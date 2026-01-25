Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Quỳnh Kool gây chú ý khi diện áo dài hồng phấn

Chủ nhật, 15:00 25/01/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Quỳnh Kool gây chú ý với bộ ảnh áo dài hồng phấn, mang đến vẻ đẹp Á Đông tinh tế.

Trẻ em diện áo dài: Xu hướng thời trang Tết truyền thống và đáng yêuTrẻ em diện áo dài: Xu hướng thời trang Tết truyền thống và đáng yêu

GĐXH - Những ngày cận Tết, hình ảnh trẻ em diện áo dài xuất hiện ngày càng nhiều, trở thành xu hướng được các gia đình yêu thích. Vừa giữ nét truyền thống, vừa mang tinh thần tươi mới, áo dài giúp các em nhỏ thêm đáng yêu trong không khí xuân về.

Quỳnh Kool gây chú ý khi diện áo dài hồng phấn - Ảnh 1.

Quỳnh Kool vừa chia sẻ loạt ảnh mới trong tà áo dài hồng phấn và nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng yêu thích trang phục truyền thống. Bộ ảnh tập trung hoàn toàn vào thiết kế áo dài, mang đến hình ảnh dịu dàng, đậm chất Á Đông trong không gian studio cổ điển với bình phong tre và đạo cụ truyền thống.

Quỳnh Kool tỏa sáng trong áo dài hồng phấn đầy quyến rũ và thanh lịch - Ảnh 1.

Quỳnh Kool chọn áo dài màu hồng phấn làm chủ đạo, chất liệu lụa mỏng nhẹ, bóng mịn, tạo cảm giác mềm mại và bay bổng. Họa tiết hoa mai hoa đào thêu nổi tinh xảo rải đều trên nền vải, mang biểu tượng thanh lịch và nữ tính đặc trưng của áo dài Việt Nam.

Quỳnh Kool tỏa sáng trong áo dài hồng phấn đầy quyến rũ và thanh lịch - Ảnh 2.

Thiết kế cổ cao truyền thống kết hợp khuy cài hoa văn nhỏ, giữ nguyên nét cổ điển nhưng được cách tân nhẹ ở phần tay áo dài hơi bồng bềnh ở vai và tà áo xẻ cao vừa phải. Phần tà áo dài thướt tha, layer lụa trắng mỏng bên trong tăng chiều sâu cho lớp vải ngoài, đồng thời đảm bảo sự kín đáo và tôn lên đường nét cơ thể thon gọn của Quỳnh Kool.

Quỳnh Kool tỏa sáng trong áo dài hồng phấn đầy quyến rũ và thanh lịch - Ảnh 3.

Chi tiết thêu tay trên áo dài hồng của Quỳnh Kool thể hiện sự tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ, họa tiết hoa không quá dày đặc mà phân bố hài hòa, tạo điểm nhấn tinh tế mà không lấn át tổng thể. Màu hồng phấn được nữ diễn viên chọn để tôn làn da trắng sáng, mang lại vẻ ngọt ngào nhưng vẫn giữ sự sang trọng.

Quỳnh Kool tỏa sáng trong áo dài hồng phấn đầy quyến rũ và thanh lịch - Ảnh 4.

Thiết kế áo dài hồng phấn của Quỳnh Kool không chỉ đẹp về mặt thị giác mà còn thông minh trong việc kết hợp chất liệu lụa mỏng với họa tiết thêu nổi, giúp tránh cảm giác nặng nề, đồng thời tạo hiệu ứng ánh sáng tốt khi chụp ảnh.

Quỳnh Kool tỏa sáng trong áo dài hồng phấn đầy quyến rũ và thanh lịch - Ảnh 5.

Đây là minh chứng cho việc áo dài cách tân vẫn giữ được giá trị văn hóa nhưng dễ tiếp cận hơn với thế hệ trẻ. Loạt ảnh không chỉ khoe nhan sắc của Quỳnh Kool, mà còn góp phần quảng bá áo dài Việt Nam trong bối cảnh hiện đại.

Hậu trường bộ ảnh áo dài được Quỳnh Kool chia sẻ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Trẻ em diện áo dài: Xu hướng thời trang Tết truyền thống và đáng yêu

Trẻ em diện áo dài: Xu hướng thời trang Tết truyền thống và đáng yêu

Câu chuyện ẩn chứa đằng sau chiếc áo dài tơ sen của 'công chúa hàng hiệu' Tiên Nguyễn

Câu chuyện ẩn chứa đằng sau chiếc áo dài tơ sen của 'công chúa hàng hiệu' Tiên Nguyễn

Diện áo dài cùng mẹ, con gái Đoan Trang 11 tuổi đã gây sốt bởi vóc dáng như thiếu nữ

Diện áo dài cùng mẹ, con gái Đoan Trang 11 tuổi đã gây sốt bởi vóc dáng như thiếu nữ

Ngọc Hân gây chú ý khi diện áo dài thiết kế đứng chung khung hình với Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024

Ngọc Hân gây chú ý khi diện áo dài thiết kế đứng chung khung hình với Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024

Trọn vẹn khoảnh khắc Hương Giang tỏa sáng trong tà áo dài trắng tại Miss Universe 2025

Trọn vẹn khoảnh khắc Hương Giang tỏa sáng trong tà áo dài trắng tại Miss Universe 2025

Cùng chuyên mục

Quỳnh Kool trở lại phim trường, tạo hình được khen xinh đẹp hơn hẳn lần trước

Quỳnh Kool trở lại phim trường, tạo hình được khen xinh đẹp hơn hẳn lần trước

Đẹp - 9 giờ trước

Nhìn Quỳnh Kool trong vai diễn mới mà mọi người đều thở phào vì nhìn cô xinh đẹp hơn Gió Ngang Khoảng Trời Xanh rất nhiều.

