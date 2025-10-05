Bỏ muối đi: 9 loại thực phẩm hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ trái tim bạn ngay hôm nay!

Thay vì dựa vào muối, bạn có thể kiểm soát huyết áp một cách tự nhiên thông qua việc lựa chọn các thực phẩm và gia vị thông minh. Chế độ ăn này không chỉ giúp giảm nguy cơ cao huyết áp mà còn bảo vệ tim mạch, cải thiện sức khỏe tổng thể.

Video trên sẽ chỉ ra cách tăng hương vị cho món ăn mà vẫn giữ huyết áp ổn định, đồng thời cung cấp giải pháp ăn uống lành mạnh, cân bằng natri và kali, giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.

Đây là phương pháp an toàn, phù hợp cho những người muốn giảm muối mà không ảnh hưởng đến hương vị món ăn, đồng thời phòng ngừa các vấn đề tim mạch lâu dài.

(Theo Báo Sức khoẻ & Đời sống)