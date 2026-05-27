Cái kết ngọt ngào của Đình Tú và Ngọc Huyền trong 'Ngược đường ngược nắng'

Tập cuối "Ngược đường ngược nắng" đã phát sóng để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Trong tập phim, Mai rất bất ngờ khi nghe Vân kể chuyện Hoàng không chỉ tỏ tình mà còn lập tức cầu hôn. Đứng trước sự tấn công dồn dập từ Hoàng, Vân không khỏi bối rối. Cô tâm sự với em gái rằng bản thân muốn mọi chuyện có thêm thời gian, không muốn đốt cháy giai đoạn.

Mai cũng khuyên Vân cần suy nghĩ thật kỹ vì hoàn cảnh của Hoàng khá phức tạp, đặc biệt khi anh đã đón bé Bin về nuôi. Mai muốn chị gái đừng nhận lời vì tình thương hay là sự cả nể. “Bao nhiêu cách lấy lòng thì cũng không bằng sự chân thành đâu. Em tin là nếu chị thật lòng yêu thương thằng bé thì nó sẽ cảm nhận được thôi....", cô động viên Vân.

Vân đã dùng chính sự chân thành ấy để được bé Bin đón nhận. Cô chủ động sang nhà Hoàng để giúp đỡ anh chăm sóc con trai. Thấy bé Bin không chịu tắm gội, Vân nhẹ nhàng thuyết phục, còn mua đồ ăn vặt cho cậu bé. Có vẻ như bé Bin cũng có thiện cảm dành cho Vân.

Vân cho thấy bé Bin cần một người mẹ chăm sóc, yêu thương ở bên cạnh. Ảnh VTV

Trong khi đó, nhắc lại lời hứa trên bàn nhậu, ông Trực nhất quyết đòi ông Phúc truyền lại bí kíp làm hương gia truyền. Đáp lại, ông Phúc thẳng thắn chia sẻ một chân lý giản đơn nhưng sâu sắc: "Không có bí quyết gì phức tạp đâu, chỉ là bốn chữ tận tâm tử tế thay cho hai chữ tiền tài thế thôi... Chỉ cần nghiêm túc trong công việc, có trách nhiệm với sản phẩm mình làm ra”.

Ông Phúc còn khen ngợi những ưu điểm của thông gia tương lai. Trong mắt ông Phúc, ông Trực là người nhanh nhạy, biết cách làm ăn, dám mạo hiểm. Đó là điều không bao giờ ông Phúc làm được.



Sau khi thống nhất, ông bà Trực - Diện đã mang lễ sang thắp hương cho bà Tâm và xin phép cho Trung - Mai nên duyên. Trước bàn thờ của bà Tâm, bà Diện rưng rưng nói lời tạ lỗi: “Ngày xưa tôi đã sai, chỉ vì thể diện mà tôi để cái sai kéo dài mấy chục năm, làm khổ cả người sống lẫn người đã khuất… Tôi hứa với chị sẽ yêu thương Mai như con gái, chăm sóc và bù đắp cho nó những tháng này thiếu tình thương của mẹ, chị hãy phù hộ độ trì cho các con”.

Ông Phúc và ông Trực trở nên thân thiết, chia sẻ với nhau bí quyết làm hương. Ảnh VTV

Em gái sắp đi lấy chồng, Vân đã trao lại cho Mai kỷ vật trang sức duy nhất của mẹ với lời dặn dò xúc động: "Hãy cùng coi nó là tình cảm và sự hiện diện của mẹ, không chỉ trong ngày cưới và trong suốt cuộc đời của em nữa”.

Mai thấy lo lắng cho bố khi cả hai chị em đi lấy chồng, sợ bố sẽ buồn khi sống một mình. Thấy vậy, Vân cũng an ủi em gái rằng nếu thương bố thì cả hai chị em phải sống thật hạnh phúc.



Vân trao lại kỷ vật của mẹ cho Mai. Ảnh VTV

Mai cũng đề cập với ông Phúc về việc sau khi kết hôn sẽ không sang nhà chồng. Ông Phúc đã ngay lập tức phản đối. “Không được, lấy chồng thì phải về nhà chồng chứ. Con có thêm một cái nhà nữa nhưng đây vẫn là nhà của con, có chuyện gì vui cũng phải kể cho bố nghe, buồn lại càng phải kể. Cho dù thế nào đi nữa thì con vẫn là con của bố, nhà này vẫn luôn rộng cửa để đón chào con”, ông Phúc tâm sự.

Trung đã đưa ra một quyết định táo bạo là xin đi ở rể. Dù ban đầu khá sốc vì Trung là cháu đích tôn, nhưng bố Trung đã thấu hiểu và đồng ý: "Người ta cứ nói tiền đàn ông ở đâu thì tâm họ đặt ở đó là sai, con cái họ đâu tâm họ đặt ở đó mới đúng”.

Cái kết đẹp cho các cặp đôi. Ảnh VTV

Sau khi "chốt đơn" ở rể, Trung hài hước hứa hẹn với Mai rằng sẽ đưa cho cô hết lương. Anh chỉ cần tiền cắt tóc, xăng xe, trà đá... Cặp đôi cũng bắt tay ngay vào việc tổ chức tour du lịch trải nghiệm làng hương, bắt đầu bằng buổi tổng duyệt với nhóm bạn đại học.

Tập cuối khép lại bằng một khung cảnh ngập tràn sắc màu và tiếng cười tại đình làng. Bà nội xúng xính trong tà áo dài do con dâu mua, rủ rê dì Tính ra đình xem con cháu làm du lịch. Cả gia đình bé Bin, Hoàng và Vân cũng diện áo dài rực rỡ. Tất cả mọi người cùng nhau quây quần, "thả tim" và cười thật tươi trước ống kính.

