Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Chánh thanh tra Hoàng Văn Tú bàng hoàng khi biết vợ nhận tiền hối lộ

Thứ bảy, 11:43 27/12/2025 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chánh thanh tra Hoàng Văn Tú bàng hoàng khi phát hiện vợ đã nhận tiền hối lộ từ Nguyệt và đứng sau là Tập đoàn Trinh Tam.

Trong tập 40 phim "Lằn ranh" đã được phát sóng, Triển âm thầm chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng cho vợ sau quãng thời gian dài xa cách. Bữa tiệc giản dị nhưng chu đáo, cho thấy nỗ lực bù đắp của người chồng luôn day dứt vì không thể ở bên gia đình. Triển chuẩn bị một bó hoa khác tinh tế hơn, kèm theo chiếc nhẫn nhỏ xinh được chuẩn bị từ trước. Món quà bất ngờ khiến Hiền không giấu được niềm hạnh phúc.

Triển nói với vợ rằng sẽ chỉ ở Việt Đông hết năm, sau đó dứt khoát trở về với mẹ con cô. "Không cần biết đúng sai thế nào, chỉ biết anh không thể xa hai mẹ con nữa", Triển nói, như một lời hứa cũng là sự tự vấn chính mình.

Chánh thanh tra Tú bàng hoàng khi biết vợ nhận tiền hối lộ - Ảnh 1.

Triển có bữa tối lãng mạn trong ngày sinh nhật vợ. Ảnh VTV

Trong khi đó, tại nhà Khắc, người yêu của Khắc tỏ ra lo lắng khi nhắc người tình cẩn trọng với Thiệu và Mỹ Trinh. Theo cô, hai người này không thật sự tử tế và rất có thể chỉ đang lợi dụng Khắc trong lúc anh rơi vào thế yếu. 

Tuy nhiên, Khắc nhìn mọi việc theo cách thực dụng hơn. Anh cho rằng đó là mối quan hệ "cộng sinh", ai cũng vì lợi ích của mình. "Giờ anh đang nát thế này, họ là dân làm ăn thì đương nhiên không muốn đầu tư", Khắc thẳng thắn.

Khắc cũng giải thích lý do một mình đi "cửa sau" với thanh tra Nguyệt là để trả ơn những người từng giúp đỡ anh. Dù vậy, Hương vẫn không giấu được nỗi bất an, đặc biệt khi lo sợ Nguyệt lần đầu nhận tiền sẽ không đủ bản lĩnh, dễ để lộ sự việc. 

Lằn ranh - Tập 40: Chánh thanh tra “ngã ngửa” khi biết vợ nhận tiền hối lộ - Ảnh 2.

Người yêu của Khắc tỏ ra lo lắng trước sự không tử tế của Thiệu và Mỹ Trinh. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác trong tập phim, Chủ tịch tỉnh Thủy thẳng thắn chất vấn Chánh thanh tra Tú về việc có hay không chuyện gửi nhầm file kết luận thanh tra Tập đoàn Trinh Tam cho Triển. Ông Tú cho rằng kết quả cơ bản đúng định hướng, chỉ còn một số điểm cần xác minh bổ sung. 

Tuy nhiên, Chủ tịch tỉnh Thủy lập tức chỉ ra bản kết luận mà ông nhận được còn thiếu nhiều nội dung quan trọng, không có phụ lục đính kèm và chưa phản ánh đúng bản chất vụ việc. Ông nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là bảo vệ quyền lợi người dân, đặc biệt phải làm rõ lý do chậm cấp sổ. Nếu phát hiện vi phạm, toàn bộ hồ sơ sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra, không có chuyện "thanh tra bổ sung" như cách nói né tránh.

Lằn ranh - Tập 40: Chánh thanh tra “ngã ngửa” khi biết vợ nhận tiền hối lộ - Ảnh 5.

Chủ tịch tỉnh Thủy lo ngại báo cáo kết luận thanh tra có sai sót, bất thường. Ảnh VTV

Chánh thanh tra Tú chợt nhớ đến cuộc trò chuyện buổi sáng với vợ về việc xây thêm tầng cho căn nhà. Linh cảm có điều bất thường, ông kiểm tra camera và bàng hoàng phát hiện Nguyệt mang túi quà đến nhà. 

