Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Sở Y tế TP Huế, UBND các phường, Trạm Y tế, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ và đội ngũ cộng tác viên dân số phường.

Lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số và phát triển đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Bên cạnh đó, tăng cường sự tham gia đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân để hoàn thành mục tiêu về dân số và phát triển.

Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12.

Phát biểu tại buổi lễ, DSCKI Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Huế cho biết, Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12 năm nay có chủ đề "Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững".

Tại TP Huế, thời gian qua, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp đã góp phần đưa chất lượng dân số nâng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Trẻ em sinh ra bị dị tật bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ được phát hiện sớm, xử lý kịp thời và chăm sóc ngày càng tốt hơn.



Chương trình chăm sóc sức khỏe trước khi kết hôn thời gian qua được tăng cường. Mô hình tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên và thanh niên được triển khai, góp phần giảm dần tình trạng mang thai sớm và mang thai ngoài ý muốn. Tỷ lệ tảo hôn giảm mạnh và không có hôn nhân cận huyết thống.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị liên quan thời gian tới tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác dân số, tạo nên sự thống nhất trong nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về việc tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề dân số.

Lễ diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số năm 2025.

"Công tác dân số, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số, phải được coi là một nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đề cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân số…", DSCKII Lê Viết Bắc nói.

Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị tiếp tục tăng cường đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, vận động về công tác dân số; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chính sách dân số và phát triển. Đồng thời tiếp tục củng cố mạng lưới dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, phát triển mạng lưới cung cấp các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số…

Sau lễ phát động đã diễn ra hoạt động diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số năm 2025 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, cộng tác viên dân số.