Á hậu quê Hải Phòng 'đu trend' muộn vẫn thu hút với phong cách năng động

Á hậu quê Hải Phòng 'đu trend' muộn vẫn thu hút với phong cách năng động

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Á hậu Vân Nhi - người đẹp quê Hải Phòng diện outfit đơn giản nhưng hiện đại, năng động và vẫn giữ được nét thanh lịch, dịu dàng đặc trưng.

Phong cách đời thường giản dị nhưng sáng bừng của thủ môn Cao Văn Bình

Phong cách đời thường giản dị nhưng sáng bừng của thủ môn Cao Văn Bình

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ xuất sắc trên sân cỏ, ngoài đời, Cao Văn Bình gây chú ý với vẻ điển trai và chiều cao nổi bật (cao 1m83).

Nhan sắc mỹ nhân Việt gây bất ngờ khi dự đám cưới Á hậu Phương Nhi

Nhan sắc mỹ nhân Việt gây bất ngờ khi dự đám cưới Á hậu Phương Nhi

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Lương Thùy Linh mới đây đã gây bất ngờ khi có mặt trong đám cưới Á hậu Phương Nhi. Đập tan những tin đồn trên MXH, 2 người đẹp vẫn giữ tình bạn nhưng rất kín tiếng.

Mụn ẩn dưới da: “Kẻ thù vô hình” của làn da và 3 bước xử lý hiệu quả

Mụn ẩn dưới da: “Kẻ thù vô hình” của làn da và 3 bước xử lý hiệu quả

Chăm sóc da - 2 ngày trước

Mụn ẩn dưới da là tình trạng da liễu phổ biến, đặc biệt ở phụ nữ, gây khó chịu bởi khó nhận biết, tồn tại dai dẳng và tiềm ẩn nguy cơ để lại sẹo nếu xử lý sai cách. Không sưng viêm rõ ràng như mụn bọc hay mụn mủ, mụn ẩn thường âm thầm phát triển dưới da, khiến nhiều người chủ quan trong điều trị.

Phong cách 2 nữ chính phim giờ vàng: Bên cực sang chảnh, bên khó hiểu hết sức

Phong cách 2 nữ chính phim giờ vàng: Bên cực sang chảnh, bên khó hiểu hết sức

Thời trang - 4 ngày trước

Cùng là nữ chính của Cách Em 1 Milimet nhưng hai nhân vật Ngân và Tú lại có phong cách cực đối lập.

Độc đáo Hair show 'Bốn mùa thức tỉnh' được trình diễn tại hang Ngọc Rồng – Quảng Ninh

Độc đáo Hair show 'Bốn mùa thức tỉnh' được trình diễn tại hang Ngọc Rồng – Quảng Ninh

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Vào ngày 10/3/2026 lần đầu tiên chương trình Hair show sẽ được trình diễn trong một không gian thiên nhiên vô cùng độc đáo của hang Ngọc Rồng - Cẩm Phả - Quảng Ninh.

Mặt mộc tuổi 44 của mỹ nhân 'Hương phù sa' vừa ly hôn chồng doanh nhân

Mặt mộc tuổi 44 của mỹ nhân 'Hương phù sa' vừa ly hôn chồng doanh nhân

Chăm sóc da - 5 ngày trước

GĐXH - Kim Hiền - Út Ráng của "Hương phù sa" đã ly hôn chồng trong sự nuối tiếc của khán giả. Ở tuổi U50, sau những đổ vỡ, điều may mắn có ở lại với Kim Hiền chính là con cái và làn da đẹp.

Tuổi 37 của Tóc Tiên

Tuổi 37 của Tóc Tiên

Đẹp - 5 ngày trước

Từ hình ảnh cô bé tóc xù trong trẻo đến biểu tượng gợi cảm của Vpop, Tóc Tiên ghi dấu ấn bằng hành trình “lột xác” phong cách ấn tượng. Trên sân khấu, nữ ca sĩ bùng nổ với tạo hình quyến rũ, hiện đại, khẳng định cá tính và phong cách thời trang riêng.

Cảnh báo 'bẫy' thẩm mỹ cấp tốc: hệ lụy nhìn từ góc độ y khoa

Cảnh báo 'bẫy' thẩm mỹ cấp tốc: hệ lụy nhìn từ góc độ y khoa

Đẹp - 5 ngày trước

Trước thực trạng thị trường thẩm mỹ cuối năm diễn biến phức tạp với vô số quảng cáo làm đẹp "thần tốc", nhiều người dân vì tâm lý nóng vội đã sập bẫy các cơ sở thiếu uy tín. Bác sĩ Mã Thanh Sơn – chuyên gia Da liễu thẩm mỹ – đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những biến chứng y khoa và rủi ro pháp lý khi tin vào các phương pháp làm đẹp "đốt cháy giai đoạn".

Xem nhiều

Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Thời trang

GĐXH - Phượng Chanel sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, chị vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp cùng thần thái rất sang dù đã ở tuổi gần 50.

Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Đẹp
Phong cách đời thường của người đẹp quê Đắk Lắk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đắk Lắk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc

Thời trang
Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

Đẹp
Mặt mộc tuổi 44 của mỹ nhân 'Hương phù sa' vừa ly hôn chồng doanh nhân

Mặt mộc tuổi 44 của mỹ nhân 'Hương phù sa' vừa ly hôn chồng doanh nhân

Chăm sóc da

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top