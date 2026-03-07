Làm 'chuyện ấy' hàng ngày có hại không?
GĐXH - “Bao nhiêu là đủ?” – câu hỏi tưởng như riêng tư này lại khiến không ít người băn khoăn khi nói về đời sống tình dục. Trong bối cảnh xã hội ngày càng cởi mở hơn với chủ đề sức khỏe sinh sản, nhiều cặp đôi tự hỏi: làm “chuyện ấy” mỗi ngày có hại không?
Dưới góc nhìn khoa học, câu trả lời không đơn giản chỉ là “có” hoặc “không”, mà phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, sự đồng thuận và cảm nhận của mỗi người.
Làm “chuyện ấy” hằng ngày: Có thực sự đáng lo?
Theo bác sĩ tiết niệu người Mỹ Kelly Brown, quan hệ tình dục là một hoạt động sinh học bình thường. Với người khỏe mạnh, tần suất có thể linh hoạt theo nhu cầu cá nhân và không tồn tại một “chuẩn mực vàng” áp dụng cho tất cả.
Hiện nay, chưa có bằng chứng khoa học cho thấy việc quan hệ mỗi ngày gây hại cho sức khỏe nếu cả hai đều cảm thấy thoải mái và đảm bảo an toàn tình dục. Những tác động thường gặp – nếu có – chỉ dừng ở mức cơ bản như đau mỏi cơ, mệt nhẹ hoặc mất nước nếu vận động quá sức.
Nói cách khác, nếu cơ thể thích nghi tốt và không có dấu hiệu bất thường, việc gần gũi hàng ngày không phải là điều đáng lo ngại về mặt y học.
Lợi ích của việc quan hệ thường xuyên theo khoa học
Nhiều nghiên cứu cho thấy đời sống tình dục đều đặn có thể mang lại lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần.
1. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch
Khi gần gũi, nhịp tim tăng lên tương tự một bài vận động nhẹ. Điều này có thể hỗ trợ tuần hoàn máu và góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch nếu duy trì ở mức độ phù hợp.
2. Giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng
Trong quá trình quan hệ, cơ thể tiết ra endorphin và oxytocin – những hormone giúp giảm đau, xoa dịu căng thẳng và tạo cảm giác gắn kết. Đây cũng là lý do nhiều người cảm thấy thư giãn, dễ chịu hơn sau khi gần gũi.
Một số nghiên cứu còn ghi nhận việc “yêu” trước giờ ngủ có thể giúp ngủ sâu và dễ ngủ hơn.
3. Liên quan tích cực đến sức khỏe nam giới
Thông tin truyền miệng cho rằng quan hệ nhiều có thể dẫn đến tình trạng “trên bảo dưới không nghe” không được khoa học ủng hộ.
Một nghiên cứu đăng trên American Journal of Medicine cho thấy nam giới quan hệ từ 1 lần trở lên mỗi tuần có nguy cơ rối loạn cương dương khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi thấp hơn đáng kể so với nhóm ít quan hệ hơn.
Điều này cho thấy tần suất hợp lý thậm chí có thể mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe sinh lý nam.
Khi nào “chuyện ấy” mỗi ngày trở thành vấn đề?
Dù không có hại về mặt y học, quan hệ với cường độ quá cao – chẳng hạn nhiều lần mỗi ngày – có thể gây: Đau rát hoặc trầy xước nếu thiếu chất bôi trơn; Mệt mỏi kéo dài; Giảm ham muốn do cơ thể chưa kịp hồi phục
Quan trọng hơn, vấn đề chỉ thực sự đáng lo khi đời sống tình dục trở thành nỗi ám ảnh, gây ảnh hưởng đến công việc, các mối quan hệ hoặc sức khỏe tinh thần.
Các chuyên gia tâm lý cảnh báo rằng nghiện tình dục là tình trạng có thật. Nếu một người cảm thấy mất kiểm soát, luôn bị thôi thúc dù không còn cảm giác thoải mái, họ nên tìm đến sự hỗ trợ chuyên môn.
Vậy tần suất quan hệ bao nhiêu là phù hợp?
