Làm 'chuyện ấy' hàng ngày có hại không?

Dưới góc nhìn khoa học, câu trả lời không đơn giản chỉ là “có” hoặc “không”, mà phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, sự đồng thuận và cảm nhận của mỗi người.

Ảnh minh họa.

Làm “chuyện ấy” hằng ngày: Có thực sự đáng lo?

Theo bác sĩ tiết niệu người Mỹ Kelly Brown, quan hệ tình dục là một hoạt động sinh học bình thường. Với người khỏe mạnh, tần suất có thể linh hoạt theo nhu cầu cá nhân và không tồn tại một “chuẩn mực vàng” áp dụng cho tất cả.

Hiện nay, chưa có bằng chứng khoa học cho thấy việc quan hệ mỗi ngày gây hại cho sức khỏe nếu cả hai đều cảm thấy thoải mái và đảm bảo an toàn tình dục. Những tác động thường gặp – nếu có – chỉ dừng ở mức cơ bản như đau mỏi cơ, mệt nhẹ hoặc mất nước nếu vận động quá sức.

Nói cách khác, nếu cơ thể thích nghi tốt và không có dấu hiệu bất thường, việc gần gũi hàng ngày không phải là điều đáng lo ngại về mặt y học.

Lợi ích của việc quan hệ thường xuyên theo khoa học

Nhiều nghiên cứu cho thấy đời sống tình dục đều đặn có thể mang lại lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần.

1. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Khi gần gũi, nhịp tim tăng lên tương tự một bài vận động nhẹ. Điều này có thể hỗ trợ tuần hoàn máu và góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch nếu duy trì ở mức độ phù hợp.

2. Giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng

Trong quá trình quan hệ, cơ thể tiết ra endorphin và oxytocin – những hormone giúp giảm đau, xoa dịu căng thẳng và tạo cảm giác gắn kết. Đây cũng là lý do nhiều người cảm thấy thư giãn, dễ chịu hơn sau khi gần gũi.

Một số nghiên cứu còn ghi nhận việc “yêu” trước giờ ngủ có thể giúp ngủ sâu và dễ ngủ hơn.

3. Liên quan tích cực đến sức khỏe nam giới

Thông tin truyền miệng cho rằng quan hệ nhiều có thể dẫn đến tình trạng “trên bảo dưới không nghe” không được khoa học ủng hộ.

Một nghiên cứu đăng trên American Journal of Medicine cho thấy nam giới quan hệ từ 1 lần trở lên mỗi tuần có nguy cơ rối loạn cương dương khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi thấp hơn đáng kể so với nhóm ít quan hệ hơn.

Điều này cho thấy tần suất hợp lý thậm chí có thể mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe sinh lý nam.

Khi nào “chuyện ấy” mỗi ngày trở thành vấn đề?

Dù không có hại về mặt y học, quan hệ với cường độ quá cao – chẳng hạn nhiều lần mỗi ngày – có thể gây: Đau rát hoặc trầy xước nếu thiếu chất bôi trơn; Mệt mỏi kéo dài; Giảm ham muốn do cơ thể chưa kịp hồi phục

Quan trọng hơn, vấn đề chỉ thực sự đáng lo khi đời sống tình dục trở thành nỗi ám ảnh, gây ảnh hưởng đến công việc, các mối quan hệ hoặc sức khỏe tinh thần.

Các chuyên gia tâm lý cảnh báo rằng nghiện tình dục là tình trạng có thật. Nếu một người cảm thấy mất kiểm soát, luôn bị thôi thúc dù không còn cảm giác thoải mái, họ nên tìm đến sự hỗ trợ chuyên môn.

Vậy tần suất quan hệ bao nhiêu là phù hợp?

Thực tế, không có con số “chuẩn” cho tất cả mọi người. Tần suất lý tưởng là khi:

Cả hai đều mong muốn và đồng thuận.

Cơ thể không có dấu hiệu đau đớn hay kiệt sức.

Đời sống cá nhân, công việc và tinh thần không bị ảnh hưởng tiêu cực.

Điều quan trọng không nằm ở số lần, mà ở chất lượng sự kết nối và cảm giác thoải mái của cả hai phía.

Làm “chuyện ấy” hằng ngày không tự động gây hại nếu bạn khỏe mạnh và duy trì sự an toàn. Ngược lại, nó còn có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, mỗi cơ thể có giới hạn riêng. Hãy chú ý nghỉ ngơi khi mệt mỏi, sử dụng biện pháp bảo vệ phù hợp và tìm đến chuyên gia y tế nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường. Suy cho cùng, một đời sống chăn gối lành mạnh không được đo bằng tần suất – mà bằng sự tôn trọng, đồng thuận và cảm giác hạnh phúc của những người trong cuộc.