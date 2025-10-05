Mới nhất
Bỏ muối đi: 9 loại thực phẩm hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ trái tim bạn ngay hôm nay!

Chủ nhật, 09:51 05/10/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Thay 9 loại thực phẩm này, bạn có thể hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ tim mạch mà không cần dùng thuốc. Khám phá ngay để khỏe mạnh!

Thay vì dựa vào muối, bạn có thể kiểm soát huyết áp một cách tự nhiên thông qua việc lựa chọn các thực phẩm và gia vị thông minh. Chế độ ăn này không chỉ giúp giảm nguy cơ cao huyết áp mà còn bảo vệ tim mạch, cải thiện sức khỏe tổng thể. 

Video trên sẽ chỉ ra cách tăng hương vị cho món ăn mà vẫn giữ huyết áp ổn định, đồng thời cung cấp giải pháp ăn uống lành mạnh, cân bằng natri và kali, giúp bạn sống khỏe mỗi ngày. 

Đây là phương pháp an toàn, phù hợp cho những người muốn giảm muối mà không ảnh hưởng đến hương vị món ăn, đồng thời phòng ngừa các vấn đề tim mạch lâu dài.

(Theo Báo Sức khoẻ & Đời sống)

Bỏ muối đi: 9 loại thực phẩm hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ tim bạn ngay hôm nay! - Ảnh 1.Cảnh báo: 10 loại thực phẩm khiến huyết áp lên như 'diều gặp gió', nhiều người bệnh vẫn ăn hàng ngày

GĐXH - 10 loại thực phẩm tưởng quen thuộc nhưng lại là ‘kẻ thù giấu mặt’ khiến huyết áp tăng vọt, người bị tăng huyết áp cần tránh xa.

Bỏ muối đi: 9 loại thực phẩm hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ tim bạn ngay hôm nay! - Ảnh 2.Tăng huyết áp - 'kẻ sát nhân' thầm lặng, bác sĩ chỉ ra cách phòng ngừa bệnh

GĐXH - Tăng huyết áp âm thầm tấn công cơ thể, gây nhiều biến chứng nguy hiểm, bác sĩ cảnh báo người bệnh và người nhà cần lưu ý ngay.

Bảo An
Tin liên quan

Bác sĩ cảnh báo: 5 dấu hiệu men gan tăng cao, gan đang 'kêu cứu' mà bạn không hay biết

Bác sĩ cảnh báo: 5 dấu hiệu men gan tăng cao, gan đang 'kêu cứu' mà bạn không hay biết

Bác sĩ cảnh báo: U tuyến cận giáp dễ bị bỏ sót, nhiều người phát hiện khi đã biến chứng nặng

Bác sĩ cảnh báo: U tuyến cận giáp dễ bị bỏ sót, nhiều người phát hiện khi đã biến chứng nặng

Bác sĩ nhắc nhở: Nhiều bệnh nhân tăng huyết áp vẫn đang giữ thói quen nguy hiểm này

Bác sĩ nhắc nhở: Nhiều bệnh nhân tăng huyết áp vẫn đang giữ thói quen nguy hiểm này

Bác sĩ lên tiếng về bí kíp giảm đau 'đến tháng' mà nhiều chị em vẫn áp dụng

Bác sĩ lên tiếng về bí kíp giảm đau 'đến tháng' mà nhiều chị em vẫn áp dụng

Cảnh báo người bệnh gan: Ăn những món này có thể khiến bệnh trầm trọng hơn

Cảnh báo người bệnh gan: Ăn những món này có thể khiến bệnh trầm trọng hơn

Cùng chuyên mục

Thanh niên 21 tuổi phát hiện u não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng bỏ qua

Thanh niên 21 tuổi phát hiện u não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng bỏ qua

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

GĐXH - Trước ngày nhập viện vì u não, anh N.S. có biểu hiện đau đầu âm ỉ, mệt mỏi, nhưng gia đình chỉ nghĩ cơn đau đầu bình thường do căng thẳng hoặc thay đổi thời tiết...

Bác sĩ cảnh báo: 5 dấu hiệu men gan tăng cao, gan đang 'kêu cứu' mà bạn không hay biết

Bác sĩ cảnh báo: 5 dấu hiệu men gan tăng cao, gan đang 'kêu cứu' mà bạn không hay biết

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

GĐXH - Gan không biết nói, nhưng nó biết “thét lên” khi men gan tăng cao. 5 dấu hiệu sau chính là tiếng cảnh báo bạn đừng phớt lờ.

Dấu hiệu cảnh báo bệnh tuyến giáp cần khám ngay, tuyệt đối không chủ quan

Dấu hiệu cảnh báo bệnh tuyến giáp cần khám ngay, tuyệt đối không chủ quan

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo, người dân khi có biểu hiện bất thường vùng cổ như cổ to nhanh, nuốt vướng, khó thở, khàn tiếng kéo dài nên đến khám sớm để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bác sĩ cảnh báo: 5 món quen thuộc trên mâm cơm âm thầm đẩy mỡ máu tăng vù vù

Bác sĩ cảnh báo: 5 món quen thuộc trên mâm cơm âm thầm đẩy mỡ máu tăng vù vù

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều món ăn quen thuộc trên mâm cơm Việt tưởng bổ dưỡng nhưng lại là “kẻ giấu mặt” khiến mỡ máu tăng nhanh không ngờ.

