thực phẩm nguy cơ cao là bước đầu tiên để chủ động kiểm soát bệnh hiệu quả.

BS. Nguyễn Yên Thao - nguyên Phó Trưởng khoa Khoa Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Y tế môi trường lao động, Bộ Công thương khuyên bệnh nhân bị Eczama không nên ăn những thực phẩm sau đây.

6 thực phẩm khiến eczema ‘nổi loạn’ – tưởng vô hại mà hại không tưởng! - Ảnh 1.Bỏ muối đi: 9 loại thực phẩm hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ trái tim bạn ngay hôm nay!

GĐXH - Thay 9 loại thực phẩm này, bạn có thể hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ tim mạch mà không cần dùng thuốc. Khám phá ngay để khỏe mạnh!

6 thực phẩm khiến eczema ‘nổi loạn’ – tưởng vô hại mà hại không tưởng! - Ảnh 2.Bác sĩ cảnh báo: 5 món quen thuộc trên mâm cơm âm thầm đẩy mỡ máu tăng vù vù

GĐXH - Nhiều món ăn quen thuộc trên mâm cơm Việt tưởng bổ dưỡng nhưng lại là “kẻ giấu mặt” khiến mỡ máu tăng nhanh không ngờ.


Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bác sĩ cảnh báo: 5 dấu hiệu men gan tăng cao, gan đang 'kêu cứu' mà bạn không hay biết

Bác sĩ cảnh báo: 5 dấu hiệu men gan tăng cao, gan đang 'kêu cứu' mà bạn không hay biết

Cảnh báo: 10 loại thực phẩm khiến huyết áp lên như 'diều gặp gió', nhiều người bệnh vẫn ăn hàng ngày

Cảnh báo: 10 loại thực phẩm khiến huyết áp lên như 'diều gặp gió', nhiều người bệnh vẫn ăn hàng ngày

Bác sĩ cảnh báo: U tuyến cận giáp dễ bị bỏ sót, nhiều người phát hiện khi đã biến chứng nặng

Bác sĩ cảnh báo: U tuyến cận giáp dễ bị bỏ sót, nhiều người phát hiện khi đã biến chứng nặng

Gan nhiễm mỡ - 'sát thủ thầm lặng': Vì sao cần tầm soát sớm trước khi quá muộn?

Gan nhiễm mỡ - 'sát thủ thầm lặng': Vì sao cần tầm soát sớm trước khi quá muộn?

Bác sĩ nhắc nhở: Nhiều bệnh nhân tăng huyết áp vẫn đang giữ thói quen nguy hiểm này

Bác sĩ nhắc nhở: Nhiều bệnh nhân tăng huyết áp vẫn đang giữ thói quen nguy hiểm này

Cùng chuyên mục

Thời điểm ăn bánh trung thu tốt nhất cho sức khỏe, 5 nhóm người này cần cân nhắc khi ăn!

Thời điểm ăn bánh trung thu tốt nhất cho sức khỏe, 5 nhóm người này cần cân nhắc khi ăn!

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Đằng sau vị ngọt ngào, hấp dẫn của bánh trung thu lại ẩn chứa không ít “nguy cơ dinh dưỡng” mà nhiều người vô tình bỏ qua.

Người đàn ông 49 tuổi vỡ mạch máu phế quản sau biểu hiện đáng sợ này!

Người đàn ông 49 tuổi vỡ mạch máu phế quản sau biểu hiện đáng sợ này!

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - "Khi đang ngồi bình thường tại nhà thì tôi có cảm giác nhợn ở cổ, rồi tôi khạc ra cả một chén máu đỏ tươi, cỡ 300ml máu", bệnh nhân kể lại.

Bỏ muối đi: 9 loại thực phẩm hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ trái tim bạn ngay hôm nay!

Bỏ muối đi: 9 loại thực phẩm hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ trái tim bạn ngay hôm nay!

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Thay 9 loại thực phẩm này, bạn có thể hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ tim mạch mà không cần dùng thuốc. Khám phá ngay để khỏe mạnh!

Thanh niên 21 tuổi phát hiện u não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng bỏ qua

Thanh niên 21 tuổi phát hiện u não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng bỏ qua

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Trước ngày nhập viện vì u não, anh N.S. có biểu hiện đau đầu âm ỉ, mệt mỏi, nhưng gia đình chỉ nghĩ cơn đau đầu bình thường do căng thẳng hoặc thay đổi thời tiết...

