Siêu mẫu Võ Hoàng Yến trở lại ở tuổi 38
GĐXH - The Face Vietnam sắp trở lại, siêu mẫu Võ Hoàng Yến là huấn luyện viên đầu tiên được công bố.
Vòng tuyển chọn thí sinh chính thức cho The Face Vietnam 2026 dự kiến diễn ra trong tháng 6 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến đảm nhận vị trí mentor (huấn luyện viên) cho mùa The Face Vietnam 2026 là thông tin nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả hâm mộ.
Sau khi chào đón con gái đầu lòng vào tháng 9/2024, siêu mẫu Võ Hoàng Yến dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình và tận hưởng hành trình làm mẹ. Chính vì vậy, sự trở lại lần này của cô trở nên đáng chú ý.
Dù xa ánh đèn sân khấu trong một thời gian, Võ Hoàng Yến chưa bao giờ để bản thân chững lại. Cô vẫn duy trì cường độ tập luyện nghiêm túc, nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, thần thái sắc lạnh cùng phong độ chuyên nghiệp vốn đã trở thành dấu ấn riêng suốt nhiều năm hoạt động trong làng thời trang Việt.
Việc lựa chọn Võ Hoàng Yến trở thành huấn luyện viên đầu tiên của The Face Vietnam 2026 hứa hẹn mang đến mùa thi mới bùng nổ cả về chuyên môn lẫn sức hút truyền thông.
Lần gần đây nhất The Face Vietnam lên sóng là năm 2023 trên kênh VTV9 với sự tham gia của các siêu mẫu đảm nhận vai trò mentor như Anh Thư, Vũ Thu Phương và cặp đôi Kỳ Duyên - Minh Triệu. Đây là mùa thi tạo nên những ý kiến trái chiều xung quanh các vòng thi cũng như diễn biến, kết quả từng tập phát sóng.
Võ Hoàng Yến sinh năm 1988, cô từng đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2009, đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2009. Cô từng làm giám khảo Vietnam’s Next Top Model, The Face Vietnam 2018, Miss Supranational Vietnam 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.
Đến nay, sau nhiều năm hoạt động nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến vẫn là tên tuổi hot. Cô thường xuyên xuất hiện trên sàn runway với vai trò vedette, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế.
Quốc Trường giãi bày về nụ hôn cuồng nhiệt với vợ diễn viên Anh ĐứcXem - nghe - đọc - 25 phút trước
GĐXH - Sau khi chính thức hoàn tất quá trình ghi hình bộ phim điện ảnh Ốc mượn hồn, diễn viên Quốc Trường đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh hành trình tham gia dự án, đặc biệt là phân đoạn tình cảm với Anh Phạm (vợ diễn viên Anh Đức) đang nhận được sự quan tâm từ khán giả.
Cái kết ngọt ngào của Đình Tú và Ngọc Huyền trong 'Ngược đường ngược nắng'Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Tập cuối phim "Ngược đường ngược nắng" đã chính thức khép lại, mỗi nhân vật đều tìm cho mình được một cái kết đẹp.
Trước khi gây chú ý với tuyên bố không xét nghiệm ma túy, nữ chính 'Người đẹp Tây Đô' ở tuổi trung niên có cuộc sống ra sao?Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Việt Trinh mới đây bị cư dân mạng yêu cầu đi “test” ma túy. Tuy nhiên, chị thẳng thắn cho biết sẽ không đi xét nghiệm và cũng không “đôi co”. Trước khi xảy ra sự việc này, nữ chính Người đẹp Tây Đô đang tận hưởng cuộc sống bình dị ở tuổi trung niên.
Sau 4 năm được Ngọc Sơn nâng đỡ, Hồ Văn Cường giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước
Từ khi rời nhà mẹ nuôi - cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường có nhiều thay đổi khi nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn.
PGS.TS, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn: Nghệ sĩ có sứ mệnh làm đẹp cho đời nhưng lại sử dụng ma túy là một nghịch lý đau lòngThế giới showbiz - 16 giờ trước
GĐXH - Sự nối dài của những cái tên là người nổi tiếng bị bắt vì ma túy đã cho thấy sự xuống cấp về môi trường văn hoá trong hoạt động nghệ thuật. PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng điều đó tạo ra một nghịch lý rất đau: người mang danh nghệ sĩ, làm đẹp cho đời sống tinh thần lại để chính mình rơi vào lối sống lệch chuẩn. Họ quên mất rằng ánh sáng đẹp nhất của một nghệ sĩ chính là ánh sáng của nhân cách.
Tin sao ngày 26/5: Kỳ Duyên 'tình tứ' bên Thiên Ân, Ngô Thanh Vân gây chú ý, siêu mẫu Hoàng Yến chính thức trở lạiGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Siêu mẫu Võ Hoàng Yến chính thức trở lại với The Face Vietnam 2026, trong khi Ngô Thanh Vân trở thành tâm điểm chú ý khi chung khung hình với Park Seo Joon.
Thân thế rapper hợp tác với Sơn Tùng M-TP: Là người Mỹ gốc Việt, nhiều ca khúc tỷ view và ồn ào đời tưGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Rapper Tyga là người Mỹ gốc Việt, có 7 tỷ lượt xem trên YouTube và từng được đề cử Grammy. Song hành với sự nghiệp, Tyga còn trở thành tâm điểm truyền thông vì đời tư ồn ào, trong đó gây bàn tán nhất là với Kylie Jenner.
Chân dung nữ diễn viên 'Mắt biếc' vừa được bạn trai bí ẩn cầu hônGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm thông báo được bạn trai cầu hôn trong chuyến du lịch biển nhưng cô giữ kín danh tính nửa kia.
Lê Khánh kể trải nghiệm làm thầy cúng trong ‘Ma Xó’Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Vào vai bà Tánh - một thầy cúng, diễn viên Lê Khánh đã trực tiếp đối diện với những câu thần chú cổ quái.
Con trai và con gái Hà Kiều Anh gây chú ý trong ngày đặc biệt của mẹGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Hà Kiều Anh vừa kỷ niệm sinh nhật 50 tuổi bên người thân, bạn bè, đặc biệt 2 con của cô là Vương Khang và Vivian đều gây chú ý.
Con gái 7 tuổi đáng yêu của Lê PhươngGiải trí
GĐXH - Trong những ngày nghỉ không phải đi đóng phim, Lê Phương thường dành thời gian cho gia đình. Mới đây, cô khoe con gái xinh xắn với nhiều nét đẹp được thừa hưởng từ bố mẹ.