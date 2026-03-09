8 lợi ích bất ngờ khi 'yêu' buổi sáng
GĐXH - Làm “chuyện ấy” vào buổi sáng có thực sự tốt như nhiều người vẫn truyền tai nhau? Không chỉ là khoảnh khắc thân mật trước khi bắt đầu ngày mới, chuyện phòng the vào sáng sớm còn được các chuyên gia đánh giá là có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và tăng sự gắn kết vợ chồng.
Trong chia sẻ trên tạp chí Women's Health, chuyên gia trị liệu tình dục Donna Oriowo cho rằng buổi sáng là thời điểm cơ thể và tâm trí tương đối “trống trải”, ít bị chi phối bởi áp lực công việc. Nếu biết sắp xếp thời gian hợp lý, không vội vàng, đây có thể là khoảng thời gian lý tưởng để cả hai tận hưởng sự gần gũi một cách trọn vẹn.
Bắt đầu ngày mới với tâm trạng tích cực hơn
Một trong những lợi ích rõ ràng nhất của “chuyện ấy” buổi sáng là khả năng giảm căng thẳng. Khi gần gũi, cơ thể giải phóng dopamine và oxytocin – hai hormone tạo cảm giác dễ chịu và gắn kết. Điều này giúp tinh thần nhẹ nhõm hơn, đặc biệt với những người thường thức dậy trong trạng thái lo âu.
Việc “nạp” hormone tích cực ngay từ đầu ngày không khiến mọi khó khăn biến mất, nhưng có thể giúp bạn đối diện áp lực với tâm thế bình tĩnh và chủ động hơn.
Tăng hiệu suất làm việc và sự sáng tạo
Căng thẳng kéo dài khiến hormone cortisol tăng cao, làm suy giảm khả năng tập trung. Ngược lại, chuyện phòng the có thể giúp hạ mức cortisol, từ đó cải thiện tư duy và sự linh hoạt trong xử lý công việc.
Không ít người chia sẻ rằng sau khi gần gũi vào buổi sáng, họ cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng hơn, giống như vừa hoàn thành một “nghi thức khởi động” cho ngày mới.
Cơ thể dễ “bắt nhịp” hơn vào sáng sớm
Về mặt sinh lý, testosterone ở nam giới và estrogen ở phụ nữ thường đạt mức cao vào buổi sáng. Điều này giúp cơ thể dễ phản ứng hơn với kích thích, đặc biệt với những cặp đôi từng gặp khó khăn về ham muốn.
Chính yếu tố nội tiết này khiến nhiều chuyên gia nhận định buổi sáng là một trong những thời điểm thuận lợi nhất để “yêu”.
Ít bị phân tâm, dễ kết nối hơn
Buổi tối, đầu óc thường đầy ắp công việc, tin tức và những lo toan trong ngày. Trong khi đó, buổi sáng lại mang đến cảm giác bắt đầu lại từ đầu, nhẹ nhàng và ít vướng bận.
Nếu dành sự thân mật trước khi cầm điện thoại hay kiểm tra email, hai người sẽ có cơ hội tập trung hoàn toàn vào nhau. Khoảnh khắc ấy không chỉ là nhu cầu sinh lý mà còn là sự kết nối cảm xúc trước khi mỗi người bước vào guồng quay riêng.
Giúp “chuyện ấy” không bị bỏ quên
Nhiều cặp vợ chồng thừa nhận rằng buổi tối thường quá mệt mỏi để nghĩ đến chuyện phòng the. Công việc, con cái và những trách nhiệm gia đình khiến sự thân mật dễ bị đẩy xuống cuối danh sách ưu tiên.
Buổi sáng, khi cơ thể vừa được nghỉ ngơi, lại mang đến nguồn năng lượng mới, giúp cả hai chủ động dành thời gian cho nhau hơn.
Như một bài tập thể dục nhẹ nhàng
Chuyện phòng the cũng là một dạng vận động. Nhịp tim tăng lên, máu lưu thông tốt hơn, cơ thể được “đánh thức” tương tự sau một buổi tập nhẹ.
Một số nghiên cứu còn ghi nhận cực khoái có thể giúp giảm đau nhức cơ thể và đau đầu, nhờ cơ chế giải phóng endorphin. Nhờ đó, nhiều người cảm thấy linh hoạt và dễ chịu hơn trong suốt cả ngày.
Tăng sự gắn kết vợ chồng
Oxytocin – còn gọi là “hormone yêu thương” – được tiết ra trong quá trình gần gũi, giúp tăng cảm giác tin tưởng và gắn bó. Đối với các cặp đôi, đặc biệt là gia đình trẻ bận rộn, buổi sáng thân mật là cách duy trì sợi dây kết nối trước khi mỗi người tỏa đi với công việc riêng.
