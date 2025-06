7 quy tắc đối nhân xử thế của người số EQ cao giúp họ 'làm chủ cuộc chơi'

1. Quy tắc làm mới

Điều này có liên quan đến việc dành thời gian để khẳng định lại mục tiêu, giá trị và nguyên tắc bạn cần thực hiện - thậm chí là liệt kê bằng văn bản.

Sau đó đưa chúng trở thành trung tâm để giúp tập trung suy nghĩ và cảm xúc.

Điều này là cần thiết bởi chúng ta đang bị bao quanh bởi quá nhiều công việc.

Bằng cách dành thời gian cần thiết để khẳng định lại những mục tiêu, viết ra điều quan trọng, bạn sẽ đưa suy nghĩ của mình trở lại trung tâm.

Và tâm lý học dạy chúng ta rằng việc kiểm soát suy nghĩ cho phép kiểm soát cảm xúc của mình.

Bằng cách dành thời gian cần thiết để khẳng định lại những mục tiêu, viết ra điều quan trọng, bạn sẽ đưa suy nghĩ của mình trở lại trung tâm. Ảnh minh họa

2. Quy tắc điều trước sau

Nhiều người thường rơi vào trạng thái có quá nhiều việc và không đủ thời gian để làm.

Khi đối diện với tình huống này, bạn có thể tuân thủ quy tắc trước sau: Thu hẹp danh sách cần làm xuống chỉ còn 2-3 nhiệm vụ, sau đó chỉ tập trung vào xử lý những nhiệm vụ hàng đầu.

Việc ưu tiên này giúp bạn không bị choáng ngợp với khối lượng công việc lớn. Đồng thời đây cũng là phương pháp để bạn có thể xử lý hiệu quả từng nhiệm vụ.

3. Quy tắc viên kim cương

Không ai thích bị phê bình nhưng tất cả chúng ta đều cần nó. Bởi đây là cách tốt nhất để học hỏi và phát triển.

Trong cuốn sách của Justin Bariso - EQ Applied: The Real-World Guide to Emotional Intelligence", ông đã so sánh phản hồi tiêu cực với một viên kim cương thô mới được khai thác.

Nhìn bề ngoài, bạn sẽ thấy đó chỉ là một viên đá thô ráp, xù xì. Nhưng nếu được mài giũa, đánh bóng, viên đá xấu xí đó sẽ trở nên vô giá.

Lời phê bình cũng giống như một viên kim cương chưa được đánh bóng: Thật xấu xí.

Nhưng giống như người thợ cắt kim cương chuyên nghiệp có thể biến hòn đá thô ráp, chưa được đánh bóng thành một thứ gì đó đẹp đẽ, bạn cũng có thể học cách chắt lọc lợi ích từ những lời chỉ trích khó nghe.

Đối với hầu hết chúng ta, bất cứ lời phê bình nào cũng thường được mặc định gắn nhãn là sự chỉ trích mà người khác sử dụng để công kích cá nhân.

Chúng ta phản ứng lại bằng cách tự thu mình lại, hoặc tìm cách hạ bệ lại người phê bình. Điều đó dẫn đến việc bạn đóng cửa tâm trí và bỏ qua những gì người khác nói.

Nhưng có một vấn đề mà bạn ít khi thừa nhận: Sự chỉ trích thường bắt nguồn từ sự thật. Chỉ vì bạn thông minh và chăm chỉ không có nghĩa là bạn không bao giờ mắc lỗi.

Bạn có thể cảm thấy thật tệ nếu ai đó nhìn thấy và nhắc nhở bạn đang bị tuột dây giày hay cúc áo bị lệch.

Nhưng chẳng phải nhờ những lời góp ý chân thật đó mà bạn có thể nhìn lại bản thân trước khi bước vào cuộc họp hay gặp gỡ một đối tác quan trọng?

Tất nhiên, cũng có một số người quanh ta sẽ đưa ra những lời chỉ trích thẳng thừng, thiếu tế nhị.

Nhưng ngay cả trong những trường hợp này, lời chỉ trích cũng vẫn có giá trị - bởi vì nó giúp bạn nhìn thấy hành động của mình thông qua một góc nhìn khác khách quan hơn.

Từ đó bạn có thể điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với chuẩn mực chung.

4. Quy tắc thẩm định lại

Bất kì khi nào bạn cảm thấy làm việc không hiệu quả, bị mắc kẹt trong những khó khăn hoặc đơn giản là sợ hãi về những điều sắp xảy ra, bạn nên nhớ đến quy tắc đánh giá lại: Đừng tập trung vào con đường phía trước, hãy nhìn lại xem bạn đã đi được bao xa.

5. Quy tắc phạm vi

Mọi người đều muốn làm việc lớn nhưng không nhiều người hiểu được những gì cần thiết để làm được việc đó.

Đó là lý do giải thích tại sao những ý tưởng hay không có nhiều và người hay công ty có thể thực hiện được ý tưởng đó lại rất ít.

Thuật ngữ "phạm vi" được sử dụng để mô tả chi tiết những gì liên quan đến thời gian, công sức và sự nỗ lực để hoàn thiện công việc.

Như bạn có thể tưởng tượng cho dù làm việc trên một dự án phức tạp hay đơn giản, việc xác định phạm vi rất quan trọng.

Nó sẽ giúp bạn giảm bớt căng thẳng và công việc trở nên suôn sẻ.

Mọi người đều muốn làm việc lớn nhưng không nhiều người hiểu được những gì cần thiết để làm được việc đó. Ảnh minh họa

6. Quy tắc 3 câu hỏi

Có 3 câu hỏi bạn nên tự hỏi mình trước khi nói bất kì điều gì với ai:

- Điều này có cần phải nói không?

- Điều này có cần phải nói bởi bạn?

- Tôi có cần phải nói điều này không?

Với những câu hỏi đơn giản này bạn sẽ có những lời nói đúng mực và đúng thời điểm.

7. Quy tắc đặt lịch cho công việc

Nếu không thể thực hiên một nhiệm vụ hay dự án ngay lập tức, bạn hãy thêm nó vào lịch làm việc và đảm bảo thời gian để thực sự hoàn thành nhiệm vụ.

Đặc biệt giữa các nhiệm vụ, bạn cần đan xen những giờ giải lao bởi nếu lấp đầy lịch với các đầu việc, cuộc họp liên tiếp, đó chỉ là cách bạn đang vắt kiệt sức của mình.

7 quy tắc vàng của người EQ cao giúp họ thăng quan tiến chức mà vẫn được lòng đồng nghiệp GĐXH - Khám phá 7 quy tắc của người EQ cao giúp bạn vừa thăng tiến nhanh trong công việc, vừa xây dựng mối quan hệ tốt với sếp và đồng nghiệp.