Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Cái kết ngọt ngào của Đình Tú và Ngọc Huyền trong 'Ngược đường ngược nắng'

Thứ tư, 10:13 27/05/2026 | Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tập cuối phim "Ngược đường ngược nắng" đã chính thức khép lại, mỗi nhân vật đều tìm cho mình được một cái kết đẹp.

Tập cuối "Ngược đường ngược nắng" đã phát sóng để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Trong tập phim, Mai rất bất ngờ khi nghe Vân kể chuyện Hoàng không chỉ tỏ tình mà còn lập tức cầu hôn. Đứng trước sự tấn công dồn dập từ Hoàng, Vân không khỏi bối rối. Cô tâm sự với em gái rằng bản thân muốn mọi chuyện có thêm thời gian, không muốn đốt cháy giai đoạn.

Mai cũng khuyên Vân cần suy nghĩ thật kỹ vì hoàn cảnh của Hoàng khá phức tạp, đặc biệt khi anh đã đón bé Bin về nuôi. Mai muốn chị gái đừng nhận lời vì tình thương hay là sự cả nể. “Bao nhiêu cách lấy lòng thì cũng không bằng sự chân thành đâu. Em tin là nếu chị thật lòng yêu thương thằng bé thì nó sẽ cảm nhận được thôi....", cô động viên Vân.

Vân đã dùng chính sự chân thành ấy để được bé Bin đón nhận. Cô chủ động sang nhà Hoàng để giúp đỡ anh chăm sóc con trai. Thấy bé Bin không chịu tắm gội, Vân nhẹ nhàng thuyết phục, còn mua đồ ăn vặt cho cậu bé. Có vẻ như bé Bin cũng có thiện cảm dành cho Vân.

Ngược đường Ngược nắng: Trung xin ở rể nhà ông Phúc và cái kết viên mãn tại đình tú - Ảnh 2.

Vân cho thấy bé Bin cần một người mẹ chăm sóc, yêu thương ở bên cạnh. Ảnh VTV

Trong khi đó, nhắc lại lời hứa trên bàn nhậu, ông Trực nhất quyết đòi ông Phúc truyền lại bí kíp làm hương gia truyền. Đáp lại, ông Phúc thẳng thắn chia sẻ một chân lý giản đơn nhưng sâu sắc: "Không có bí quyết gì phức tạp đâu, chỉ là bốn chữ tận tâm tử tế thay cho hai chữ tiền tài thế thôi... Chỉ cần nghiêm túc trong công việc, có trách nhiệm với sản phẩm mình làm ra”.

Ông Phúc còn khen ngợi những ưu điểm của thông gia tương lai. Trong mắt ông Phúc, ông Trực là người nhanh nhạy, biết cách làm ăn, dám mạo hiểm. Đó là điều không bao giờ ông Phúc làm được.

Sau khi thống nhất, ông bà Trực - Diện đã mang lễ sang thắp hương cho bà Tâm và xin phép cho Trung - Mai nên duyên. Trước bàn thờ của bà Tâm, bà Diện rưng rưng nói lời tạ lỗi: “Ngày xưa tôi đã sai, chỉ vì thể diện mà tôi để cái sai kéo dài mấy chục năm, làm khổ cả người sống lẫn người đã khuất… Tôi hứa với chị sẽ yêu thương Mai như con gái, chăm sóc và bù đắp cho nó những tháng này thiếu tình thương của mẹ, chị hãy phù hộ độ trì cho các con”.

Ngược đường Ngược nắng: Trung xin ở rể nhà ông Phúc và cái kết viên mãn tại đình tú - Ảnh 7.

Ông Phúc và ông Trực trở nên thân thiết, chia sẻ với nhau bí quyết làm hương. Ảnh VTV

Em gái sắp đi lấy chồng, Vân đã trao lại cho Mai kỷ vật trang sức duy nhất của mẹ với lời dặn dò xúc động: "Hãy cùng coi nó là tình cảm và sự hiện diện của mẹ, không chỉ trong ngày cưới và trong suốt cuộc đời của em nữa”. 

Mai thấy lo lắng cho bố khi cả hai chị em đi lấy chồng, sợ bố sẽ buồn khi sống một mình. Thấy vậy, Vân cũng an ủi em gái rằng nếu thương bố thì cả hai chị em phải sống thật hạnh phúc.

Ngược đường Ngược nắng: Trung xin ở rể nhà ông Phúc và cái kết viên mãn tại đình tú - Ảnh 11.

Vân trao lại kỷ vật của mẹ cho Mai. Ảnh VTV

Mai cũng đề cập với ông Phúc về việc sau khi kết hôn sẽ không sang nhà chồng. Ông Phúc đã ngay lập tức phản đối. “Không được, lấy chồng thì phải về nhà chồng chứ. Con có thêm một cái nhà nữa nhưng đây vẫn là nhà của con, có chuyện gì vui cũng phải kể cho bố nghe, buồn lại càng phải kể. Cho dù thế nào đi nữa thì con vẫn là con của bố, nhà này vẫn luôn rộng cửa để đón chào con”, ông Phúc tâm sự.

