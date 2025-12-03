Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Dân số và phát triển

Phát huy vai trò cộng tác viên dân số trong chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ

Thứ tư, 14:42 03/12/2025 | Dân số và phát triển
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cộng tác viên dân số (CTV DS) và cán bộ y tế Trạm Y tế phường Hà Đông đã tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp Chiến dịch bổ sung Vitamin A tại phường được triển khai hiệu quả, đạt tỷ lệ bao phủ cao và bảo đảm an toàn.

Nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em, phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em; Nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, lợi ích của viên uống Vitamin A cho trẻ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn phường Hà Đông (Hà Nội), từ ngày 01/12/2025 đến ngày 02/12/2025, Trạm Y tế phường Hà Đông đã tổ chức chiến dịch uống Vitmain A cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi đợt 2 năm 2025.

Để chiến dịch thực sự đi vào từng hộ dân và đạt hiệu quả cao, lực lượng CTV DS tại các tổ dân phố đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Phát huy vai trò cộng tác viên dân số trong chiến dịch uống vitamin A cho trẻ - Ảnh 1.

Phát huy vai trò cộng tác viên dân số trong chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ - Ảnh 2.

Cộng tác viên dân số phát Giấy mời đến từng hộ gia đình có trẻ trong độ tuổi uống Vitamin A trên địa bàn phường.

Theo đó, trước ngày diễn ra Chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ đợt 2 năm 2025, đội ngũ CTV DS 218 người quản lý 115 Tổ dân phố thuộc phường Hà Đông với lợi thế nắm rõ địa bàn và có mối quan hệ gần gũi với người dân đã trực tiếp đến từng hộ gia đình có trẻ trong độ tuổi để thông báo lịch uống, tuyên truyền về lợi ích của vitamin A, chế độ ăn hợp lý, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng (vitamin A, sắt, kẽm, iốt...), hướng dẫn phụ huynh đưa trẻ đến điểm uống đúng thời gian, đủ liều.

Bên cạnh việc tuyên truyền trực tiếp, các CTV DS còn linh hoạt sử dụng nhóm Zalo Tổ dân phố, loa truyền thanh của Tổ, lồng ghép với các buổi sinh hoạt tổ dân phố để nhắc nhở người dân, tránh bỏ sót trẻ.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của chiến dịch là rà soát, lập danh sách chính xác số trẻ thuộc diện được uống Vitamin A. Các CTV DS đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát đầy đủ trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi đang có mặt tại địa phương (kể cả trẻ em vãng lai).

Việc cập nhật danh sách thường xuyên đã giúp Trạm Y tế phường chủ động chuẩn bị nhân lực, vật lực và xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng điểm uống. Đồng thời gửi từng giấy mời đến từng đối tượng uống Vitamin A cũng như đôn đốc các gia đình có con trong độ tuổi uống Vitamin A đi uống đúng thời gian và địa điểm.

Trong các ngày diễn ra chiến dịch, các cộng tác viên dân số là lực lượng hỗ trợ đắc lực tại các điểm uống vitamin A. 

Trong các ngày diễn ra chiến dịch, các CTV DS là lực lượng hỗ trợ đắc lực tại các điểm uống. Phối hợp cùng cán bộ y tế của Trạm bảo đảm hoạt động của Chiến dịch diễn ra trật tự, nhanh chóng và an toàn từ khâu tiếp đón - kiểm tra - đối chiếu danh sách.

Hướng dẫn phụ huynh đến đúng khu vực, đối chiếu họ tên trẻ theo danh sách đã rà soát. Điều tiết, phân luồng, sắp xếp từng lượt trẻ vào uống, kiểm soát không để xảy ra chen lấn, giảm tải áp lực cho cán bộ y tế. Hỗ trợ ghi chép số liệu ngay tại điểm uống, ghi nhận số lượng trẻ đến uống theo tổ dân phố, kiểm tra và đánh dấu trẻ đã uống, tránh ghi trùng hoặc bỏ sót.

Nhờ đó, 13 điểm uống Vitamin A của Trạm Y tế phường Hà Đông luôn vận hành nhịp nhàng, giảm thời gian chờ đợi cho người dân và tăng sự hài lòng của người dân trong cộng đồng.

