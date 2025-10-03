Cảnh báo: 10 loại thực phẩm khiến huyết áp lên như 'diều gặp gió', nhiều người bệnh vẫn ăn hàng ngày

Không phải ai cũng biết rằng nhiều món ăn quen thuộc trong bữa cơm hằng ngày lại chính là "kẻ giấu mặt" khiến tăng huyết áp ngày càng trầm trọng.

Theo ThS.BS. Lê Thị Hải, nguyên Giám đốc Trung tâm Khám tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng quốc gia, có ít nhất 10 loại thực phẩm phổ biến có thể làm huyết áp tăng vọt, âm thầm bào mòn sức khỏe tim mạch và dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Nếu không sớm điều chỉnh chế độ ăn uống, nguy cơ bệnh tiến triển nặng và ảnh hưởng đến tuổi thọ là điều khó tránh khỏi.

Để bảo vệ sức khỏe lâu dài, người bị tăng huyết áp không chỉ cần tuân thủ thuốc theo hướng dẫn mà còn phải xây dựng chế độ ăn uống khoa học. Việc tránh xa nhóm thực phẩm này sẽ giúp huyết áp ổn định hơn, giảm áp lực lên tim mạch và phòng ngừa biến chứng đột quỵ, nhồi máu cơ tim trong tương lai.