Trung đã đưa ra một quyết định táo bạo là xin đi ở rể. Dù ban đầu khá sốc vì Trung là cháu đích tôn, nhưng bố Trung đã thấu hiểu và đồng ý: "Người ta cứ nói tiền đàn ông ở đâu thì tâm họ đặt ở đó là sai, con cái họ đâu tâm họ đặt ở đó mới đúng”.

Ngược đường Ngược nắng: Trung xin ở rể nhà ông Phúc và cái kết viên mãn tại đình tú - Ảnh 15.

Cái kết đẹp cho các cặp đôi. Ảnh VTV

Sau khi "chốt đơn" ở rể, Trung hài hước hứa hẹn với Mai rằng sẽ đưa cho cô hết lương. Anh chỉ cần tiền cắt tóc, xăng xe, trà đá... Cặp đôi cũng bắt tay ngay vào việc tổ chức tour du lịch trải nghiệm làng hương, bắt đầu bằng buổi tổng duyệt với nhóm bạn đại học.

Tập cuối khép lại bằng một khung cảnh ngập tràn sắc màu và tiếng cười tại đình làng. Bà nội xúng xính trong tà áo dài do con dâu mua, rủ rê dì Tính ra đình xem con cháu làm du lịch. Cả gia đình bé Bin, Hoàng và Vân cũng diện áo dài rực rỡ. Tất cả mọi người cùng nhau quây quần, "thả tim" và cười thật tươi trước ống kính.

Tin sao ngày 26/5: Kỳ Duyên "tình tứ" bên Thiên Ân, Ngô Thanh Vân gây chú ý, siêu mẫu Hoàng Yến chính thức trở lạiTin sao ngày 26/5: Kỳ Duyên 'tình tứ' bên Thiên Ân, Ngô Thanh Vân gây chú ý, siêu mẫu Hoàng Yến chính thức trở lại

GĐXH - Siêu mẫu Võ Hoàng Yến chính thức trở lại với The Face Vietnam 2026, trong khi Ngô Thanh Vân trở thành tâm điểm chú ý khi chung khung hình với Park Seo Joon.

Thân thế rapper hợp tác với Sơn Tùng M-TP: Là người Mỹ gốc Việt, nhiều ca khúc tỷ view và ồn ào đời tưThân thế rapper hợp tác với Sơn Tùng M-TP: Là người Mỹ gốc Việt, nhiều ca khúc tỷ view và ồn ào đời tư

GĐXH - Rapper Tyga là người Mỹ gốc Việt, có 7 tỷ lượt xem trên YouTube và từng được đề cử Grammy. Song hành với sự nghiệp, Tyga còn trở thành tâm điểm truyền thông vì đời tư ồn ào, trong đó gây bàn tán nhất là với Kylie Jenner.

Trung (Đình Tú) muốn sang nhà Mai (Ngọc Huyền) ở rể sau khi cướiTrung (Đình Tú) muốn sang nhà Mai (Ngọc Huyền) ở rể sau khi cưới

GĐXH - Trung về xin bố việc sau khi cưới muốn sang nhà Mai ở rể, đề nghị này bị bố phản đối.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tin sao ngày 26/5: Kỳ Duyên 'tình tứ' bên Thiên Ân, Ngô Thanh Vân gây chú ý, siêu mẫu Hoàng Yến chính thức trở lại

Tin sao ngày 26/5: Kỳ Duyên 'tình tứ' bên Thiên Ân, Ngô Thanh Vân gây chú ý, siêu mẫu Hoàng Yến chính thức trở lại

Thân thế rapper hợp tác với Sơn Tùng M-TP: Là người Mỹ gốc Việt, nhiều ca khúc tỷ view và ồn ào đời tư

Thân thế rapper hợp tác với Sơn Tùng M-TP: Là người Mỹ gốc Việt, nhiều ca khúc tỷ view và ồn ào đời tư

Dương tình cờ gặp lại cô gái xinh đẹp từng được anh cứu giúp

Dương tình cờ gặp lại cô gái xinh đẹp từng được anh cứu giúp

Trung (Đình Tú) muốn sang nhà Mai (Ngọc Huyền) ở rể sau khi cưới

Trung (Đình Tú) muốn sang nhà Mai (Ngọc Huyền) ở rể sau khi cưới

Nguyễn Văn Chung bất ngờ thành tài phiệt quyền lực

Nguyễn Văn Chung bất ngờ thành tài phiệt quyền lực

Cùng chuyên mục

Dương tình cờ gặp lại cô gái xinh đẹp từng được anh cứu giúp

Dương tình cờ gặp lại cô gái xinh đẹp từng được anh cứu giúp

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Cô gái mà Dương cứu giúp nay lại tình cờ gặp lại anh, rất có thể cô gái này sẽ xen vào hạnh phúc gia đình Dương.

