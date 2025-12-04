Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh tăng cường trang bị kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em
Nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em, Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình “Hội nghị tập huấn tuyên truyền viên măng non trong một số trường học trên địa bàn.
Vừa qua, Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức chương trình “Hội nghị tập huấn tuyên truyền viên măng non trong các trường THCS năm 2025” tại các phường: An Sinh, Bình Khê, Đông Triều, Hoàng Quế, Mạo Khê. Chương trình nhằm trang bị kiến thức và các kỹ năng bảo vệ trẻ em như: phòng chống xâm hại trẻ em, xâm hại tình dục, bạo lực ở trẻ em; bảo vệ trẻ em qua môi trường mạng và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn; kiến thức về phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em.
Tham gia tập huấn có trẻ em là thành viên của đội tuyên truyền viên măng non, ưu tiên trẻ em là thành viên của Hội đồng trẻ em tỉnh, thành viên các CLB trẻ em từ lớp 6 đến lớp 8 thuộc các trường Trung học cơ sở (THCS) và các trường liên cấp Tiểu học và THCS (11 học sinh/trường). Đồng thời có cán bộ phụ trách Đoàn - Đội hoặc giáo viên có kinh nghiệm tổ chức các hoạt động truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Chương trình tập huấn có sự tham gia của 5 lớp học, mỗi lớp tập huấn trong 2 ngày, tổ chức tại các phường: An Sinh, Bình Khê, Đông Triều, Hoàng Quế, Mạo Khê. Nguồn kinh phí thực hiện được Chương trình bảo vệ trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em năm 2025 cấp cho Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh.
Thông qua chương trình, trẻ em trên địa bàn các phường: An Sinh, Bình Khê, Đông Triều, Hoàng Quế, Mạo Khê sẽ được trang bị thêm kiến thức để tự bảo vệ bản thân khỏi xâm hại tình dục, bạo lực, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, cũng như cách phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước. Qua đó giúp trẻ em có môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển cả về thể chất và kỹ năng, tránh những tình huống không may xảy ra.
Thùy Dung