Cảnh báo: 10 loại thực phẩm khiến huyết áp lên như 'diều gặp gió', nhiều người bệnh vẫn ăn hàng ngày

Cảnh báo: 10 loại thực phẩm khiến huyết áp lên như 'diều gặp gió', nhiều người bệnh vẫn ăn hàng ngày

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - 10 loại thực phẩm tưởng quen thuộc nhưng lại là ‘kẻ thù giấu mặt’ khiến huyết áp tăng vọt, người bị tăng huyết áp cần tránh xa.

Bác sĩ cảnh báo: U tuyến cận giáp dễ bị bỏ sót, nhiều người phát hiện khi đã biến chứng nặng

Bác sĩ cảnh báo: U tuyến cận giáp dễ bị bỏ sót, nhiều người phát hiện khi đã biến chứng nặng

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - U tuyến cận giáp gây tăng canxi máu, dễ nhầm với loãng xương, sỏi thận. Phát hiện muộn có thể dẫn đến suy thận, gãy xương, rối loạn nhịp tim.

Gan nhiễm mỡ - 'sát thủ thầm lặng': Vì sao cần tầm soát sớm trước khi quá muộn?

Gan nhiễm mỡ - 'sát thủ thầm lặng': Vì sao cần tầm soát sớm trước khi quá muộn?

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Gan nhiễm mỡ thường không có triệu chứng rõ ràng nhưng có thể dẫn tới xơ gan, ung thư gan. Tầm soát sớm chính là “chìa khóa vàng” để bảo vệ sức khỏe.

Đang khỏe mạnh, người đàn ông 42 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tim hiếm gặp từ việc làm nhiều người Việt bỏ qua

Đang khỏe mạnh, người đàn ông 42 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tim hiếm gặp từ việc làm nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Trong lần đi khám sức khỏe tổng quát, anh Huy, 42 tuổi, bàng hoàng khi bác sĩ phát hiện một khối u lớn trong tim, có nguy cơ vỡ, gây đột quỵ bất cứ lúc nào.

Bác sĩ nhắc nhở: Nhiều bệnh nhân tăng huyết áp vẫn đang giữ thói quen nguy hiểm này

Bác sĩ nhắc nhở: Nhiều bệnh nhân tăng huyết áp vẫn đang giữ thói quen nguy hiểm này

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ nhấn mạnh, người tăng huyết áp cần uống thuốc theo hướng dẫn khi đi khám để kiểm soát huyết áp và phòng đột quỵ.

Bác sĩ lên tiếng về bí kíp giảm đau 'đến tháng' mà nhiều chị em vẫn áp dụng

Bác sĩ lên tiếng về bí kíp giảm đau 'đến tháng' mà nhiều chị em vẫn áp dụng

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Đau bụng kinh không còn là nỗi lo! Biết dùng thuốc tránh thai đúng cách mới đảm bảo sức khỏe, thuốc đắt chưa chắc đã hiệu quả.

Xem nhiều

Bác sĩ cảnh báo: 5 món quen thuộc trên mâm cơm âm thầm đẩy mỡ máu tăng vù vù

Bác sĩ cảnh báo: 5 món quen thuộc trên mâm cơm âm thầm đẩy mỡ máu tăng vù vù

Bệnh thường gặp

GĐXH - Nhiều món ăn quen thuộc trên mâm cơm Việt tưởng bổ dưỡng nhưng lại là “kẻ giấu mặt” khiến mỡ máu tăng nhanh không ngờ.

Cảnh báo: 10 loại thực phẩm khiến huyết áp lên như 'diều gặp gió', nhiều người bệnh vẫn ăn hàng ngày

Cảnh báo: 10 loại thực phẩm khiến huyết áp lên như 'diều gặp gió', nhiều người bệnh vẫn ăn hàng ngày

Bệnh thường gặp
Cảnh báo người bệnh gan: Ăn những món này có thể khiến bệnh trầm trọng hơn

Cảnh báo người bệnh gan: Ăn những món này có thể khiến bệnh trầm trọng hơn

Bệnh thường gặp
Bác sĩ cảnh báo: 5 dấu hiệu men gan tăng cao, gan đang 'kêu cứu' mà bạn không hay biết

Bác sĩ cảnh báo: 5 dấu hiệu men gan tăng cao, gan đang 'kêu cứu' mà bạn không hay biết

Bệnh thường gặp
Bác sĩ nhắc nhở: Nhiều bệnh nhân tăng huyết áp vẫn đang giữ thói quen nguy hiểm này

Bác sĩ nhắc nhở: Nhiều bệnh nhân tăng huyết áp vẫn đang giữ thói quen nguy hiểm này

Bệnh thường gặp

