8 cách làm mới phong cách với trang phục trắng trong mùa đông 2025
Những bộ trang phục trắng trên sàn diễn mùa đông toát lên vẻ tự tin và thanh lịch. Dưới đây là 8 cách phối đồ trắng giúp nâng tầm phong cách trong mùa đông.
1. Vải satin
Vải satin vốn dĩ thanh lịch và có chút quý phái, và khi chọn màu trắng, nó thể hiện sự tự tin rõ rệt. Hãy tận dụng sự mềm mại đó và kiểu dáng áo khoác cổ điển tinh tế của chiếc áo khoác bằng cách giữ cho bảng màu đơn sắc. Phụ kiện như giày lười cao gót mũi vuông tròn sẽ tạo thêm điểm nhấn thanh lịch nhưng vẫn cổ điển, tạo cảm giác có chủ ý chứ không quá cầu kỳ.
2. Quần jeans trắng
Quần denim trắng đang định hình phong cách mới, vừa casual vừa có sự phá cách. Không còn gắn với hình ảnh “đồng phục lao động” truyền thống của denim, quần trắng mang đến cảm giác thoải mái, tự nhiên hơn. Để tạo set đồ chuẩn mốt, hãy kết hợp cùng áo sơ mi layer dưới áo len crewneck, nhấn nhá với đôi boots đen dáng ôm và thắt lưng mảnh, thay vì chọn nguyên set màu trung tính. Đây là cách biến quần trắng thành điểm nhấn sang trọng nhưng vẫn phóng khoáng cho phong cách hàng ngày.
3. Phụ kiện trắng
Nếu nguyên set đồ trắng có phần đơn điẹu, thì phụ kiện trắng sẽ là điểm nhấn chủ đạo. Sử dụng tông trắng ở các chi tiết ngoại vi của trang phục giúp tổng thể thêm nổi bật, đồng thời làm bật các sắc màu còn lại. Chiếc áo len với chi tiết tay áo độc đáo sẽ tạo cảm giác mới mẻ hơn khi phối cùng quần nhung ống rộng. Boots tuyết, găng tay và kính mát trắng hoàn thiện tổng thể và làm nổi bật màu sắc còn lại.
4. Trang sức bạc
Một lợi thế của nền trắng là khả năng làm nổi bật trang sức một cách tự nhiên. Thay vì mặc định chọn vàng, hãy thử bạc kết hợp chi tiết đen để tạo hiệu ứng sắc nét, hiện đại. Ngay cả những món đồ nổi bật như vòng tay bản lớn vẫn giữ được sự mềm mại trên nền trắng, tạo cấu trúc cho set đồ mà không lấn át tổng thể.
5. Vest trắng
Một chiếc áo vest tuxedo trắng vẫn giữ được vẻ trang trọng tương đương phiên bản đen, nhưng mang đến nét phá cách mới mẻ. Khi lấy trắng làm trung tâm, mọi chi tiết còn lại đều nổi bật rõ ràng hơn: quần đen ống thẳng trở nên thanh lịch, chiếc trâm cài màu đỏ thêm phần rực rỡ, và chiếc túi xách đính sequin càng thêm phần ấn tượng.
6. Shearling và da bóng
Sự đối lập về chất liệu là cách đơn giản nhưng hiệu quả để tạo điểm nhấn cho trang phục. Áo khoác lông cừu mang lại sự ấm áp và chút quyến rũ, trong khi quần và bốt da bóng tạo nên vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ. Để giữ cho tổng thể trang phục vừa đủ ấm áp vừa phù hợp với mùa đông, hãy khoác thêm áo len cashmere và đội mũ len để cân bằng.
7. Sắc trắng sang trọng buổi tối
Màu trắng rất phù hợp cho buổi tối, đặc biệt là chất liệu satin mềm mại phản chiếu ánh sáng và tạo độ rũ. Để tránh cảm giác quá cầu kỳ, hãy tiết chế độ bóng bẩy bằng một chiếc áo khoác cashmere dày dặn và một chiếc áo len chắp vá. Sự kết hợp này tạo thêm chiều sâu và khiến bộ trang phục trông tự nhiên, thoải mái hơn là cầu kỳ.
8. Trắng và ngọc trai
Trang phục màu trắng, và ngọc trai nói chung, thường được coi là dễ vỡ hoặc chỉ dành cho những dịp đặc biệt. Hãy phá bỏ quan niệm đó bằng cách phối một chiếc vòng cổ ngọc trai hiện đại với những món đồ thoải mái. Hoàn thiện vẻ ngoài với một đôi dép lông cừu mềm mại, sang trọng nhưng không hề đơn điệu.