Ngay cả khi không có hứng cho chuyện giường chiếu, một cái ôm dài hay nụ hôn ấm áp vào buổi sáng cũng đủ mang lại hiệu ứng tích cực tương tự.
Quan trọng nhất vẫn là sự đồng điệu
Dù buổi sáng mang lại nhiều lợi ích, không có “công thức vàng” áp dụng cho tất cả mọi người. Điều quan trọng nhất vẫn là sự thoải mái, đồng thuận và phù hợp với nhịp sống của mỗi gia đình.
“Chuyện ấy” không chỉ là nhu cầu sinh lý mà còn là một phần của đời sống hôn nhân lành mạnh. Nếu được đặt đúng vị trí ưu tiên và thực hiện trong sự thấu hiểu, buổi sáng thân mật có thể trở thành thói quen nhỏ nhưng tạo nên khác biệt lớn cho sức khỏe và hạnh phúc gia đình.
GĐXH - Buổi sáng hay buổi tối mới là thời điểm lý tưởng để "yêu"? Thực tế, không có một khung giờ hoàn hảo cho tất cả mọi người. Ham muốn và khả năng thăng hoa phụ thuộc vào hormone, nhịp sinh học, lối sống – và đặc biệt là độ tuổi.
GĐXH - "Bao nhiêu là đủ?" – câu hỏi tưởng như riêng tư này lại khiến không ít người băn khoăn khi nói về đời sống tình dục. Trong bối cảnh xã hội ngày càng cởi mở hơn với chủ đề sức khỏe sinh sản, nhiều cặp đôi tự hỏi: làm "chuyện ấy" mỗi ngày có hại không?
GĐXH - Khi nhắc đến chuyện phòng the, nhiều người thường nghĩ ngay đến khoảnh khắc thăng hoa. Thế nhưng một nghiên cứu quy mô lớn từ Đại học Indiana (Mỹ) lại cho thấy điều khiến đa số cảm thấy hạnh phúc nhất khi ân ái không nằm ở cao trào, mà ở sự gần gũi và kết nối cảm xúc.
GĐXH - "Kéo dài cuộc yêu" là cụm từ được tìm kiếm rất nhiều trên các diễn đàn gia đình và sức khỏe. Không ít người âm thầm tìm đến thuốc, thực phẩm chức năng với hy vọng cải thiện bản lĩnh phòng the. Thế nhưng, theo các chuyên gia, giải pháp bền vững nhất lại không nằm trong viên thuốc nào, mà nằm ngay ở sự giao tiếp giữa hai người.
GĐXH - Tuổi tác có thực sự là rào cản của đời sống tình dục? Nhiều người cho rằng khi bước vào tuổi 60, 70 hay xa hơn, chuyện chăn gối nên "khép lại". Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe khẳng định điều ngược lại: tuổi già vẫn có thể là giai đoạn thăng hoa nếu bạn biết cách khơi gợi ham muốn và duy trì kết nối.
Thời tiết lạnh dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng không phải ai cũng biết trời lạnh còn ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Sau nhiều nghiên cứu, y khoa đã đưa ra kết luận rằng thời tiết ảnh hưởng đến nhu cầu tình dục ví dụ như suy giảm tình dục trong mùa đông.
GĐXH - Nhiều người cho rằng chất lượng đời sống gối chăn phụ thuộc vào sức khỏe, kinh nghiệm hay sự hòa hợp tự nhiên giữa hai người. Tuy nhiên, một nghiên cứu khoa học lại chỉ ra yếu tố quan trọng không kém: tính cách của người đàn ông.
GĐXH - Cực khoái thường được xem là "đích đến" của sự gần gũi trong đời sống lứa đôi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít phụ nữ chưa từng trải nghiệm cảm giác này. Theo các chuyên gia, đây không phải điều hiếm gặp và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ tâm lý đến sự thiếu hiểu biết về cơ thể.
Sau một năm nhiều áp lực có thể khiến chuyện chăn gối của nhiều cặp đôi 'nguội lạnh'. Tìm hiểu 3 'tuyệt chiêu' kết hợp tâm lý và dinh dưỡng giúp hâm nóng 'chuyện ấy'.
Dưới đây là những nhóm thực phẩm tự nhiên đóng vai trò như các 'gia vị yêu' giúp cải thiện tâm trạng và hỗ trợ sức khỏe sinh lý bền vững để tình cảm vợ chồng thăng hoa, viên mãn.
