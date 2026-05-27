Siêu mẫu Võ Hoàng Yến trở lại ở tuổi 38

Vòng tuyển chọn thí sinh chính thức cho The Face Vietnam 2026 dự kiến diễn ra trong tháng 6 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến đảm nhận vị trí mentor (huấn luyện viên) cho mùa The Face Vietnam 2026 là thông tin nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả hâm mộ.

Sau khi chào đón con gái đầu lòng vào tháng 9/2024, siêu mẫu Võ Hoàng Yến dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình và tận hưởng hành trình làm mẹ. Chính vì vậy, sự trở lại lần này của cô trở nên đáng chú ý.

Dù xa ánh đèn sân khấu trong một thời gian, Võ Hoàng Yến chưa bao giờ để bản thân chững lại. Cô vẫn duy trì cường độ tập luyện nghiêm túc, nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, thần thái sắc lạnh cùng phong độ chuyên nghiệp vốn đã trở thành dấu ấn riêng suốt nhiều năm hoạt động trong làng thời trang Việt.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến huấn luyện viên của The Face Vietnam 2026.



Việc lựa chọn Võ Hoàng Yến trở thành huấn luyện viên đầu tiên của The Face Vietnam 2026 hứa hẹn mang đến mùa thi mới bùng nổ cả về chuyên môn lẫn sức hút truyền thông.

Lần gần đây nhất The Face Vietnam lên sóng là năm 2023 trên kênh VTV9 với sự tham gia của các siêu mẫu đảm nhận vai trò mentor như Anh Thư, Vũ Thu Phương và cặp đôi Kỳ Duyên - Minh Triệu. Đây là mùa thi tạo nên những ý kiến trái chiều xung quanh các vòng thi cũng như diễn biến, kết quả từng tập phát sóng.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến thường xuyên xuất hiện với vai trò vedette.

Võ Hoàng Yến sinh năm 1988, cô từng đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2009, đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2009. Cô từng làm giám khảo Vietnam’s Next Top Model, The Face Vietnam 2018, Miss Supranational Vietnam 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Đến nay, sau nhiều năm hoạt động nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến vẫn là tên tuổi hot. Cô thường xuyên xuất hiện trên sàn runway với vai trò vedette, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế.

