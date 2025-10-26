8 sai lầm khi ngâm chân gây hại sức khỏe

Dưới đây là 8 sai lầm thường gặp khi ngâm chân và những lưu ý cần thiết để khắc phục:

1. Ngâm chân với nước quá nóng

Nhiều người nghĩ ngâm chân với nước càng nóng càng tốt, giúp ra mồ hôi và "giải độc". Tuy nhiên, nếu ngâm chân với nước quá nóng có thể gây:

Bỏng da: Gây tổn thương da , đặc biệt nguy hiểm với người bị đái tháo đường hoặc suy giảm cảm giác ở chân.

Giãn mạch quá mức: Khiến cơ thể mất nước , mệt mỏi, thậm chí choáng váng .

Ảnh hưởng huyết áp: Nước quá nóng làm huyết áp dao động.

Cách đúng: Nhiệt độ nước nên ở khoảng 40 – 50°C (cảm giác ấm vừa phải, không phỏng tay). Với người cao tuổi hoặc huyết áp không ổn định, nên dùng nước (khoảng 37 – 40°C).

Ngâm chân với nước quá nóng có thể gây bỏng.

2. Ngâm chân quá lâu

Thời gian ngâm chân cũng có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả với sức khỏe. Có quan điểm cho rằng ngâm chân càng lâu càng thấm sâu và hiệu quả là không đúng. Nguyên nhân do khi ngâm chân quá lâu sẽ khiến:

Khô da, nứt nẻ: Nước nóng làm mất đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ da .

Tổn thương da và mạch máu: Ngâm quá lâu khiến da nhăn nheo, mạch máu giãn ra quá mức.

Phản tác dụng thư giãn: Có thể dẫn đến mệt mỏi, choáng váng.

Cách đúng: Thời gian ngâm chân lý tưởng chỉ từ 15 – 20 phút.

3. Thời điểm ngâm chân không hợp lý

Thời điểm ngâm chân ngay sau khi ăn no hoặc khi đói bụng là không hợp lý. Khi ngâm chân ngay sau khi ăn sẽ đưa máu xuống chân, gây khó tiêu , đầy bụng bởi đây là thời điểm máu cần tập trung cho hệ tiêu hóa. Nếu ngâm chân khi đói, là lúc cơ thể đang thiếu năng lượng có thể gây chóng mặt, hạ đường huyết.

Cách đúng: Ngâm chân tốt nhất là sau bữa ăn 1-2 giờ hoặc trước khi đi ngủ 1 tiếng để giúp ngủ ngon hơn.

4. Ngâm chân khi đang sốt cao hoặc bị viêm nhiễm

Cố gắng ngâm chân để "giải cảm" khi đang sốt sẽ khiến cơ thể tăng thân nhiệt vì nước nóng làm cơ thể nóng lên, làm cho tình trạng sốt trầm trọng hơn. Bên cạnh đó, nếu ngâm chân khi đang có vết thương hở, viêm da, nấm chân ... có thể làm vết thương lâu lành và lây lan sang các vùng da khác.

Cách đúng: Chỉ ngâm chân khi cơ thể khỏe mạnh hoặc đã hết sốt. Nếu có vết thương, cần băng kín và tránh ngâm trực tiếp.

5. Ngâm chân chung chậu với người khác

Để tiết kiệm nguyên liệu và thời gian pha chế, nhiều trường hợp cả gia đình dùng chung một chậu nước ngâm. Điều này dễ dẫn đến lây lan các bệnh ngoài da như nấm chân, mụn cóc, viêm kẽ ngón chân...

Cách đúng: Mỗi người nên có một chậu ngâm chân riêng, vệ sinh và phơi khô chậu sau mỗi lần sử dụng.

6. Thêm nguyên liệu một cách tùy tiện

Cho thêm các loại thảo dược (gừng, muối, chanh, giấm...) mà không hiểu rõ tác dụng và cơ địa của cơ thể có thể gây kích ứng da. Một số loại tinh dầu hoặc thảo dược có tính nóng mạnh (như gừng tươi) có thể gây bỏng rát, dị ứng. Hơn nữa, các dược liệu không phù hợp với thể trạng da nhạy cảm, huyết áp cao ... có thể phản ứng xấu với cơ thể và tương tác với nguyên liệu khác.

Cách đúng:

Hiểu rõ tác dụng của từng nguyên liệu: Muối giúp kháng khuẩn, gừng làm ấm, chanh sát khuẩn nhẹ...

Dùng với liều lượng vừa phải.

Nếu da nhạy cảm, nên thử nghiệm trên một vùng da nhỏ trước.

Tùy tiện thêm nguyên liệu vào nước ngâm chân có thể gây kích ứng da.

7. Đứng dậy ngay sau khi ngâm chân

Sau khi ngâm chân xong, đứng bật dậy và đi lại ngay là một sai lầm rất phổ biến. Khi ngâm chân, máu đang dồn xuống chân, việc đứng dậy đột ngột có thể khiến máu chưa kịp lưu thông trở lại, gây choáng váng, hoa mắt , thậm chí ngã.

Cách đúng: Sau khi ngâm, từ từ nhấc chân ra, dùng khăn mềm lau khô, ngồi thư giãn thêm 5 – 10 phút để cơ thể ổn định trước khi đứng dậy.

8. Không lau khô chân kỹ sau khi ngâm chân

Nhiều người sau khi ngâm chân chỉ vẩy cho khô nước hoặc lau sơ qua rồi hoạt động bình thường. Việc làm này khiến chân vẫn còn đọng nước và độ ẩm ở các kẽ ngón chân là môi trường lý tưởng cho nấm và vi khuẩn phát triển.

Cách đúng: Dùng khăn bông sạch, mềm để thấm khô toàn bộ bàn chân, đặc biệt là kẽ giữa các ngón chân.