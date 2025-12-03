Phát huy vai trò cộng tác viên dân số trong chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ
GĐXH – Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cộng tác viên dân số (CTV DS) và cán bộ y tế Trạm Y tế phường Hà Đông đã tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp Chiến dịch bổ sung Vitamin A tại phường được triển khai hiệu quả, đạt tỷ lệ bao phủ cao và bảo đảm an toàn.
Nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em, phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em; Nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, lợi ích của viên uống Vitamin A cho trẻ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn phường Hà Đông (Hà Nội), từ ngày 01/12/2025 đến ngày 02/12/2025, Trạm Y tế phường Hà Đông đã tổ chức chiến dịch uống Vitmain A cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi đợt 2 năm 2025.
Để chiến dịch thực sự đi vào từng hộ dân và đạt hiệu quả cao, lực lượng CTV DS tại các tổ dân phố đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
Theo đó, trước ngày diễn ra Chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ đợt 2 năm 2025, đội ngũ CTV DS 218 người quản lý 115 Tổ dân phố thuộc phường Hà Đông với lợi thế nắm rõ địa bàn và có mối quan hệ gần gũi với người dân đã trực tiếp đến từng hộ gia đình có trẻ trong độ tuổi để thông báo lịch uống, tuyên truyền về lợi ích của vitamin A, chế độ ăn hợp lý, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng (vitamin A, sắt, kẽm, iốt...), hướng dẫn phụ huynh đưa trẻ đến điểm uống đúng thời gian, đủ liều.
Bên cạnh việc tuyên truyền trực tiếp, các CTV DS còn linh hoạt sử dụng nhóm Zalo Tổ dân phố, loa truyền thanh của Tổ, lồng ghép với các buổi sinh hoạt tổ dân phố để nhắc nhở người dân, tránh bỏ sót trẻ.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của chiến dịch là rà soát, lập danh sách chính xác số trẻ thuộc diện được uống Vitamin A. Các CTV DS đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát đầy đủ trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi đang có mặt tại địa phương (kể cả trẻ em vãng lai).
Việc cập nhật danh sách thường xuyên đã giúp Trạm Y tế phường chủ động chuẩn bị nhân lực, vật lực và xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng điểm uống. Đồng thời gửi từng giấy mời đến từng đối tượng uống Vitamin A cũng như đôn đốc các gia đình có con trong độ tuổi uống Vitamin A đi uống đúng thời gian và địa điểm.
Trong các ngày diễn ra chiến dịch, các cộng tác viên dân số là lực lượng hỗ trợ đắc lực tại các điểm uống vitamin A.
Trong các ngày diễn ra chiến dịch, các CTV DS là lực lượng hỗ trợ đắc lực tại các điểm uống. Phối hợp cùng cán bộ y tế của Trạm bảo đảm hoạt động của Chiến dịch diễn ra trật tự, nhanh chóng và an toàn từ khâu tiếp đón - kiểm tra - đối chiếu danh sách.
Hướng dẫn phụ huynh đến đúng khu vực, đối chiếu họ tên trẻ theo danh sách đã rà soát. Điều tiết, phân luồng, sắp xếp từng lượt trẻ vào uống, kiểm soát không để xảy ra chen lấn, giảm tải áp lực cho cán bộ y tế. Hỗ trợ ghi chép số liệu ngay tại điểm uống, ghi nhận số lượng trẻ đến uống theo tổ dân phố, kiểm tra và đánh dấu trẻ đã uống, tránh ghi trùng hoặc bỏ sót.
Nhờ đó, 13 điểm uống Vitamin A của Trạm Y tế phường Hà Đông luôn vận hành nhịp nhàng, giảm thời gian chờ đợi cho người dân và tăng sự hài lòng của người dân trong cộng đồng.
Song song với đó, các CTV DS còn chủ động thăm hỏi cũng như liên hệ với gia đình để kiểm tra phản ứng của trẻ sau khi uống Vitamin A. Đồng thời ghi nhận và báo lại cho Trạm Y tế phường nếu có biểu hiện bất thường để xử lý kịp thời.
Bên cạnh đó, rà soát danh sách trẻ chưa đến điểm uống trong ngày chiến dịch, trực tiếp đến nhà vận động, nhắc nhở phụ huynh đưa trẻ đến uống bù tại các điểm uống, hướng dẫn phụ huynh về thời gian và quy trình uống vét.