Song song với đó, các CTV DS còn chủ động thăm hỏi cũng như liên hệ với gia đình để kiểm tra phản ứng của trẻ sau khi uống Vitamin A. Đồng thời ghi nhận và báo lại cho Trạm Y tế phường nếu có biểu hiện bất thường để xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, rà soát danh sách trẻ chưa đến điểm uống trong ngày chiến dịch, trực tiếp đến nhà vận động, nhắc nhở phụ huynh đưa trẻ đến uống bù tại các điểm uống, hướng dẫn phụ huynh về thời gian và quy trình uống vét.

Phát huy vai trò cộng tác viên dân số trong chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ - Ảnh 4.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cộng tác viên dân số và cán bộ y tế, 13 điểm uống Vitamin A của Trạm Y tế phường Hà Đông luôn vận hành nhịp nhàng, giảm thời gian chờ đợi cho người dân.

Do vậy, ngay trong ngày đầu triển khai Chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ đợt 2 năm 2025 đã có 10.090 trẻ em từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi trên tổng số 12.502 trẻ được uống Vitamin A liều cao, đạt 77,9% kế hoạch.

Kết quả này thể hiện sự tận tâm, gần dân và am hiểu địa bàn của lực lượng CTV DS phường Hà Đông. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các CTV DS và cán bộ y tế Trạm Y tế phường Hà Đông đã tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp Chiến dịch bổ sung Vitamin A tại phường được triển khai hiệu quả, đạt tỷ lệ bao phủ cao và bảo đảm an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe trẻ em và nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng tại phường Hà Đông.

Thanh Hóa: Bồi dưỡng kiến thức chăm sóc người cao tuổi cho đội ngũ cộng tác viên dân sốThanh Hóa: Bồi dưỡng kiến thức chăm sóc người cao tuổi cho đội ngũ cộng tác viên dân số

GĐXH - Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về công tác chăm sóc người cao tuổi cho đội ngũ công tác viên dân số của 18 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.


Phương Nga - TYT phường Hà Đông
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thanh Hóa: Bồi dưỡng kiến thức chăm sóc người cao tuổi cho đội ngũ cộng tác viên dân số

Thanh Hóa: Bồi dưỡng kiến thức chăm sóc người cao tuổi cho đội ngũ cộng tác viên dân số

Hải Phòng: Đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ cộng tác viên Dân số

Hải Phòng: Đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ cộng tác viên Dân số

Quảng Nam: Cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn được hỗ trợ 600 - 800 nghìn đồng/tháng

Quảng Nam: Cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn được hỗ trợ 600 - 800 nghìn đồng/tháng

Đội ngũ cộng tác viên dân số bị cắt giảm ảnh hưởng đến việc thực hiện Đề án 818 ở địa phương

Đội ngũ cộng tác viên dân số bị cắt giảm ảnh hưởng đến việc thực hiện Đề án 818 ở địa phương

Phát huy vai trò Cộng tác viên dân số trong đẩy mạnh thực hiện Đề án xã hội hóa phương tiện tránh thai và dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ

Phát huy vai trò Cộng tác viên dân số trong đẩy mạnh thực hiện Đề án xã hội hóa phương tiện tránh thai và dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ

Cùng chuyên mục

Chăm sóc sức khỏe 'vùng kín' khi bước vào tuổi dậy thì

Chăm sóc sức khỏe 'vùng kín' khi bước vào tuổi dậy thì

Dân số và phát triển - 8 giờ trước

Các bạn gái trong tuổi dậy thì cần hiểu về những thay đổi trên cơ thể mình và biết rõ cách chăm sóc sức khỏe 'vùng kín'. Để biết cách bảo vệ sức khỏe sinh sản, cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam khởi động chương trình quỹ dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam khởi động chương trình quỹ dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 1/12, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức Lễ khởi động chương trình và ký kết biên bản ghi nhớ Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte - Cùng bé lớn khôn 2025" với mục tiêu trao tặng 140.000 hũ sản phẩm sữa cho trẻ em vùng cao.

