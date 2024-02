8 thói quen của những phụ huynh có con xuất sắc

Phụ huynh yêu cầu con làm việc nhà từ nhỏ: Dựa trên kết quả nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ), Julie Lythcott-Haimes, cựu hiệu trưởng của Đại học Stanford, tác giả cuốn sách "How To Raise An Adult," (Tạm dịch "Cách nuôi dưỡng trẻ nên người") tin rằng những đứa trẻ thường xuyên làm việc nhà khi trưởng thành sẽ là những người có khả năng làm việc độc lập, có thể phối hợp hiệu quả với người khác và cũng có sự cảm thông lớn hơn những đứa trẻ được cung phụng từ bé mà không phải động chân động tay vào bất kỳ một việc gì.Chính mẹ của tỷ phú Elon Musk, bà Maye Musk cũng thừa nhận bà từng yêu cầu cả 3 người con của mình là Elon, Kimbal và Tosca đều phải làm việc nhà. Theo bà Maye, điều này đã giúp các con của bà biết cách tự chịu trách nhiệm, tự phục vụ bản thân cũng như có các kỹ năng cần thiết liên quan vô cùng quan trọng trong quá trình trưởng thành cũng như làm việc sau này.