Trở về ngay sau đó, ông Tú buộc vợ phải nói rõ sự việc. Bà Cầm thừa nhận đã nhận số tiền do Nguyệt mang đến, với lời giải thích đó chỉ là "quà cảm ơn" của Tập đoàn Trinh Tam để bỏ qua những sai sót xây dựng. Ông Tú chết lặng khi nhận ra hành động của vợ chẳng khác nào đẩy chồng vào vòng lao lý.

Lằn ranh - Tập 40: Chánh thanh tra “ngã ngửa” khi biết vợ nhận tiền hối lộ - Ảnh 6.

Chánh thanh tra Tú cảm thấy sốc khi biết vợ nhận tiền hối lộ từ Nguyệt. Ảnh VTV

Dù bà Cầm định mang tiền đi trả, ông Tú hiểu rằng mọi chuyện đã quá muộn. "Có sai thì phải nhận", ông nói trong tuyệt vọng. 

Cuộc gọi của bà Cầm khiến Phó chánh thanh tra Nguyệt hoảng loạn. Nguyệt vội hẹn gặp Khắc để cầu cứu. Trong nước mắt và sự dằn vặt, Nguyệt thú nhận rằng nếu không vì con, cô đã không đánh đổi danh dự và sự nghiệp. 

Thanh tra Nguyệt bật khóc sợ bị phát hiện nhận hối lộ thùng tiềnThanh tra Nguyệt bật khóc sợ bị phát hiện nhận hối lộ thùng tiền

GĐXH - Trong tập 40 phim "Lằn ranh", Nguyệt rơi vào trạng thái hoảng loạn trước nguy cơ bị phát hiện sai phạm nhận và đưa hối lộ.

NSND Thu Huyền, Đức Phúc biểu diễn tại Chương trình "Bản giao hưởng Việt Nam" đón năm mới 2026NSND Thu Huyền, Đức Phúc biểu diễn tại Chương trình 'Bản giao hưởng Việt Nam' đón năm mới 2026

GĐXH - Chương trình chào năm mới 2026 mang tên "Bản giao hưởng Việt Nam" được phát sóng vào 20h10 ngày 1/1/2026 trên kênh VTV1.

Tú bật khóc khi chấm dứt làm "bạn online" của BáchTú bật khóc khi chấm dứt làm 'bạn online' của Bách

GĐXH - Tú từng là người bạn bí mật của Bách trên mạng xã hội, giờ đây cô ngừng sử dụng mạng xã hội và nói lời chào tạm biệt Bách.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

NSND Thu Huyền, Đức Phúc biểu diễn tại Chương trình 'Bản giao hưởng Việt Nam' đón năm mới 2026

NSND Thu Huyền, Đức Phúc biểu diễn tại Chương trình 'Bản giao hưởng Việt Nam' đón năm mới 2026

Thanh tra Nguyệt bật khóc sợ bị phát hiện nhận hối lộ thùng tiền

Thanh tra Nguyệt bật khóc sợ bị phát hiện nhận hối lộ thùng tiền

Tú bật khóc khi chấm dứt làm 'bạn online' của Bách

Tú bật khóc khi chấm dứt làm 'bạn online' của Bách

Hiếu phát hiện Duyên nhận tiền để đánh trượt dự án phim của Tú

Hiếu phát hiện Duyên nhận tiền để đánh trượt dự án phim của Tú

Vợ chánh thanh tra sững sờ khi nhận hộp tiền hối lộ từ Nguyệt

Vợ chánh thanh tra sững sờ khi nhận hộp tiền hối lộ từ Nguyệt

Cùng chuyên mục

Tú cùng nhóm bạn quyết định khai trừ Bách khỏi 'Đại bản doanh'

Tú cùng nhóm bạn quyết định khai trừ Bách khỏi 'Đại bản doanh'

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Khi trở về làng Mây, nhóm "Đại bản doanh" của Tú đã thống nhất loại Bách và không còn vương vấn người đã không còn quan tâm tới nhóm.

Đỗ Mỹ Linh gây chú ý giữa tin đồn mang thai lần 2

Đỗ Mỹ Linh gây chú ý giữa tin đồn mang thai lần 2

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi lộ diện giữa tin đồn mang thai lần 2, che kín vòng 2 khiến fan càng đồn đoán...

