Á hậu Việt học tiến sĩ ở tuổi 54: Là giám đốc sân khấu kịch, hôn nhân viên mãn
Không chỉ ghi dấu ấn với sự nghiệp nghệ thuật thành công, nữ nghệ sĩ còn khiến khán giả ngưỡng mộ với cuộc sống gia đình viên mãn và hạnh phúc.
Tháng 6/2025, NSND Trịnh Kim Chi nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh - Truyền hình. Chị theo học thạc sĩ khóa 21 (2023-2024).
NSND Trịnh Kim Chi bày tỏ đây không chỉ là thành quả của riêng mình, mà là sự góp sức thầm lặng của thầy cô, gia đình và bạn bè. "Một chặng đường không ngắn, nhiều áp lực nhưng rồi bằng sự kiên trì, tình yêu tri thức, nghệ thuật và cả những động viên âm thầm từ gia đình, thầy cô, bạn bè, tôi đã đi đến đích” , cô nói.
Sau khi có học vị thạc sĩ, NSND Trịnh Kim Chi quyết định tiếp tục học lên tiến sĩ ngành Văn hóa nghệ thuật. Chị cho biết, chồng và con hết lòng ủng hộ việc học, và niềm ham học này không chỉ là động lực cho bản thân mà còn làm gương cho con, mang lại cho chị niềm hạnh phúc lớn.
Á hậu duy nhất được phong NSND
Trịnh Kim Chi sinh năm 1971, từng theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Năm 1994, chị tham gia Hoa hậu Việt Nam và giành ngôi vị Á hậu 2 chung cuộc.
Sau khi đạt danh hiệu, Trịnh Kim Chi hoạt động nghệ thuật đa dạng với vai trò người mẫu, diễn viên và ca sĩ. Chị để lại dấu ấn qua nhiều bộ phim nổi bật như Những nẻo đường phù sa, Blouse trắng, Cô gái xấu xí, Áo cưới thiên đường, Hoa nắng...
Năm 2014, Trịnh Kim Chi được phong tặng danh hiệu NSƯT và đến năm 2023, chị tiếp tục được trao tặng danh hiệu NSND. Đến nay, chị vẫn là Á hậu đầu tiên và duy nhất trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam được vinh danh với danh hiệu này.
Trong sự nghiệp, NSND Trịnh Kim Chi đoạt nhiều giải thưởng, nổi bật như Huy chương Vàng tại Liên hoan Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc các năm 1995, 2012, 2018, 2020, cùng Bằng khen của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam năm 2021...
Năm 2015, Trịnh Kim Chi thành lập Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi tại TP.HCM và đảm nhận vai trò giám đốc khi đã 44 tuổi. Với mục tiêu phát triển sân khấu xã hội hóa và đào tạo diễn viên trẻ, sân khấu của chị trở thành cái nôi nghệ thuật cho nhiều tài năng trẻ, đồng thời là địa điểm biểu diễn quen thuộc của khán giả yêu kịch.
Bên cạnh vai trò quản lý sân khấu, chị còn đảm nhiệm các vị trí quan trọng như Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Ái hữu Hội Sân khấu TP.HCM và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam.
Hôn nhân viên mãn
Không chỉ sự nghiệp ngày càng thăng tiến, NSND Trịnh Kim Chi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Năm 2000, Trịnh Kim Chi kết hôn với doanh nhân Võ Trấn Phương, một Việt kiều Mỹ hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Chị từng có gần 3 năm sinh sống tại Mỹ nhưng cuối cùng chọn trở về Việt Nam để tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Sau khi kết hôn, vợ chồng chị có hai con gái.
Hiện gia đình nữ nghệ sĩ sinh sống tại biệt thự rộng 200m² ở TP.HCM, với giá trị hàng chục tỷ đồng.
Trải qua hơn hai thập kỷ chung sống, Trịnh Kim Chi tự hào về người chồng luôn thấu hiểu và bảo vệ vợ. Chị cho biết anh là người chỉ biết đến vợ con, chu đáo, tỉ mỉ và luôn lo lắng cho gia đình. Ngay cả trong những lúc mâu thuẫn nhỏ, anh cũng sẵn sàng nhường vợ.
Ông xã của nữ nghệ sĩ nhiều lần khiến chị “nở mũi” với những món quà đắt giá, từ nhẫn kim cương lớn trong ngày kỷ niệm 22 năm kết hôn, túi xách hàng hiệu, cho đến sổ đỏ biệt thự.
Bởi lẽ đó nên dù bước vào tuổi 54, NSND Trịnh Kim Chi vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, săn chắc và những đường cong nuột nà.
Cuộc sống của NSND Trịnh Kim Chi là minh chứng cho việc phụ nữ có thể đạt được thành công trong sự nghiệp mà vẫn giữ được hạnh phúc gia đình.
