'Yêu' lúc nào thăng hoa nhất?

Một khảo sát từ thương hiệu Lovehoney cho thấy nam giới thường có ham muốn cao nhất từ 6–9 giờ sáng, trong khi phụ nữ dễ hưng phấn hơn vào khoảng 23 giờ đến 2 giờ sáng. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng thời điểm “vàng” cho chuyện chăn gối sẽ thay đổi theo từng giai đoạn cuộc đời.

Dưới đây là gợi ý khung giờ lý tưởng theo độ tuổi, dựa trên phân tích của các chuyên gia hormone và tình dục học.

Ảnh minh họa.

Tuổi 20–30: Buổi sáng đầy năng lượng

Tuổi 20 được xem là giai đoạn có ham muốn mạnh mẽ nhất. Theo chuyên gia hormone Mike Kocsis, nhà sáng lập Balance My Hormones, đây là thời điểm nội tiết tố hoạt động ở mức cao nhất, đặc biệt quanh kỳ rụng trứng ở phụ nữ.

Ở giai đoạn này, testosterone và estrogen dồi dào, năng lượng thể chất cao, cảm xúc mãnh liệt và dễ bị kích thích.

Về mặt sinh học, cơ thể đang ở “đỉnh cao sinh sản”, vì vậy nhiều người có xu hướng thức dậy với trạng thái hưng phấn tự nhiên. Buổi sáng vì thế trở thành thời điểm lý tưởng để bắt đầu ngày mới đầy hứng khởi.

Bên cạnh đó, tuổi 20 cũng là giai đoạn của sự khám phá và tự phát. Thời điểm “đẹp nhất” đôi khi chỉ đơn giản là khi cảm hứng xuất hiện.

Tuổi 30–40: Khi lịch trình quyết định

Bước sang tuổi 30, cuộc sống thường bận rộn hơn với công việc và gia đình. Áp lực tăng cao có thể khiến hormone căng thẳng (cortisol) ảnh hưởng đến testosterone và estrogen, làm ham muốn trở nên khó đoán.

Ở giai đoạn này, việc “lên lịch” cho sự thân mật không còn là điều gượng ép mà là cách thực tế để duy trì kết nối.

Điểm tích cực là đời sống tình dục ở tuổi 30 thường sâu sắc hơn. Thay vì bị chi phối bởi hormone tăng vọt, sự gắn bó và tin tưởng – nhờ hormone oxytocin – đóng vai trò quan trọng hơn.

Vì vậy, thời điểm lý tưởng có thể đơn giản là khi bạn có thời gian và tâm trí không bị áp lực.

Tuổi 40–50: Cuối tuần và những khoảnh khắc ngẫu hứng

Tuổi 40 đánh dấu sự trở lại của tính tự chủ. Con cái lớn hơn, sự nghiệp ổn định hơn – nhiều người có thể tìm lại những khoảnh khắc tự phát.

Buổi sáng, cuối tuần hoặc thậm chí giờ nghỉ trưa có thể trở thành thời điểm phù hợp, miễn là không gian đủ riêng tư và thoải mái.

Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn phụ nữ bước vào tiền mãn kinh hoặc mãn kinh (thường từ 45–55 tuổi). Sự suy giảm estrogen và testosterone có thể dẫn đến: Giảm ham muốn; Khô âm đạo; Mất nhiều thời gian hơn để đạt cực khoái

Điều này không hẳn tiêu cực. Nhiều chuyên gia cho rằng sự thay đổi hormone giúp phụ nữ hiểu rõ điều gì thực sự mang lại khoái cảm và sẵn sàng giao tiếp thẳng thắn hơn với bạn đời.

Ở tuổi 40, việc tạo không gian thân mật có chủ đích, không áp lực trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Tuổi 50–60: Sự trở lại của buổi sáng

Dù hormone tiếp tục suy giảm ở tuổi 50, đời sống tình dục không vì thế mà “nghỉ hưu”.

Ở giai đoạn này: Oxytocin (hormone gắn kết) trở nên quan trọng hơn; Sự thân mật thiên về cảm nhận hơn tần suất; Ôm ấp, trò chuyện, tiếp xúc da kề da mang lại nhiều ý nghĩa.

Do giấc ngủ có thể bị gián đoạn và năng lượng thay đổi trong ngày, nhiều người nhận thấy buổi sáng hoặc giữa ngày – khi cơ thể đã nghỉ ngơi – là thời điểm thuận lợi hơn so với buổi tối muộn.

Lắng nghe cơ thể và chọn thời điểm bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng là chìa khóa.

Tuổi 60+: Buổi chiều và đầu buổi tối

Khi bước vào tuổi 60, áp lực công việc giảm, con cái trưởng thành, mức cortisol ổn định hơn. Điều này tạo điều kiện cho một giai đoạn tình dục chín chắn và có chủ đích.

Không còn những đỉnh cao – đáy thấp thất thường của hormone, cơ thể trở nên “ổn định” hơn, dù ham muốn có thể nhẹ nhàng hơn trước.

Các chuyên gia cho rằng buổi chiều và đầu buổi tối là thời điểm lý tưởng ở giai đoạn này, khi cơ thể đã vận động đủ trong ngày nhưng chưa mệt mỏi.

Chậm lại, kéo dài màn dạo đầu và đón nhận những cách thức thân mật mới chính là bí quyết thăng hoa.

Không có giờ “chuẩn”, chỉ có giờ phù hợp

Cuối cùng, thời điểm “yêu” thăng hoa nhất không phụ thuộc hoàn toàn vào đồng hồ, mà phụ thuộc vào: Nhịp sinh học cá nhân; Mức năng lượng trong ngày; Trạng thái cảm xúc; Sự kết nối với bạn đời.

Tuổi tác có thể thay đổi hormone, nhưng không xóa bỏ nhu cầu thân mật. Khi hiểu rõ cơ thể mình ở từng giai đoạn, bạn sẽ biết đâu là khung giờ giúp mình tận hưởng trọn vẹn nhất.

Bởi suy cho cùng, điều quan trọng không phải là “mấy giờ”, mà là cảm giác thoải mái và gắn kết giữa hai người.