Tập 1 phim 'Phía bên kia thành phố' lên sóng VTV1 tối nay có gì hấp dẫn?

Trong trích đoạn giới thiệu tập 1 phim "Phía bên kia thành phố", Khuê và Cương là đôi bạn thân, có hoàn cảnh giống nhau nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược, Khuê học giỏi có phần nhút nhát còn Cương thì mải chơi, ngỗ nghịch.

Trên đường đi học, xe đạp của Khuê bất ngờ bị hỏng. Cương đề nghị Khuê đi xe mình đi học còn cậu mang xe đi sửa. Tuy nhiên, Khuê không đồng ý vì nếu còn bị ghi vào sổ đầu bài, Khuê sẽ bị đuổi học. Cả hai nghĩ ra cách một người đạp xe đèo người còn lại dắt chiếc xe hỏng tới trường.

Tại trường học, Khuê trở thành tâm điểm chú ý của các học sinh. Mọi người bàn tán Khuê là người nổi tiếng cõi mạng, học giỏi, đẹp trai nhất trường nhưng "không biết bố là ai". Một vài người, trong đó có Thái, đã lấy việc này ra để trêu chọc Khuê.

Biết bạn bị Thái bắt nạt, Cương đã lên kế hoạch trả thù cho bạn thân. Cậu về nhà nhờ em cất cặp, làm hộ việc nhà rồi tìm tới lớp học thêm của Thái. Để thực hiện kế hoạch của mình, Cương còn nói dối là sang nhà Khuê để học bài.

Tập 1 phim "Phía bên kia thành phố" phát sóng lúc 21h ngày 27/5 trên VTV1.

