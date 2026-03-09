8 lợi ích bất ngờ khi 'yêu' buổi sáng

Trong chia sẻ trên tạp chí Women's Health, chuyên gia trị liệu tình dục Donna Oriowo cho rằng buổi sáng là thời điểm cơ thể và tâm trí tương đối “trống trải”, ít bị chi phối bởi áp lực công việc. Nếu biết sắp xếp thời gian hợp lý, không vội vàng, đây có thể là khoảng thời gian lý tưởng để cả hai tận hưởng sự gần gũi một cách trọn vẹn.

Bắt đầu ngày mới với tâm trạng tích cực hơn

Một trong những lợi ích rõ ràng nhất của “chuyện ấy” buổi sáng là khả năng giảm căng thẳng. Khi gần gũi, cơ thể giải phóng dopamine và oxytocin – hai hormone tạo cảm giác dễ chịu và gắn kết. Điều này giúp tinh thần nhẹ nhõm hơn, đặc biệt với những người thường thức dậy trong trạng thái lo âu.

Việc “nạp” hormone tích cực ngay từ đầu ngày không khiến mọi khó khăn biến mất, nhưng có thể giúp bạn đối diện áp lực với tâm thế bình tĩnh và chủ động hơn.

Tăng hiệu suất làm việc và sự sáng tạo

Căng thẳng kéo dài khiến hormone cortisol tăng cao, làm suy giảm khả năng tập trung. Ngược lại, chuyện phòng the có thể giúp hạ mức cortisol, từ đó cải thiện tư duy và sự linh hoạt trong xử lý công việc.

Không ít người chia sẻ rằng sau khi gần gũi vào buổi sáng, họ cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng hơn, giống như vừa hoàn thành một “nghi thức khởi động” cho ngày mới.

Cơ thể dễ “bắt nhịp” hơn vào sáng sớm

Về mặt sinh lý, testosterone ở nam giới và estrogen ở phụ nữ thường đạt mức cao vào buổi sáng. Điều này giúp cơ thể dễ phản ứng hơn với kích thích, đặc biệt với những cặp đôi từng gặp khó khăn về ham muốn.

Chính yếu tố nội tiết này khiến nhiều chuyên gia nhận định buổi sáng là một trong những thời điểm thuận lợi nhất để “yêu”.

Ít bị phân tâm, dễ kết nối hơn

Buổi tối, đầu óc thường đầy ắp công việc, tin tức và những lo toan trong ngày. Trong khi đó, buổi sáng lại mang đến cảm giác bắt đầu lại từ đầu, nhẹ nhàng và ít vướng bận.

Nếu dành sự thân mật trước khi cầm điện thoại hay kiểm tra email, hai người sẽ có cơ hội tập trung hoàn toàn vào nhau. Khoảnh khắc ấy không chỉ là nhu cầu sinh lý mà còn là sự kết nối cảm xúc trước khi mỗi người bước vào guồng quay riêng.

Giúp “chuyện ấy” không bị bỏ quên

Nhiều cặp vợ chồng thừa nhận rằng buổi tối thường quá mệt mỏi để nghĩ đến chuyện phòng the. Công việc, con cái và những trách nhiệm gia đình khiến sự thân mật dễ bị đẩy xuống cuối danh sách ưu tiên.

Buổi sáng, khi cơ thể vừa được nghỉ ngơi, lại mang đến nguồn năng lượng mới, giúp cả hai chủ động dành thời gian cho nhau hơn.

Như một bài tập thể dục nhẹ nhàng

Chuyện phòng the cũng là một dạng vận động. Nhịp tim tăng lên, máu lưu thông tốt hơn, cơ thể được “đánh thức” tương tự sau một buổi tập nhẹ.

Một số nghiên cứu còn ghi nhận cực khoái có thể giúp giảm đau nhức cơ thể và đau đầu, nhờ cơ chế giải phóng endorphin. Nhờ đó, nhiều người cảm thấy linh hoạt và dễ chịu hơn trong suốt cả ngày.

Tăng sự gắn kết vợ chồng

Oxytocin – còn gọi là “hormone yêu thương” – được tiết ra trong quá trình gần gũi, giúp tăng cảm giác tin tưởng và gắn bó. Đối với các cặp đôi, đặc biệt là gia đình trẻ bận rộn, buổi sáng thân mật là cách duy trì sợi dây kết nối trước khi mỗi người tỏa đi với công việc riêng.

Ngay cả khi không có hứng cho chuyện giường chiếu, một cái ôm dài hay nụ hôn ấm áp vào buổi sáng cũng đủ mang lại hiệu ứng tích cực tương tự.

Quan trọng nhất vẫn là sự đồng điệu

Dù buổi sáng mang lại nhiều lợi ích, không có “công thức vàng” áp dụng cho tất cả mọi người. Điều quan trọng nhất vẫn là sự thoải mái, đồng thuận và phù hợp với nhịp sống của mỗi gia đình.

“Chuyện ấy” không chỉ là nhu cầu sinh lý mà còn là một phần của đời sống hôn nhân lành mạnh. Nếu được đặt đúng vị trí ưu tiên và thực hiện trong sự thấu hiểu, buổi sáng thân mật có thể trở thành thói quen nhỏ nhưng tạo nên khác biệt lớn cho sức khỏe và hạnh phúc gia đình.

