Tú cùng nhóm bạn quyết định khai trừ Bách khỏi 'Đại bản doanh'
GĐXH - Khi trở về làng Mây, nhóm "Đại bản doanh" của Tú đã thống nhất loại Bách và không còn vương vấn người đã không còn quan tâm tới nhóm.
Trong tập 34 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, một trong những việc đầu tiên Tú và nhóm bạn trở về làng Mây là đạp xe vòng quanh làng, ôn lại những kỷ niệm xưa cũ và cuối cùng là thăm lại ngôi nhà của gia đình Đức. Khi cả nhóm đến, ngôi nhà cửa đóng then cài, không có ai ở. Tú nói khi chủ mới mua nhà, tưởng rằng sẽ đến ở nhưng rồi lại đi đâu mất.
Đức sau đó đã leo qua cổng để vào thăm nhà cũ. Mọi thứ đều vẫn rất quen thuộc với anh. Đức chạm tay vào bất cứ thứ gì cũng gợi lại cho anh những kỷ niệm ấu thơ, khi chị Quyên của Đức vẫn còn sống. Trở lại nhà cũ, những ký ức xưa ùa về và Đức không thể ngăn được những giọt nước mắt.
Tú cùng Biên, Chiến "đo", Thư "ống bơ" và Đức sau đó đã về lại "Đại bản doanh". Nơi đây vẫn vẹn nguyên như ngày nào, cả nhóm lại có dịp ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Chỉ tiếc rằng giờ đây nhóm đã thiếu đi Bách, người đã mất hoàn toàn ký ức về họ. "Hay là mình khai trừ nó ra khỏi Đại bản doanh đi?" - Chiến đề nghị.
Lần này, Tú không còn phản đối nữa. Cô nói: "Chắc anh ấy cũng chẳng vui vẻ gì đâu nhưng lần này tao đồng ý với ý kiến của mày". Nhưng Biên cảm thấy bất công khi mọi người nhìn nhận như vậy với Bách, cho rằng Bách là trường hợp đặc biệt và có ai muốn mất trí nhớ như vậy đâu?
Thư "ống bơ" vẫn tán đồng với Chiến: "Tại sao cứ phải chèo kéo một người khi họ cứ thờ ơ với mình suốt bao nhiêu năm như thế?".
Cuộc nói chuyện Thư không thể tránh được khi trở về làng gặp bố là chuyện kết hôn. Khi thấy bố mình nói chuyện riêng với Biên, cô rất tò mò hỏi xem bố cô đã nói gì với Biên? Dường như Thư luôn lo lắng mỗi khi hai người đàn ông cô yêu nói chuyện riêng với nhau.
Bố Thư nói rằng Biên đã từ chối về làm cho homestay nhà cô mà sẽ đi làm cho người khác. Ông nói rằng Biên thà đi làm cho người ngoài còn hơn là làm cho nhà ông. Thư sau đó đã nói với bố rằng ông không phải lo lắng mối quan hệ của Biên với mình vì mỗi khi cô bước tới là Biên lại lùi xa cô đến cả 10 bước. Chỉ có mình con gái ông là ôm mối tình đơn phương với Biên mà thôi.
"Con biết bố chỉ có một mình con thôi và con biết bố yêu con nhiều như thế nào. Nhưng vấn đề ở đây anh Biên không hề yêu con, lúc nào anh ấy cũng giữ khoảng cách với con. Con gái của bố mới là người bao nhiêu năm nay yêu thầm anh ấy, lẽo đẽo theo anh ấy. Thế nên bố việc gì phải cấm cản con ạ?" - Thư nói trong nước mắt.
Ở diễn biến khác trong tập phim, số tiền Biên đưa cho ông Sơn trong cuộc gặp gần nhất đã bị ông ta tiêu hết sạch và ngựa quen đường cũ, ông Sơn tiếp tục truy lùng Biên nhằm vòi thêm tiền từ con trai. Biên đã từ chối nghe điện thoại của ông Sơn khiến ông ta rất điên tiết. Không thể liên lạc được với Biên, ông Sơn liền gọi điện thoại cho Chiến "đo" để tìm cách nhắn nhủ con trai.
Mặc dù Biên đã khuyên Chiến không nên nhận điện thoại nhưng Chiến vẫn quyết định nghe máy và bật loa ngoài cho cả nhóm nghe cùng. Trong cuộc gọi, ông Sơn nói: "Chú cần 300 triệu đi Lào làm ăn. Cháu nhắn với nó gửi cho chú ngay".
Chiến tiếp tục buông lời dứt khoát với ông Sơn: "Chú ạ, cháu nghĩ ơn dưỡng dục của chú nó trả như thế là đầy đủ rồi. Chú sống cuộc sống của chú đi, đừng hành hạ nó nữa, khổ nó lắm. Nó quá khổ tâm khi có một người bố như chú rồi. Cháu thay mặt thằng Biên, từ mặt chú". Nói xong, Chiến bấm nút chặn số của ông Sơn.
