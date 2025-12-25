Vì sao Quỳnh Châu và Thanh Hải được khán giả ra sức 'đẩy thuyền' trong 'Cách em 1 milimet'?

Bộ phim "Cách em 1 milimet" đang phát sóng trên VTV3 nhận sự quan tâm của khán giả từ truyền hình tới mạng xã hội. Trong phim, Minh Tú (Quỳnh Châu) là một trong những nhân vật chính của phim đã vướng vào tình đơn phương với Bách (Huỳnh Anh). Mối tình đơn phương này thật đẹp, ai cũng mong một ngày Bách nhớ lại mọi chuyện và có tình cảm với Tú...

Tuy nhiên, trong các tập gần đây, nhiều khán giả lại "quay xe" không ủng hộ Tú với Bách trở thành đôi. Ngược lại, đông đảo khán giả theo dõi phim tích cực "đẩy thuyền" Tú đến với "trai hư" Hiếu (Lê Thanh Hải).

Trong chuyện yêu đương, Hiếu xuất hiện đã thể hiện rõ đây là chàng trai trăng hoa. Hiếu là bạn trai cũ của Duyên - vợ sắp cưới của Bách. Chính Tú đã tận mắt chứng kiến cảnh Hiếu và Duyên thân mật với nhau, cả hai cùng vào khách sạn thuê phòng. Mặc dù được anh trai ra sức gán ghép với Hiếu, nhưng giữa bối cảnh thấy Hiếu vừa vào khách sạn thuê phòng cùng cô gái khác, vừa nhắn tin đường mật với mình, Tú lập tức gạch ngay tên Hiếu ra khỏi đầu.

Trong phim "Cách em 1 milimet", Thanh Hải vào vai Hiếu - một "trai hư" chính hiệu. Ảnh VTV

Sau đó, Tú cũng không ngần ngại tiết lộ thẳng với Hiếu về những gì đã thấy và người trong mộng của cô chính là Bách. Trong một lần đi ăn, giữa sự có mặt của Hiếu, Tú, Bách và Duyên kèm theo những lời nói ẩn ý của Hiếu khiến Tú quyết định chặn số và không muốn gặp lại Hiếu nữa. Tuy nhiên, chính sự cự tuyệt này lại khiến Hiếu cảm thấy sự đặc biệt của Tú và quyết tâm theo đuổi cô nàng cá tính.

Dù quyết định đó của Tú là đúng đắn, vì cô xứng đáng có được "hoàng tử bạch mã" của riêng mình, nhưng nhiều khán giả vẫn bày tỏ mong muốn cô nàng sẽ thành đôi với Hiếu. Bởi Hiếu dù từng lăng nhăng nhưng hiện tại lại tỏ ra yêu Tú thật lòng và luôn tìm mọi cách để chinh phục cô nàng. Cách anh theo đuổi Tú luôn mang đến sự thú vị cho người xem, đó cũng là lý do nhân vật này nhận được điểm cộng từ khán giả.

Tú đã thẳng thắn tuyên bố chỉ làm bạn và không thể tiến xa với Hiếu. Ảnh VTV

Bên cạnh đó, tạo hình nhân vật Hiếu cũng là một trong những yếu tố khiến khán giả khó dứt khỏi "si mê" nhân vật này. Gương mặt sáng, nụ cười duyên có má lúm cùng phong thái và hành động ga lăng giúp Hiếu trở nên khác biệt so với hình ảnh "trai hư" quen thuộc. Khi đứng cạnh Tú, sự tương đồng về ngoại hình, nhất là nụ cười má lúm của cả hai, càng khiến khán giả dễ rung động và không ngừng "đẩy thuyền".

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng những phân cảnh chung của Tú và Hiếu luôn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tự nhiên. Không ít khán giả thừa nhận, chính "chemistry" giữa Quỳnh Châu và Thanh Hải đã khiến họ mong muốn Hiếu có cơ hội sửa sai để ở bên Tú. Sau mỗi tập phim, trên các diễn đàn phim Việt lại xuất hiện nhiều bài viết kèm theo đó là các bình luận nhận xét, "đẩy thuyền" Tú và Hiếu, nhất là sau lời ngỏ ý "trai hư" có thể thay đổi nếu gặp được người yêu thật lòng của Hiếu.

Nhiều khán giả khen ngợi cặp đôi Hiếu - Tú đẹp đôi, nhiều thú vị nếu như yêu nhau. Ảnh VTV

Ở hậu trường, Quỳnh Châu và Thanh Hải cũng thường xuyên ghi điểm bởi sự thoải mái, thân thiện khi tương tác cùng nhau. Những khoảnh khắc tạo dáng chung càng làm nổi bật nét duyên dáng rất riêng của "cặp đôi má lúm", góp phần lý giải vì sao họ đang là một trong những cặp được khán giả yêu thích và bàn luận nhiều nhất của "Cách em 1 milimet".

Ảnh hậu trường của Quỳnh Châu và Thanh Hải được khán giả quan tâm, yêu mến. Ảnh VTV

Diễn viên Quỳnh Châu (SN 1998) tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng giành Giải nhất cuộc thi King and Queen 2018 của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và Huy chương bạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021. Trước khi được chú ý với vai Tú trong "Cách em 1 milimet", Quỳnh Châu từng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như: "Lối về miền hoa", "Biệt dược đen", "Người một nhà", "Những chặng đường bụi bặm"…

Diễn viên Lê Thanh Hải (SN 1994), sở hữu ngoại hình điển trai, ghi dấu ấn khi xuất hiện tại chương trình "Người ấy là ai" vào năm 2016, anh còn gây chú ý khi góp mặt trong MV "Gửi người yêu cũ" của Hồ Ngọc Hà. Kể từ đó, Lê Hải bắt đầu tham gia diễn xuất và được khán giả chú ý. Ngoài chiều cao tốt, anh sở hữu gương mặt điển trai và nụ cười rạng rỡ với má lúm đồng tiền. Trước màn xuất hiện ấn tượng trong "Cách em 1 milimet", Lê Thanh Hải cũng từng được yêu thích qua vai tổng tài trong bộ phim "Ước mình cùng bay".

Điều bất ngờ về nữ chủ tịch tập đoàn xinh đẹp đang gây tranh cãi trong phim 'Lằn ranh' GĐXH - Diễn viên Huyền Trang gây ấn tượng mạnh tới khán giả khi hóa thân xuất sắc vào vai nữ doanh nhân Đào Mỹ Trinh trong bộ phim "Lằn ranh".

Sau thành công 'Mưa đỏ', 'soái ca màn ảnh' Hứa Vĩ Văn tái xuất với vai chiến sĩ tình báo GĐXH - Diễn viên Hứa Vĩ Văn sau thành công từ phim "Mưa đỏ", anh trở lại phim truyền hình với vai chiến sĩ tình báo trong phim lịch sử "Tận hiến".