'Sen đầu Hạ IX" - Hành trình trở về với sự tỉnh thức, an nhiên

'Sen đầu Hạ IX" - Hành trình trở về với sự tỉnh thức, an nhiên

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Không chỉ là không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, Triển lãm "Sen đầu Hạ IX" còn là hành trình trở về với sự tỉnh thức, an nhiên và vẻ đẹp của tâm hồn thông qua hình tượng hoa sen - biểu tượng thiêng liêng của Phật giáo.

Trung (Đình Tú) muốn sang nhà Mai (Ngọc Huyền) ở rể sau khi cưới

Trung (Đình Tú) muốn sang nhà Mai (Ngọc Huyền) ở rể sau khi cưới

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trung về xin bố việc sau khi cưới muốn sang nhà Mai ở rể, đề nghị này bị bố phản đối.

Chốt 5 cái tên từ mùa trước 'đúp lại' Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

Chốt 5 cái tên từ mùa trước 'đúp lại' Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - NSX mới đây đã chính thức công bố 5 mảnh ghép cuối cùng, hoàn thiện đội hình 34 anh tài của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'. Đó chính là những gương mặt ở mùa trước: Jun Phạm, Duy Khánh, BB Trần, Neko Lê và Thanh Duy.

Đánh thức ước mơ tuổi thơ qua vở nhạc kịch “Hành trình kỳ diệu"

Đánh thức ước mơ tuổi thơ qua vở nhạc kịch “Hành trình kỳ diệu"

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), vở nhạc kịch thiếu nhi "Hành trình kỳ diệu" đã mang đến không gian nghệ thuật đầy sắc màu và cảm xúc cho hàng trăm em nhỏ cùng phụ huynh.

Bà Diện xin lỗi Mai vì từng cấm cản yêu đương

Bà Diện xin lỗi Mai vì từng cấm cản yêu đương

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Bà Diện chủ động gặp và xin lỗi Mai, mong Mai đừng vì chuyện người lớn mà đánh mất hạnh phúc của chính mình.

Phim nối sóng 'Ngược đường ngược nắng' trên VTV1 có gì hấp dẫn?

Phim nối sóng 'Ngược đường ngược nắng' trên VTV1 có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Bộ phim "Phía bên kia thành phố" sẽ được phát sóng ngay sau khi bộ phim "Ngược đường ngược nắng" khép lại.

Doraemon, Minions, Tôn Ngộ Không và loạt phim chiếu rạp đầy ắp tiếng cười dành cho 'khối nghỉ hè'

Doraemon, Minions, Tôn Ngộ Không và loạt phim chiếu rạp đầy ắp tiếng cười dành cho 'khối nghỉ hè'

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Mùa hè 2026 hứa hẹn sôi động và bùng nổ với loạt phim gia đình đa sắc màu hấp dẫn dành cho đối tượng "khối nghỉ hè".

Hoa hậu Vi Minh rời bản về thành phố, Ngân Khánh bỗng dưng nổi tiếng

Hoa hậu Vi Minh rời bản về thành phố, Ngân Khánh bỗng dưng nổi tiếng

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Vi Minh choáng váng khi hình ảnh của cô bạn thân Ngân Khánh cùng con gái xuất hiện ngập tràn trên mạng xã hội.

Ông Trực sang nhà hàng xóm làm lành, xin cho Trung được làm con rể

Ông Trực sang nhà hàng xóm làm lành, xin cho Trung được làm con rể

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Ông Trực chủ động sang gặp ông Phúc để làm hòa, gác lại quá khứ và ngỏ ý xin cho Trung được làm rể nhà ông Phúc.

Xem nhiều

Mai (Ngọc Huyền) bất ngờ được mẹ của Trung (Đình Tú) mời sang nhà

Mai (Ngọc Huyền) bất ngờ được mẹ của Trung (Đình Tú) mời sang nhà

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Sự xuất hiện của ông Tùng khiến bà Diện bất ngờ thay đổi thái độ với Mai.

Ông Trực sang nhà hàng xóm làm lành, xin cho Trung được làm con rể

Ông Trực sang nhà hàng xóm làm lành, xin cho Trung được làm con rể

Xem - nghe - đọc
Hoa hậu Vi Minh bị tố 'ăn chặn' tiền từ thiện

Hoa hậu Vi Minh bị tố 'ăn chặn' tiền từ thiện

Xem - nghe - đọc
NSND Lê Khanh nói gì khi đóng phim do một bác sĩ làm đạo diễn?

NSND Lê Khanh nói gì khi đóng phim do một bác sĩ làm đạo diễn?

Xem - nghe - đọc
Phim nối sóng 'Ngược đường ngược nắng' trên VTV1 có gì hấp dẫn?

Phim nối sóng 'Ngược đường ngược nắng' trên VTV1 có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top