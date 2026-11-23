Từ ngày 11 đến 14/11/2026, Hội nghị Da liễu khu vực Á – Úc lần thứ 27 (RCD27) diễn ra tại Hà Nội, do Hội Da liễu Việt Nam và Bệnh viện Da liễu Trung ương đăng cai tổ chức. Trong không gian trao đổi chuyên môn quốc tế, AESTURA tham gia với tư cách nhà tài trợ Vàng và sắp xếp các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm và đồng hành cùng bác sĩ chuyên khoa I Da liễu Hoàng Trọng Nghĩa trong chuyên đề "Atopic Dermatitis in Pregnancy & Early Childhood" – Viêm da cơ địa trong thai kỳ và giai đoạn trẻ đầu đời.

Lựa chọn chủ đề mẹ và bé, thương hiệu đặt trọng tâm vào những nhu cầu chăm sóc ở hai giai đoạn cần được quan tâm đặc biệt. Từ kiến thức về hàng rào da, báo cáo mở ra góc nhìn về việc chăm sóc bền bỉ và những tác động của bệnh lý đến sinh hoạt gia đình.

Chuyên gia báo cáo đặt việc chăm sóc da trong thai kỳ và những năm đầu đời vào mối liên hệ với sức khỏe, sinh hoạt của mẹ và bé.

Khi sức khỏe làn da gắn với sự bình yên của gia đình

Một em bé bị ngứa có thể liên tục thức giấc, quấy khóc và khó chịu. Cùng với những biểu hiện trên da, cha mẹ cũng đối diện sự lo lắng khi theo dõi bệnh, lựa chọn sản phẩm và duy trì việc chăm sóc mỗi ngày. Đây là bối cảnh khiến nội dung báo cáo tại RCD27 trở nên gần gũi với đời sống.

Theo chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa I Da liễu Hoàng Trọng Nghĩa trong tư liệu chuyên đề, sự suy yếu của hàng rào bảo vệ da và tình trạng viêm có thể tạo thành một vòng xoắn: hàng rào tổn thương thúc đẩy viêm, trong khi viêm tiếp tục ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của hàng rào da. Hiểu mối liên hệ này giúp việc chăm sóc được nhìn nhận từ chức năng bảo vệ của làn da.

Với trẻ nhỏ, mục tiêu chăm sóc còn gắn với cảm giác dễ chịu, giấc ngủ và sinh hoạt hằng ngày. Những thay đổi ấy có ý nghĩa với cả gia đình, bởi quá trình chăm sóc trẻ viêm da cơ địa thường cần thời gian, sự kiên nhẫn và phối hợp cùng bác sĩ.

Trong thai kỳ, việc kiểm soát bệnh cũng cần được đặt trong bối cảnh sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi. Nội dung chuyên đề nhấn mạnh cách tiếp cận được cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp từng trường hợp. Từ người mẹ đến em bé, kiến thức khoa học trở thành cơ sở để gia đình hiểu hơn và chủ động trao đổi với người làm chuyên môn.

Di sản hơn 40 năm được tiếp nối bằng sự thấu hiểu làn da

Câu chuyện AESTURA mang đến RCD27 gắn với nền tảng phát triển của thương hiệu. Theo giới thiệu chính thức từ Amorepacific, AESTURA kế thừa di sản dược phẩm Pacific Pharma, kết hợp cùng năng lực khoa học về da của tập đoàn để phát triển các giải pháp chăm sóc da nhạy cảm.

Hơn 40 năm nghiên cứu da nhạy cảm tạo nên chiều sâu cho định hướng ấy. Tinh thần di sản da liễu được thể hiện qua cách thương hiệu duy trì kết nối với bác sĩ, tiếp nhận những vấn đề từ thực tiễn để phục vụ nghiên cứu thành phần, công thức và đánh giá sản phẩm.

Tại RCD27, việc đồng hành cùng một báo cáo về mẹ và bé cho thấy sự tiếp nối giữa nền tảng nghiên cứu và nhu cầu chăm sóc cụ thể. Đằng sau câu chuyện Ceramide là những câu hỏi về cách hỗ trợ hàng rào da, duy trì độ ẩm và lựa chọn chăm sóc phù hợp trong từng giai đoạn cuộc sống.

Trong chuyên đề, Ceramide được đề cập cùng vai trò của cấu trúc lipid đối với hàng rào da. Công nghệ viên nang DermaON™ của AESTURA được giới thiệu như một hướng phát triển công thức từ hiểu biết ấy, với sự kết hợp Ceramide, cholesterol và axit béo trong cấu trúc nhiều lớp tương tự lipid của da.

AESTURA giới thiệu câu chuyện Ceramide và công nghệ dưỡng ẩm trên nền tảng nghiên cứu chuyên sâu về da nhạy cảm.

Khép lại hội nghị, tiếp nối hành trình đồng hành

Những cuộc gặp gỡ tại gian hàng và nội dung trong hội trường tạo nên hai phần bổ trợ của hành trình AESTURA tại RCD27: chia sẻ kiến thức và lắng nghe thực tiễn. Với chủ đề mẹ và bé, sự kết nối ấy hướng về một nhu cầu lâu dài – giúp gia đình có thêm cơ sở để hiểu làn da và phối hợp chăm sóc cùng bác sĩ.

Dưỡng ẩm là một phần trong chăm sóc viêm da cơ địa, bên cạnh điều trị theo chỉ định. Với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, lựa chọn sản phẩm cần phù hợp độ tuổi, tình trạng da và hướng dẫn chuyên môn.

Trải nghiệm sản phẩm tại gian hàng là một phần trong hoạt động kết nối của AESTURA với cộngđồng chuyên môn tại RCD27.

Sau những ngày hội nghị tại Hà Nội, dấu ấn của AESTURA nằm ở cách di sản nghiên cứu được nối dài bằng những vấn đề gần gũi với gia đình. Từ thai kỳ đến những năm tháng đầu đời của trẻ, sự đồng hành có ý nghĩa bắt đầu bằng thấu hiểu làn da, tôn trọng khác biệt và kiên trì chăm sóc trên nền tảng khoa học.

Huyền My