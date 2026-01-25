Quỳnh Kool gây chú ý khi diện áo dài hồng phấn

2 ngày trước

Mụn ẩn dưới da là tình trạng da liễu phổ biến, đặc biệt ở phụ nữ, gây khó chịu bởi khó nhận biết, tồn tại dai dẳng và tiềm ẩn nguy cơ để lại sẹo nếu xử lý sai cách. Không sưng viêm rõ ràng như mụn bọc hay mụn mủ, mụn ẩn thường âm thầm phát triển dưới da, khiến nhiều người chủ quan trong điều trị.