Thực tế, không có con số “chuẩn” cho tất cả mọi người. Tần suất lý tưởng là khi:
Cả hai đều mong muốn và đồng thuận.
Cơ thể không có dấu hiệu đau đớn hay kiệt sức.
Đời sống cá nhân, công việc và tinh thần không bị ảnh hưởng tiêu cực.
Điều quan trọng không nằm ở số lần, mà ở chất lượng sự kết nối và cảm giác thoải mái của cả hai phía.
Làm “chuyện ấy” hằng ngày không tự động gây hại nếu bạn khỏe mạnh và duy trì sự an toàn. Ngược lại, nó còn có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần.
Tuy nhiên, mỗi cơ thể có giới hạn riêng. Hãy chú ý nghỉ ngơi khi mệt mỏi, sử dụng biện pháp bảo vệ phù hợp và tìm đến chuyên gia y tế nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường.
Suy cho cùng, một đời sống chăn gối lành mạnh không được đo bằng tần suất – mà bằng sự tôn trọng, đồng thuận và cảm giác hạnh phúc của những người trong cuộc.
GĐXH - Khi nhắc đến chuyện phòng the, nhiều người thường nghĩ ngay đến khoảnh khắc thăng hoa. Thế nhưng một nghiên cứu quy mô lớn từ Đại học Indiana (Mỹ) lại cho thấy điều khiến đa số cảm thấy hạnh phúc nhất khi ân ái không nằm ở cao trào, mà ở sự gần gũi và kết nối cảm xúc.
GĐXH - "Kéo dài cuộc yêu" là cụm từ được tìm kiếm rất nhiều trên các diễn đàn gia đình và sức khỏe. Không ít người âm thầm tìm đến thuốc, thực phẩm chức năng với hy vọng cải thiện bản lĩnh phòng the. Thế nhưng, theo các chuyên gia, giải pháp bền vững nhất lại không nằm trong viên thuốc nào, mà nằm ngay ở sự giao tiếp giữa hai người.
GĐXH - Tuổi tác có thực sự là rào cản của đời sống tình dục? Nhiều người cho rằng khi bước vào tuổi 60, 70 hay xa hơn, chuyện chăn gối nên "khép lại". Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe khẳng định điều ngược lại: tuổi già vẫn có thể là giai đoạn thăng hoa nếu bạn biết cách khơi gợi ham muốn và duy trì kết nối.
Thời tiết lạnh dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng không phải ai cũng biết trời lạnh còn ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Sau nhiều nghiên cứu, y khoa đã đưa ra kết luận rằng thời tiết ảnh hưởng đến nhu cầu tình dục ví dụ như suy giảm tình dục trong mùa đông.
GĐXH - Nhiều người cho rằng chất lượng đời sống gối chăn phụ thuộc vào sức khỏe, kinh nghiệm hay sự hòa hợp tự nhiên giữa hai người. Tuy nhiên, một nghiên cứu khoa học lại chỉ ra yếu tố quan trọng không kém: tính cách của người đàn ông.
GĐXH - Cực khoái thường được xem là "đích đến" của sự gần gũi trong đời sống lứa đôi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít phụ nữ chưa từng trải nghiệm cảm giác này. Theo các chuyên gia, đây không phải điều hiếm gặp và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ tâm lý đến sự thiếu hiểu biết về cơ thể.
Sau một năm nhiều áp lực có thể khiến chuyện chăn gối của nhiều cặp đôi 'nguội lạnh'. Tìm hiểu 3 'tuyệt chiêu' kết hợp tâm lý và dinh dưỡng giúp hâm nóng 'chuyện ấy'.
Dưới đây là những nhóm thực phẩm tự nhiên đóng vai trò như các 'gia vị yêu' giúp cải thiện tâm trạng và hỗ trợ sức khỏe sinh lý bền vững để tình cảm vợ chồng thăng hoa, viên mãn.
Không chỉ là một loại trái cây giải nhiệt, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng quả lựu chứa các hợp chất đặc biệt có khả năng cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ chức năng sinh lý cho cả nam và nữ.
Một khoảng thời gian thân mật trước giờ ngủ có phải là "liều hỗ trợ tự nhiên" giúp bạn có một giấc ngủ trọn vẹn hơn?