4 nguyên nhân chính phổ biến có thể gây sảy thai

4 nguyên nhân chính phổ biến có thể gây sảy thai

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Nhiều yếu tố gây sảy thai, trong đó có những căn nguyên nằm ngoài tầm kiểm soát của mẹ bầu. Tìm hiểu 4 nguyên nhân phổ biến có thể gây sảy thai.

Nhóm phụ nữ ăn đậu phụ mỗi ngày suốt 2 năm, kết quả khám ra sao?

Nhóm phụ nữ ăn đậu phụ mỗi ngày suốt 2 năm, kết quả khám ra sao?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Nghiên cứu với nhóm phụ nữ trên 40 tuổi cho thấy, đậu phụ giàu canxi, protein, ít béo giúp tăng mật độ xương, cải thiện hệ tim mạch.

Người phụ nữ 49 tuổi hạnh phúc đón tin vui sau 30 năm vô sinh hiếm muộn

Người phụ nữ 49 tuổi hạnh phúc đón tin vui sau 30 năm vô sinh hiếm muộn

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Chị Hiền, 49 tuổi hạnh phúc vô cùng khi "phép thử cuối cùng" đã giúp vợ chồng chị có con sau hơn 30 năm vô sinh hiếm muộn.

Cuộc thi ‘Rung chuông vàng’ - trao tấm khiên kiến thức bảo vệ thế hệ trẻ

Cuộc thi ‘Rung chuông vàng’ - trao tấm khiên kiến thức bảo vệ thế hệ trẻ

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Cuộc thi "Rung chuông vàng" tại Trường THPT Anh Sơn không chỉ là sân chơi trí tuệ, mà còn là hành trang kiến thức thiết yếu về sức khỏe sinh sản, giới tính và kỹ năng ứng xử, giúp 100 học sinh vững tin đối diện với những tổn thương thường gặp ở lứa tuổi dậy thì.

Bác sĩ Việt giúp người đàn ông Mỹ 70 tuổi triệt sản lâu năm có con

Bác sĩ Việt giúp người đàn ông Mỹ 70 tuổi triệt sản lâu năm có con

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Người đàn ông Mỹ đã triệt sản lâu năm mới đây kết hôn với một phụ nữ Việt kém 40 tuổi. Họ khát khao có con nhưng điều trị ở nước ngoài thất bại.

Tác hại của việc chơi pickleball quá khuya

Tác hại của việc chơi pickleball quá khuya

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Vì lý do bận rộn, nhiều người chỉ có thời gian đánh pickleball lúc khuya. Mặc dù trên sân họ rất phấn khích, không mệt mỏi nhưng với lịch chơi kết thúc sau 23h, cơ thể bắt đầu lệch pha với niềm vui này.

6 cách tự nhiên giảm đầy hơi và chướng bụng

6 cách tự nhiên giảm đầy hơi và chướng bụng

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Đầy hơi và chướng bụng là những vấn đề tiêu hóa phổ biến, khiến bụng cảm thấy nặng nề, chướng lên và đôi khi gây đau. Sự khó chịu này có thể làm giảm đáng kể năng lượng, ảnh hưởng đến tâm trạng và hệ tiêu hóa.

Bác sĩ y học cổ truyền khuyến cáo một số biện pháp phòng ngừa đột quỵ vào mùa lạnh

Bác sĩ y học cổ truyền khuyến cáo một số biện pháp phòng ngừa đột quỵ vào mùa lạnh

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Thời tiết lạnh khiến số ca đột quỵ có xu hướng tăng. Vậy làm thế nào để phòng ngừa tình trạng này.

Xem nhiều

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Ý nghĩa Hội thi 'Rung chuông vàng' tìm hiểu kiến thức Dân số - Sức khỏe sinh sản

Ý nghĩa Hội thi 'Rung chuông vàng' tìm hiểu kiến thức Dân số - Sức khỏe sinh sản

Dân số và phát triển
6 cách tự nhiên giảm đầy hơi và chướng bụng

6 cách tự nhiên giảm đầy hơi và chướng bụng

Dân số và phát triển
TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển
Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Đường lối - Chính sách

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top