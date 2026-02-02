Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thứ hai, 06:45 02/02/2026 | Thời trang

Hai nàng Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh và Nguyễn Lê Ngọc Thảo được chọn là "nàng thơ" cho BST áo dài Tết của NTK Lê Ngọc Lâm. BST áo dài có tên "Hào Môn" với các thiết kế cách điệu mềm mại, mang đến vẻ đẹp dịu dàng, sang trọng cho các cô gái trong dịp Tết đến Xuân về.

Loạt áo dài của NTK Lê Ngọc Lâm năm nào cũng được rất nhiều Hoa - Á hậu Việt yêu thích. Không ít thiết kế của Lê Ngọc Lâm đã trở thành mẫu áo dài được yêu thích nhất dịp Tết Nguyên đán hằng năm, được hàng chục người đẹp chọn mặc.

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Bộ sưu tập áo dài Hào Môn năm nay là bản giao hưởng tinh tế giữa di sản văn hóa Việt Nam và ngôn ngữ thời trang hiện đại, tôn vinh vẻ đẹp kiêu sa, uyển chuyển của người phụ nữ Á Đông trong tà áo dài truyền thống.

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 7.

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 8.

Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập là một tác phẩm nghệ thuật, được chế tác tỉ mỉ từ những chất liệu cao cấp như lụa mềm mại, organza óng ánh, gấm thêu chỉ vàng và ren, tạo nên chiều sâu thẩm mỹ đầy mê hoặc.

Sắc màu của Hào Môn lấy cảm hứng từ bảng màu quý tộc, từ kem ngà thanh lịch, hồng phấn dịu dàng, vàng ánh kim sang trọng đến đỏ tươi quyền lực, những gam màu không chỉ tôn lên làn da mà còn thể hiện đẳng cấp và phong thái của người mặc.

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 9.

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 10.

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 11.

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 12.

Điểm nhấn của bộ sưu tập nằm ở sự kết hợp độc đáo giữa áo dài cổ điển và các chi tiết đương đại: Tay áo chuông xếp tầng bay bổng, vai ngang gợi cảm, cổ yếm đính kết tinh xảo, hay những lớp voan phủ ngoài mỏng manh tạo hiệu ứng xuyên thấu đầy quyến rũ kết hợp cùng đính kết ngọc trai, pha lê và cườm ánh kim.

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 13.

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 14.

Đặc biệt, bộ sưu tập còn giới thiệu những thiết kế áo dài cách tân với phần váy xòe tạo khối, tà áo xẻ cao phối chân váy quần ống rộng thanh thoát, hoàn hảo cho những sự kiện cuối năm, tiệc gala hay các dịp quan trọng đòi hỏi sự xuất hiện ấn tượng.

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 15.

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 16.

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 17.


null
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Công thức phối đồ thời thượng cùng áo khoác màu kem

Công thức phối đồ thời thượng cùng áo khoác màu kem

Thời trang - 5 ngày trước

Dưới đây là những bản phối trang phục nổi bật cùng áo khoác màu kem.

Quỳnh Kool gây chú ý khi diện áo dài hồng phấn

Quỳnh Kool gây chú ý khi diện áo dài hồng phấn

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Quỳnh Kool gây chú ý với bộ ảnh áo dài hồng phấn, mang đến vẻ đẹp Á Đông tinh tế.

Á hậu quê Hải Phòng 'đu trend' muộn vẫn thu hút với phong cách năng động

Á hậu quê Hải Phòng 'đu trend' muộn vẫn thu hút với phong cách năng động

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Á hậu Vân Nhi - người đẹp quê Hải Phòng diện outfit đơn giản nhưng hiện đại, năng động và vẫn giữ được nét thanh lịch, dịu dàng đặc trưng.

Phong cách đời thường giản dị nhưng sáng bừng của thủ môn Cao Văn Bình

Phong cách đời thường giản dị nhưng sáng bừng của thủ môn Cao Văn Bình

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Không chỉ xuất sắc trên sân cỏ, ngoài đời, Cao Văn Bình gây chú ý với vẻ điển trai và chiều cao nổi bật (cao 1m83).

Phong cách 2 nữ chính phim giờ vàng: Bên cực sang chảnh, bên khó hiểu hết sức

Phong cách 2 nữ chính phim giờ vàng: Bên cực sang chảnh, bên khó hiểu hết sức

Thời trang - 1 tuần trước

Cùng là nữ chính của Cách Em 1 Milimet nhưng hai nhân vật Ngân và Tú lại có phong cách cực đối lập.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đắk Lắk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đắk Lắk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly đang là cái tên "gây sốt" mạng xã hội khi được người hâm mộ tích cực ghép đôi với tiền đạo Đình Bắc của U23 Việt Nam. Không chỉ xinh đẹp, Cẩm Ly còn gây ấn tượng với phong cách thời trang đa dạng, cuốn hút.

Đình Bắc ngoài sân cỏ: Gu ăn mặc tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính cuốn hút

Đình Bắc ngoài sân cỏ: Gu ăn mặc tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính cuốn hút

Thời trang - 2 tuần trước

GĐXH - Không chỉ thi đấu ấn tượng, tiền vệ Đình Bắc còn ghi điểm trong mắt người hâm mộ bởi phong cách đời thường đơn giản nhưng khỏe khoắn.

Tóc Tiên ở tuổi 37 có sắc vóc 'hack tuổi' ngỡ ngàng ra sao?

Tóc Tiên ở tuổi 37 có sắc vóc 'hack tuổi' ngỡ ngàng ra sao?

Thời trang - 2 tuần trước

GĐXH - Tóc Tiên dù đã bước sang tuổi 37 nhưng nhờ những bí quyết giữ nhan sắc thông minh và hiệu quả nên cô luôn trẻ trung.

Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Thời trang - 2 tuần trước

GĐXH - Phượng Chanel sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, chị vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp cùng thần thái rất sang dù đã ở tuổi gần 50.

Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng lại gây chú ý với diện mạo khác lạ

Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng lại gây chú ý với diện mạo khác lạ

Đẹp - 3 tuần trước

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy bất ngờ thay đổi phong cách thời trang và kiểu tóc, thu hút sự chú ý từ fan sắc đẹp.

Xem nhiều

Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Thời trang

GĐXH - Phượng Chanel sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, chị vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp cùng thần thái rất sang dù đã ở tuổi gần 50.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đắk Lắk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đắk Lắk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc

Thời trang
Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Đẹp
Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

Đẹp
Á hậu quê Hải Phòng 'đu trend' muộn vẫn thu hút với phong cách năng động

Á hậu quê Hải Phòng 'đu trend' muộn vẫn thu hút với phong cách năng động

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top