Chân dung nữ Tiến sĩ, NSƯT vừa trở thành 1 trong 3 PGS hiếm hoi của lĩnh vực thanh nhạc

Chân dung nữ Tiến sĩ, NSƯT vừa trở thành 1 trong 3 PGS hiếm hoi của lĩnh vực thanh nhạc

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn vừa được bổ nhiệm làm PGS tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô là một trong ba PGS hiếm hoi trong lĩnh vực thanh nhạc, nổi bật với nhiều thành tựu trong nghệ thuật và giảng dạy.

Con trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh đáng yêu trong bộ ảnh Giáng sinh

Con trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh đáng yêu trong bộ ảnh Giáng sinh

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Bé Luca - con trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh mới đây đã đón Giáng sinh cùng bố mẹ ở Anh. Cậu bé có vẻ ngoài đáng yêu như thiên thần nhỏ.

NSND Thu Huyền, Đức Phúc biểu diễn tại Chương trình 'Bản giao hưởng Việt Nam' đón năm mới 2026

NSND Thu Huyền, Đức Phúc biểu diễn tại Chương trình 'Bản giao hưởng Việt Nam' đón năm mới 2026

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Chương trình chào năm mới 2026 mang tên "Bản giao hưởng Việt Nam" được phát sóng vào 20h10 ngày 1/1/2026 trên kênh VTV1.

Thanh tra Nguyệt bật khóc sợ bị phát hiện nhận hối lộ thùng tiền

Thanh tra Nguyệt bật khóc sợ bị phát hiện nhận hối lộ thùng tiền

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Trong tập 40 phim "Lằn ranh", Nguyệt rơi vào trạng thái hoảng loạn trước nguy cơ bị phát hiện sai phạm nhận và đưa hối lộ.

Những sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật năm 2026 tại Thanh Hóa

Những sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật năm 2026 tại Thanh Hóa

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị công bố các sự kiện VH,TT&DL nổi bật năm 2026.

Tú bật khóc khi chấm dứt làm 'bạn online' của Bách

Tú bật khóc khi chấm dứt làm 'bạn online' của Bách

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Tú từng là người bạn bí mật của Bách trên mạng xã hội, giờ đây cô ngừng sử dụng mạng xã hội và nói lời chào tạm biệt Bách.

Hai con của Phanh Lee gây chú ý trong bộ ảnh Giáng sinh cùng mẹ

Hai con của Phanh Lee gây chú ý trong bộ ảnh Giáng sinh cùng mẹ

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Phanh Lee cùng hai con Sochu và Sake tạo nên bộ ảnh Giáng sinh đẹp mắt. Gia đình nữ diễn viên tận hưởng không khí lễ hội ở nước ngoài, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Động thái Trấn Thành 'gia hạn hợp đồng' với Hari Won khiến fan xôn xao

Động thái Trấn Thành 'gia hạn hợp đồng' với Hari Won khiến fan xôn xao

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Bất chấp những tin đồn hôn nhân, Trấn Thành và Hari Won mới kỷ niệm 9 năm bên nhau. Phản ứng của nam đạo diễn vào ngày đặc biệt khiến fan nể phục.

Xem nhiều

Thanh tra Nguyệt bật khóc khi bóc thùng tiền hối lộ

Thanh tra Nguyệt bật khóc khi bóc thùng tiền hối lộ

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Trong tập 38 phim "Lằn ranh", con gái mắc bệnh nan y, thanh tra Nguyệt đã đánh mất bản thân khi nhận hối lộ số tiền lớn.

'Ngọc nữ bolero' từng phải điều trị phình động mạch não giờ ra sao?

'Ngọc nữ bolero' từng phải điều trị phình động mạch não giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa
'Nam thần' màn ảnh Việt hóa 'chàng thơ' của Hồng Diễm và Phan Minh Huyền trên phim giờ vàng là ai?

'Nam thần' màn ảnh Việt hóa 'chàng thơ' của Hồng Diễm và Phan Minh Huyền trên phim giờ vàng là ai?

Giải trí
Hai con của Phanh Lee gây chú ý trong bộ ảnh Giáng sinh cùng mẹ

Hai con của Phanh Lee gây chú ý trong bộ ảnh Giáng sinh cùng mẹ

Giải trí
Con gái Hoa hậu Diệu Hoa xinh đẹp trong lễ cưới truyền thống Việt Nam và Ấn Độ

Con gái Hoa hậu Diệu Hoa xinh đẹp trong lễ cưới truyền thống Việt Nam và Ấn Độ

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top