Á quân Đường lên đỉnh Olympia lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia
Nguyễn Thành Vinh, Phó giáo sư Trường Hóa học, Đại học New South Wales (UNSW), vừa được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.
Tuần trước, The Australian - tờ nhật báo có lượng độc giả lớn nhất nước này - công bố “2026 Research Magazine”, bảng xếp hạng các trường đại học và nhà nghiên cứu có tầm ảnh hưởng nhất năm 2026. Danh sách được xây dựng dựa trên số lượt trích dẫn của các bài báo khoa học đăng trên 20 tạp chí hàng đầu của từng lĩnh vực trong 5 năm, sử dụng dữ liệu từ Google Scholar.
Theo giới thiệu, PGS Nguyễn Thành Vinh (Vinh Nguyen) là người có ảnh hưởng nhất trong chuyên ngành Hóa hữu cơ, thuộc nhóm Khoa học Hóa học và Vật liệu. Hiện ông là Phó giáo sư (Associate Professor) tại UNSW - trường xếp hạng top 20 thế giới theo QS 2026. Nghiên cứu của ông tập trung vào xúc tác hữu cơ, hoạt hóa cation thơm, tổng hợp hợp chất tự nhiên và hoạt chất sinh học, tổng hợp không đối xứng và hóa học dược phẩm.
PGS Vinh bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu độc lập năm 2013 tại Đại học Curtin (Perth). Năm 2015, ông chuyển sang UNSW với vai trò giảng viên và nghiên cứu viên ARC DECRA; được bổ nhiệm giảng viên cao cấp năm 2018 và nhận học bổng ARC Future Fellowship năm 2019. Ông trở thành Phó giáo sư vào năm 2021.
Tại Việt Nam, Nguyễn Thành Vinh được nhiều người biết đến với tư cách Á quân Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên (năm 2000), thành viên đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế giành huy chương Bạc và từng tham gia phim Phía trước là bầu trời trong vai Nam. Vinh theo học ngành Hóa công nghiệp tại UNSW từ năm 2001, sau đó lấy bằng tiến sĩ Hóa hữu cơ tại Đại học Quốc gia Australia.
Ngoài PGS Nguyễn Thành Vinh, The Australian còn vinh danh 5 nhà nghiên cứu gốc Việt ở các lĩnh vực khác:
PGS Dinh Phan, Trường Kinh doanh La Trobe (ĐH La Trobe): Nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất lĩnh vực Nghiên cứu kinh doanh quốc tế. Ông từng giảng dạy tại ĐH Deakin, ĐH Monash và ĐH Taylor.
PGS Sara Quach Thaichon, khoa Marketing, ĐH Griffith: Nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất trong Nghiên cứu marketing. Bà bắt đầu sự nghiệp với nghiên cứu về mối quan hệ doanh nghiệp - khách hàng và sự biến động của lòng trung thành thương hiệu.
PGS Thuc Duy Le, ĐH South Australia: Được vinh danh trong lĩnh vực Tin sinh học và Sinh học tính toán. Ông phát triển các phương pháp AI theo mô hình nhân quả và ứng dụng vào nhiều bài toán sinh học.
GS Kiet Tieu, ĐH Wollongong: Nhà khoa học có ảnh hưởng nhất lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí. Ông tốt nghiệp cử nhân và tiến sĩ tại ĐH Western Australia, công tác liên tục tại ĐH Wollongong từ năm 1982.
PGS Bui Minh, Trường Khoa học máy tính, ĐH Quốc gia Australia: Người có ảnh hưởng nhất trong ngành Sinh học tiến hóa. Ông tốt nghiệp ĐH Quốc gia Hà Nội (2001), nhận thạc sĩ tại ĐH Freiburg (Đức, 2005) và tiến sĩ Tin sinh học tại ĐH Vienna (Áo, 2009).
