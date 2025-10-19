6 triệu chứng cảnh báo viêm đường tiết niệu và cách phòng ngừa hiệu quả

1. Nguyên nhân và triệu chứng của viêm đường tiết niệu

Viêm đường tiết niệu (hay nhiễm trùng đường tiết niệu - UTI) có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân, trong đó vệ sinh cá nhân kém là yếu tố phổ biến nhất. Vi khuẩn từ vùng da xung quanh hoặc từ phân có thể xâm nhập vào niệu đạo, gây viêm nhiễm.

Hoạt động tình dục cũng là một nguyên nhân thường gặp. Quan hệ tình dục có thể đưa vi khuẩn vào đường tiết niệu, đặc biệt nếu không thực hiện vệ sinh đúng cách trước và sau khi quan hệ.

Ngoài ra, các yếu tố khác như uống ít nước, sử dụng băng vệ sinh lâu, hoặc có bệnh lý nền như sỏi thận, tiểu đường… cũng làm tăng nguy cơ mắc UTI.

Nếu bạn gặp phải một số dấu hiệu sau, có thể bạn đang bị viêm đường đường tiết niệu:

Cảm giác nóng rát khi đi tiểu : Đây là triệu chứng điển hình và thường xuất hiện đầu tiên.

Đi tiểu thường xuyên hoặc gấp gáp (són tiểu): Dù lượng nước tiểu mỗi lần rất ít, bạn vẫn cảm thấy muốn đi liên tục.

Thay đổi màu sắc hoặc mùi nước tiểu : Nước tiểu có thể đục, sẫm màu, có máu hoặc mùi khó chịu.

Cảm giác mệt mỏi, kiệt sức : Nhiễm trùng có thể gây suy giảm năng lượng toàn thân. Sốt hoặc ớn lạnh: Đây là dấu hiệu nhiễm trùng có thể lan đến thận, cần được chú ý.

Đau vùng lưng, bụng dưới hoặc đau tức vùng ngực: Một số trường hợp UTI có thể gây đau tại các vùng này, đặc biệt khi thận bị ảnh hưởng.

2. Làm thế nào để ngăn ngừa viêm đường tiết niệu?

Nếu bạn có nguy cơ mắc viêm đường tiết niệu, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe.

2.1. Thực hành vệ sinh cá nhân đúng cách

Giữ gìn vệ sinh vùng sinh dục là bước cơ bản và cần thiết, bằng cách:

- Lau từ trước ra sau sau khi đi vệ sinh để tránh vi khuẩn từ hậu môn xâm nhập vào niệu đạo.

- Rửa tay trước và sau khi đi vệ sinh để hạn chế vi khuẩn lan rộng.

- Sử dụng xà phòng dịu nhẹ, không mùi để làm sạch vùng sinh dục, tránh kích ứng và bảo vệ hàng rào bảo vệ tự nhiên của da.

2.2. Uống đủ nước phòng ngừa viêm đường tiết niệu

Duy trì lượng nước đầy đủ mỗi ngày giúp đào thải vi khuẩn ra khỏi đường tiết niệu, giữ cho hệ tiết niệu khỏe mạnh và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Uống đủ nước cũng hỗ trợ chức năng thận và làm loãng nước tiểu, hạn chế vi khuẩn phát triển.

2.3. Đi tiểu thường xuyên và đầy đủ

Tránh nhịn tiểu lâu và cố gắng đi tiểu hết nước tiểu trong mỗi lần. Việc này giúp loại bỏ vi khuẩn còn tồn tại trong đường tiết niệu và ngăn chặn chúng nhân lên, từ đó giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Sử dụng bao cao su - thực hành tình dục an toàn giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu.

2.4. Thực hành tình dục an toàn

Để giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu, hãy thực hiện các hoạt động tình dục an toàn. Việc sử dụng bao cao su và vệ sinh trước, sau khi quan hệ giúp hạn chế vi khuẩn xâm nhập vào đường tiết niệu, từ đó giảm nguy cơ mắc UTI.

Viêm đường tiết niệu là một vấn đề phổ biến. Nguyên nhân chính thường là vi khuẩn có sẵn trong cơ thể, chứ không phải do tiếp xúc với bệ ngồi bồn cầu. Bằng cách chú trọng vệ sinh cá nhân đúng cách, uống đủ nước và duy trì lối sống lành mạnh, chúng ta có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh và bảo vệ sức khỏe đường tiết niệu.



