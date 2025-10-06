6 thực phẩm khiến Eczema ‘nổi loạn’ – tưởng vô hại mà hại không tưởng!

Cơ chế và tầm quan trọng của chế độ ăn đối với người bị Eczema

Eczema là một dạng viêm da dị ứng mạn tính, gây ngứa, khô, mẩn đỏ và dễ tái phát. Bệnh không chỉ liên quan đến di truyền và hệ miễn dịch mà còn chịu tác động lớn từ chế độ dinh dưỡng hằng ngày. Những thực phẩm gây viêm hoặc kích ứng có thể khiến triệu chứng trở nên nặng nề, trong khi ăn uống khoa học giúp giảm viêm và ổn định hàng rào bảo vệ da.

Theo các chuyên gia, một số nhóm thực phẩm quen thuộc có thể làm tăng phản ứng viêm hoặc kích hoạt cơ chế miễn dịch quá mức, khiến da dễ mẩn đỏ, ngứa ngáy và khô rát. Nhiều người mắc Eczema thường không để ý rằng chính bữa ăn hằng ngày có thể là "chất xúc tác" khiến bệnh kéo dài và khó kiểm soát. Việc nhận diện và hạn chế nhóm thực phẩm nguy cơ cao là bước đầu tiên để chủ động kiểm soát bệnh hiệu quả.

BS. Nguyễn Yên Thao - nguyên Phó Trưởng khoa Khoa Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Y tế môi trường lao động, Bộ Công thương khuyên bệnh nhân bị Eczama không nên ăn những thực phẩm sau đây.

