Phát huy vai trò cộng tác viên dân số trong chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ

Nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em, phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em; Nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, lợi ích của viên uống Vitamin A cho trẻ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn phường Hà Đông (Hà Nội), từ ngày 01/12/2025 đến ngày 02/12/2025, Trạm Y tế phường Hà Đông đã tổ chức chiến dịch uống Vitmain A cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi đợt 2 năm 2025.

Để chiến dịch thực sự đi vào từng hộ dân và đạt hiệu quả cao, lực lượng CTV DS tại các tổ dân phố đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Cộng tác viên dân số phát Giấy mời đến từng hộ gia đình có trẻ trong độ tuổi uống Vitamin A trên địa bàn phường.

Theo đó, trước ngày diễn ra Chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ đợt 2 năm 2025, đội ngũ CTV DS 218 người quản lý 115 Tổ dân phố thuộc phường Hà Đông với lợi thế nắm rõ địa bàn và có mối quan hệ gần gũi với người dân đã trực tiếp đến từng hộ gia đình có trẻ trong độ tuổi để thông báo lịch uống, tuyên truyền về lợi ích của vitamin A, chế độ ăn hợp lý, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng (vitamin A, sắt, kẽm, iốt...), hướng dẫn phụ huynh đưa trẻ đến điểm uống đúng thời gian, đủ liều.

Bên cạnh việc tuyên truyền trực tiếp, các CTV DS còn linh hoạt sử dụng nhóm Zalo Tổ dân phố, loa truyền thanh của Tổ, lồng ghép với các buổi sinh hoạt tổ dân phố để nhắc nhở người dân, tránh bỏ sót trẻ.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của chiến dịch là rà soát, lập danh sách chính xác số trẻ thuộc diện được uống Vitamin A. Các CTV DS đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát đầy đủ trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi đang có mặt tại địa phương (kể cả trẻ em vãng lai).

Việc cập nhật danh sách thường xuyên đã giúp Trạm Y tế phường chủ động chuẩn bị nhân lực, vật lực và xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng điểm uống. Đồng thời gửi từng giấy mời đến từng đối tượng uống Vitamin A cũng như đôn đốc các gia đình có con trong độ tuổi uống Vitamin A đi uống đúng thời gian và địa điểm.

Trong các ngày diễn ra chiến dịch, các CTV DS là lực lượng hỗ trợ đắc lực tại các điểm uống. Phối hợp cùng cán bộ y tế của Trạm bảo đảm hoạt động của Chiến dịch diễn ra trật tự, nhanh chóng và an toàn từ khâu tiếp đón - kiểm tra - đối chiếu danh sách.

Hướng dẫn phụ huynh đến đúng khu vực, đối chiếu họ tên trẻ theo danh sách đã rà soát. Điều tiết, phân luồng, sắp xếp từng lượt trẻ vào uống, kiểm soát không để xảy ra chen lấn, giảm tải áp lực cho cán bộ y tế. Hỗ trợ ghi chép số liệu ngay tại điểm uống, ghi nhận số lượng trẻ đến uống theo tổ dân phố, kiểm tra và đánh dấu trẻ đã uống, tránh ghi trùng hoặc bỏ sót.

Song song với đó, các CTV DS còn chủ động thăm hỏi cũng như liên hệ với gia đình để kiểm tra phản ứng của trẻ sau khi uống Vitamin A. Đồng thời ghi nhận và báo lại cho Trạm Y tế phường nếu có biểu hiện bất thường để xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, rà soát danh sách trẻ chưa đến điểm uống trong ngày chiến dịch, trực tiếp đến nhà vận động, nhắc nhở phụ huynh đưa trẻ đến uống bù tại các điểm uống, hướng dẫn phụ huynh về thời gian và quy trình uống vét.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cộng tác viên dân số và cán bộ y tế, 13 điểm uống Vitamin A của Trạm Y tế phường Hà Đông luôn vận hành nhịp nhàng, giảm thời gian chờ đợi cho người dân.



Do vậy, ngay trong ngày đầu triển khai Chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ đợt 2 năm 2025 đã có 10.090 trẻ em từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi trên tổng số 12.502 trẻ được uống Vitamin A liều cao, đạt 77,9% kế hoạch.

Kết quả này thể hiện sự tận tâm, gần dân và am hiểu địa bàn của lực lượng CTV DS phường Hà Đông. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các CTV DS và cán bộ y tế Trạm Y tế phường Hà Đông đã tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp Chiến dịch bổ sung Vitamin A tại phường được triển khai hiệu quả, đạt tỷ lệ bao phủ cao và bảo đảm an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe trẻ em và nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng tại phường Hà Đông.

