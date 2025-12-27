Chánh thanh tra Hoàng Văn Tú bàng hoàng khi biết vợ nhận tiền hối lộ
GĐXH - Chánh thanh tra Hoàng Văn Tú bàng hoàng khi phát hiện vợ đã nhận tiền hối lộ từ Nguyệt và đứng sau là Tập đoàn Trinh Tam.
Trong tập 40 phim "Lằn ranh" đã được phát sóng, Triển âm thầm chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng cho vợ sau quãng thời gian dài xa cách. Bữa tiệc giản dị nhưng chu đáo, cho thấy nỗ lực bù đắp của người chồng luôn day dứt vì không thể ở bên gia đình. Triển chuẩn bị một bó hoa khác tinh tế hơn, kèm theo chiếc nhẫn nhỏ xinh được chuẩn bị từ trước. Món quà bất ngờ khiến Hiền không giấu được niềm hạnh phúc.
Triển nói với vợ rằng sẽ chỉ ở Việt Đông hết năm, sau đó dứt khoát trở về với mẹ con cô. "Không cần biết đúng sai thế nào, chỉ biết anh không thể xa hai mẹ con nữa", Triển nói, như một lời hứa cũng là sự tự vấn chính mình.
Trong khi đó, tại nhà Khắc, người yêu của Khắc tỏ ra lo lắng khi nhắc người tình cẩn trọng với Thiệu và Mỹ Trinh. Theo cô, hai người này không thật sự tử tế và rất có thể chỉ đang lợi dụng Khắc trong lúc anh rơi vào thế yếu.
Tuy nhiên, Khắc nhìn mọi việc theo cách thực dụng hơn. Anh cho rằng đó là mối quan hệ "cộng sinh", ai cũng vì lợi ích của mình. "Giờ anh đang nát thế này, họ là dân làm ăn thì đương nhiên không muốn đầu tư", Khắc thẳng thắn.
Khắc cũng giải thích lý do một mình đi "cửa sau" với thanh tra Nguyệt là để trả ơn những người từng giúp đỡ anh. Dù vậy, Hương vẫn không giấu được nỗi bất an, đặc biệt khi lo sợ Nguyệt lần đầu nhận tiền sẽ không đủ bản lĩnh, dễ để lộ sự việc.
Ở một diễn biến khác trong tập phim, Chủ tịch tỉnh Thủy thẳng thắn chất vấn Chánh thanh tra Tú về việc có hay không chuyện gửi nhầm file kết luận thanh tra Tập đoàn Trinh Tam cho Triển. Ông Tú cho rằng kết quả cơ bản đúng định hướng, chỉ còn một số điểm cần xác minh bổ sung.
Tuy nhiên, Chủ tịch tỉnh Thủy lập tức chỉ ra bản kết luận mà ông nhận được còn thiếu nhiều nội dung quan trọng, không có phụ lục đính kèm và chưa phản ánh đúng bản chất vụ việc. Ông nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là bảo vệ quyền lợi người dân, đặc biệt phải làm rõ lý do chậm cấp sổ. Nếu phát hiện vi phạm, toàn bộ hồ sơ sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra, không có chuyện "thanh tra bổ sung" như cách nói né tránh.
Chánh thanh tra Tú chợt nhớ đến cuộc trò chuyện buổi sáng với vợ về việc xây thêm tầng cho căn nhà. Linh cảm có điều bất thường, ông kiểm tra camera và bàng hoàng phát hiện Nguyệt mang túi quà đến nhà.
Trở về ngay sau đó, ông Tú buộc vợ phải nói rõ sự việc. Bà Cầm thừa nhận đã nhận số tiền do Nguyệt mang đến, với lời giải thích đó chỉ là "quà cảm ơn" của Tập đoàn Trinh Tam để bỏ qua những sai sót xây dựng. Ông Tú chết lặng khi nhận ra hành động của vợ chẳng khác nào đẩy chồng vào vòng lao lý.
Dù bà Cầm định mang tiền đi trả, ông Tú hiểu rằng mọi chuyện đã quá muộn. "Có sai thì phải nhận", ông nói trong tuyệt vọng.
Cuộc gọi của bà Cầm khiến Phó chánh thanh tra Nguyệt hoảng loạn. Nguyệt vội hẹn gặp Khắc để cầu cứu. Trong nước mắt và sự dằn vặt, Nguyệt thú nhận rằng nếu không vì con, cô đã không đánh đổi danh dự và sự nghiệp.