Bác sĩ cảnh báo: 5 dấu hiệu men gan tăng cao, gan đang 'kêu cứu' mà bạn không hay biết

Bác sĩ cảnh báo: 5 dấu hiệu men gan tăng cao, gan đang 'kêu cứu' mà bạn không hay biết

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Gan không biết nói, nhưng nó biết “thét lên” khi men gan tăng cao. 5 dấu hiệu sau chính là tiếng cảnh báo bạn đừng phớt lờ.

Dấu hiệu cảnh báo bệnh tuyến giáp cần khám ngay, tuyệt đối không chủ quan

Dấu hiệu cảnh báo bệnh tuyến giáp cần khám ngay, tuyệt đối không chủ quan

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo, người dân khi có biểu hiện bất thường vùng cổ như cổ to nhanh, nuốt vướng, khó thở, khàn tiếng kéo dài nên đến khám sớm để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bác sĩ cảnh báo: 5 món quen thuộc trên mâm cơm âm thầm đẩy mỡ máu tăng vù vù

Bác sĩ cảnh báo: 5 món quen thuộc trên mâm cơm âm thầm đẩy mỡ máu tăng vù vù

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều món ăn quen thuộc trên mâm cơm Việt tưởng bổ dưỡng nhưng lại là “kẻ giấu mặt” khiến mỡ máu tăng nhanh không ngờ.

Cảnh báo: 10 loại thực phẩm khiến huyết áp lên như 'diều gặp gió', nhiều người bệnh vẫn ăn hàng ngày

Cảnh báo: 10 loại thực phẩm khiến huyết áp lên như 'diều gặp gió', nhiều người bệnh vẫn ăn hàng ngày

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - 10 loại thực phẩm tưởng quen thuộc nhưng lại là ‘kẻ thù giấu mặt’ khiến huyết áp tăng vọt, người bị tăng huyết áp cần tránh xa.

Bác sĩ cảnh báo: U tuyến cận giáp dễ bị bỏ sót, nhiều người phát hiện khi đã biến chứng nặng

Bác sĩ cảnh báo: U tuyến cận giáp dễ bị bỏ sót, nhiều người phát hiện khi đã biến chứng nặng

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - U tuyến cận giáp gây tăng canxi máu, dễ nhầm với loãng xương, sỏi thận. Phát hiện muộn có thể dẫn đến suy thận, gãy xương, rối loạn nhịp tim.

Gan nhiễm mỡ - 'sát thủ thầm lặng': Vì sao cần tầm soát sớm trước khi quá muộn?

Gan nhiễm mỡ - 'sát thủ thầm lặng': Vì sao cần tầm soát sớm trước khi quá muộn?

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Gan nhiễm mỡ thường không có triệu chứng rõ ràng nhưng có thể dẫn tới xơ gan, ung thư gan. Tầm soát sớm chính là “chìa khóa vàng” để bảo vệ sức khỏe.

Xem nhiều

Bác sĩ cảnh báo: 5 món quen thuộc trên mâm cơm âm thầm đẩy mỡ máu tăng vù vù

Bác sĩ cảnh báo: 5 món quen thuộc trên mâm cơm âm thầm đẩy mỡ máu tăng vù vù

Bệnh thường gặp

GĐXH - Nhiều món ăn quen thuộc trên mâm cơm Việt tưởng bổ dưỡng nhưng lại là “kẻ giấu mặt” khiến mỡ máu tăng nhanh không ngờ.

Thanh niên 21 tuổi phát hiện u não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng bỏ qua

Thanh niên 21 tuổi phát hiện u não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng bỏ qua

Bệnh thường gặp
Bác sĩ cảnh báo: 5 dấu hiệu men gan tăng cao, gan đang 'kêu cứu' mà bạn không hay biết

Bác sĩ cảnh báo: 5 dấu hiệu men gan tăng cao, gan đang 'kêu cứu' mà bạn không hay biết

Bệnh thường gặp
Cảnh báo: 10 loại thực phẩm khiến huyết áp lên như 'diều gặp gió', nhiều người bệnh vẫn ăn hàng ngày

Cảnh báo: 10 loại thực phẩm khiến huyết áp lên như 'diều gặp gió', nhiều người bệnh vẫn ăn hàng ngày

Bệnh thường gặp
Bác sĩ nhắc nhở: Nhiều bệnh nhân tăng huyết áp vẫn đang giữ thói quen nguy hiểm này

Bác sĩ nhắc nhở: Nhiều bệnh nhân tăng huyết áp vẫn đang giữ thói quen nguy hiểm này

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top