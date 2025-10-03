Bác sĩ cảnh báo: 5 món quen thuộc trên mâm cơm âm thầm đẩy mỡ máu tăng vù vù

Bữa cơm gia đình vốn nổi tiếng với sự phong phú, ấm cúng và đầy đủ chất dinh dưỡng. Thế nhưng, đằng sau những món ăn tưởng như quen thuộc và vô hại ấy lại tiềm ẩn một "mặt tối" mà ít ai ngờ tới: Nguy cơ khiến mỡ máu tăng cao.

Không phải những món xa xỉ hay đặc sản hiếm có, chính cơm trắng, thịt mỡ, nội tạng hay các món chiên rán quen miệng mỗi ngày mới là "thủ phạm giấu mặt" khiến mạch máu âm thầm bị bào mòn.

Điều đáng nói, đây lại là những món hầu như không thể thiếu trong mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Ăn ngon miệng hôm nay, nhưng lâu dài có thể phải trả giá bằng những căn bệnh tim mạch nguy hiểm, thậm chí đột quỵ.

Vậy đâu là những thực phẩm quen thuộc dễ khiến mỡ máu tăng không kiểm soát, và làm sao để vẫn giữ trọn niềm vui ăn uống mà vẫn bảo vệ sức khỏe?

Theo PGS.TS.BS Đỗ Tuấn Anh (Bệnh viện Quân y 103), có ít nhất 5 loại thực phẩm quen mặt trong bữa ăn hàng ngày "có khả năng thúc đẩy cholesterol xấu tăng cao, đồng thời khiến nguy cơ xơ vữa động mạch, đột quỵ hay nhồi máu cơ tim đến sớm hơn bạn tưởng".