Do vậy, ngay trong ngày đầu triển khai Chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ đợt 2 năm 2025 đã có 10.090 trẻ em từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi trên tổng số 12.502 trẻ được uống Vitamin A liều cao, đạt 77,9% kế hoạch.
Kết quả này thể hiện sự tận tâm, gần dân và am hiểu địa bàn của lực lượng CTV DS phường Hà Đông. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các CTV DS và cán bộ y tế Trạm Y tế phường Hà Đông đã tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp Chiến dịch bổ sung Vitamin A tại phường được triển khai hiệu quả, đạt tỷ lệ bao phủ cao và bảo đảm an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe trẻ em và nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng tại phường Hà Đông.
Chăm sóc sức khỏe 'vùng kín' khi bước vào tuổi dậy thìDân số và phát triển - 8 giờ trước
Các bạn gái trong tuổi dậy thì cần hiểu về những thay đổi trên cơ thể mình và biết rõ cách chăm sóc sức khỏe 'vùng kín'. Để biết cách bảo vệ sức khỏe sinh sản, cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam khởi động chương trình quỹ dinh dưỡng cho trẻ em vùng caoDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng 1/12, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức Lễ khởi động chương trình và ký kết biên bản ghi nhớ Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte - Cùng bé lớn khôn 2025" với mục tiêu trao tặng 140.000 hũ sản phẩm sữa cho trẻ em vùng cao.
4 nguyên nhân chính phổ biến có thể gây sảy thaiDân số và phát triển - 2 ngày trước
Nhiều yếu tố gây sảy thai, trong đó có những căn nguyên nằm ngoài tầm kiểm soát của mẹ bầu. Tìm hiểu 4 nguyên nhân phổ biến có thể gây sảy thai.
Nhóm phụ nữ ăn đậu phụ mỗi ngày suốt 2 năm, kết quả khám ra sao?Dân số và phát triển - 3 ngày trước
Nghiên cứu với nhóm phụ nữ trên 40 tuổi cho thấy, đậu phụ giàu canxi, protein, ít béo giúp tăng mật độ xương, cải thiện hệ tim mạch.
Người phụ nữ 49 tuổi hạnh phúc đón tin vui sau 30 năm vô sinh hiếm muộnDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Chị Hiền, 49 tuổi hạnh phúc vô cùng khi "phép thử cuối cùng" đã giúp vợ chồng chị có con sau hơn 30 năm vô sinh hiếm muộn.
Cuộc thi ‘Rung chuông vàng’ - trao tấm khiên kiến thức bảo vệ thế hệ trẻDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Cuộc thi "Rung chuông vàng" tại Trường THPT Anh Sơn không chỉ là sân chơi trí tuệ, mà còn là hành trang kiến thức thiết yếu về sức khỏe sinh sản, giới tính và kỹ năng ứng xử, giúp 100 học sinh vững tin đối diện với những tổn thương thường gặp ở lứa tuổi dậy thì.
Bác sĩ Việt giúp người đàn ông Mỹ 70 tuổi triệt sản lâu năm có conDân số và phát triển - 5 ngày trước
Người đàn ông Mỹ đã triệt sản lâu năm mới đây kết hôn với một phụ nữ Việt kém 40 tuổi. Họ khát khao có con nhưng điều trị ở nước ngoài thất bại.
Tác hại của việc chơi pickleball quá khuyaDân số và phát triển - 5 ngày trước
Vì lý do bận rộn, nhiều người chỉ có thời gian đánh pickleball lúc khuya. Mặc dù trên sân họ rất phấn khích, không mệt mỏi nhưng với lịch chơi kết thúc sau 23h, cơ thể bắt đầu lệch pha với niềm vui này.
6 cách tự nhiên giảm đầy hơi và chướng bụngDân số và phát triển - 1 tuần trước
Đầy hơi và chướng bụng là những vấn đề tiêu hóa phổ biến, khiến bụng cảm thấy nặng nề, chướng lên và đôi khi gây đau. Sự khó chịu này có thể làm giảm đáng kể năng lượng, ảnh hưởng đến tâm trạng và hệ tiêu hóa.
Bác sĩ y học cổ truyền khuyến cáo một số biện pháp phòng ngừa đột quỵ vào mùa lạnhDân số và phát triển - 1 tuần trước
Thời tiết lạnh khiến số ca đột quỵ có xu hướng tăng. Vậy làm thế nào để phòng ngừa tình trạng này.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.