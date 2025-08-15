Vì sao trẻ nhỏ lại có 2 'bộ mặt': Ở nhà thì hung hăng, ra ngoài lại nhút nhát?

4 hành vi ở trẻ cho thấy mối quan hệ vợ chồng bạn đang rất tệ GĐXH - Có nghĩa là mọi trạng thái trong gia đình, bao gồm bầu không khí và mối quan hệ giữa cha mẹ, đều sẽ được phản ánh lên đứa trẻ.

Một đứa trẻ hung hăng, kiêu ngạo không phải bẩm sinh đã như vậy, mà là kết quả của những hành vi từ cha mẹ và môi trường sống. Để tránh tình trạng trẻ hung hăng, kiêu ngạo trong nhà, cha mẹ cần học cách "tự kiểm điểm" và làm theo 3 điều sau đây.

1. Đừng bảo bọc con quá mức – Hãy để con học cách tự bảo vệ mình

Nếu chúng ta quan sát kỹ, sẽ thấy phần lớn những đứa trẻ hung hăng, kiêu ngạo khi ở nhà đều có cha mẹ nuông chiều bên cạnh. Một trong những nguyên nhân khiến trẻ kiêu ngạo, hung hăng là sự bảo bọc quá mức.

Cha mẹ sợ con bị thiệt thòi nên giải quyết mọi việc thay con, luôn muốn ở bên cạnh con không rời. Điều này tuy mang lại cho trẻ cảm giác an toàn, nhưng lại không làm giảm bớt nỗi sợ hãi của trẻ với thế giới bên ngoài. Do đó, trẻ chỉ dám tỏ ra hung hăng trước mặt cha mẹ.

Một trong những nguyên nhân khiến trẻ kiêu ngạo, hung hăng là sự bảo bọc quá mức. Ảnh minh họa

Những đứa trẻ bị cha mẹ bảo bọc quá mức giống như đứa con của nhân vật Phù Thủy Yubaba trong phim hoạt hình "Vùng đất linh hồn" vậy. Chúng bị tước đi khả năng nhận thức thế giới, nên mới cảm thấy sợ hãi.

Vì vậy, đừng luôn nghĩ con còn nhỏ và chưa hiểu chuyện nên cứ nhường nhịn. Thay vào đó, hãy xem con như một "người lớn thu nhỏ" để trò chuyện. Hãy nói "không" khi cần, và thường xuyên "đẩy" con ra ngoài thế giới. Chỉ khi cha mẹ nắm vững nguyên tắc và giới hạn, con mới tránh được thói quen hung hăng, kiêu ngạo khi ở nhà.

2. Cho con cơ hội bộc lộ cảm xúc – Hãy để con học cách thể hiện bản thân

Khi trẻ lần đầu tiên thể hiện thái độ "hung hăng" với cha mẹ, các phụ huynh cần phải chú ý.

Một số trẻ có thể la hét với cha mẹ. Lúc này, cách giải quyết thông thường của phụ huynh là "cứng đối cứng". Thực ra, cách làm này chỉ khiến trẻ có cơ hội học theo và càng trở nên "hung hăng" với cha mẹ hơn.

Cha mẹ cần học cách giúp con giải tỏa cảm xúc, để con không trút những cảm xúc tiêu cực lên người khác. Ảnh minh họa

Cha mẹ cần học cách giúp con giải tỏa cảm xúc, để con không trút những cảm xúc tiêu cực lên người khác. Ngay từ lần đầu tiên trẻ "hung hăng", chúng ta phải dùng cách hướng dẫn để ngăn chặn hành vi đó.

Hãy giúp trẻ tìm ra nguyên nhân tâm lý đằng sau hành vi nóng nảy của chúng, và khuyến khích trẻ nói ra điều gì đã gây ra cảm xúc đó. Khi trẻ có thể diễn đạt cảm xúc của mình, chúng sẽ trở thành một người thông minh và biết cư xử.

3. Cha mẹ phải làm gương tốt – Dạy con cách đối nhân xử thế

Nếu cha mẹ luôn chỉ trích, la mắng người trong nhà, nhưng ra ngoài lại niềm nở, hòa nhã, thì rất có thể con cái sẽ trở thành một đứa trẻ kiêu ngạo, hung hăng trong nhà.

Nhận thức của trẻ phát triển từ cha mẹ và cuộc sống. Trẻ sẽ dần dần hiểu các khái niệm như chia sẻ, giao tiếp, thương lượng... và kỹ năng xã hội cũng được rèn luyện từ thực tế trong gia đình.

Ảnh minh họa

Cha mẹ tuyệt đối không nên đóng những vai trò khác nhau trong quá trình dạy con: Bố nghiêm khắc, mẹ hiền từ; Một người đóng vai ác, một người đóng vai tốt; Khi một người đang dạy con, người kia lại can thiệp và bao che cho con...

Cách làm không thống nhất này sẽ khiến trẻ lúng túng, không biết nên nghe lời ai. Dần dần, trẻ sẽ ngoan ngoãn, nghe lời trước mặt cha nghiêm khắc, nhưng lại ngang bướng, buông thả trước mặt mẹ hiền từ, dễ hình thành thói xấu "hai mặt".

Mọi vấn đề trong lời nói và hành vi của con đều bắt nguồn từ cha mẹ. Hãy tìm câu trả lời từ chính mình. Hãy nhớ rằng, nuôi dạy con cái là một cuộc tu dưỡng, và con cái chính là tấm gương để chúng ta không ngừng nhìn nhận và trưởng thành.