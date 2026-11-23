Họa tiết caro thanh lịch

Có vẻ như họa tiết caro đang dần thoát khỏi hình ảnh vốn gắn liền với thời tiết lạnh. Trên các sàn diễn Xuân - Hè 2027, những ô kẻ kinh điển được làm mới bằng suit mỏng nhẹ, váy mỏng thoáng mát và các item tách rời dễ mặc.

Chanel mang đến chất liệu “tweed” dạng đan mềm mại, trong khi Louis Vuitton lựa chọn cách tiếp cận lãng mạn hơn, họa tiết caro với những đường bèo nhún cùng phần tà lụa carré bay bổng.

Túi xách lưới hoặc đục lỗ

Sự trong suốt không còn chỉ dành cho váy hay áo. Hermès, Maison Margiela và Chanel đều đưa cảm hứng lưới và kỹ thuật đục lỗ vào túi xách, biến những chiếc tote quen thuộc thành phiên bản nhẹ nhàng và thú vị hơn. Không cần quá cầu kỳ, chỉ một chút khoảng hở trên bề mặt da cũng đủ khiến những chiếc túi quen thuộc mang một diện mạo mới, đúng tinh thần thoáng nhẹ của mùa Xuân - Hè.

Những đôi giày mule đậm chất Versailles

Bộ phim Marie Antoinette của Sofia Coppola vừa được khôi phục và trình chiếu trong thời gian diễn ra các show thời trang tại Paris, và dường như tinh thần của nàng hoàng hậu nước Pháp vẫn còn vương lại trên các sàn diễn, đặc biệt là ở mảng giày dép.

Chanel, Lanvin và Vaquera cùng đưa những đôi mule siêu nữ tính trở lại với các chi tiết như nơ satin, hoa hồng vải mềm mại và những điểm nhấn đính đá lấp lánh. Một chút điệu đà, một chút cổ điển, nhưng vẫn đủ nổi bật để trở thành điểm nhấn cho cả outfit.

Xuyên thấu lại lên ngôi

Các sàn diễn tại New York, London và Milan đều đã thử nghiệm với nghệ thuật “kín kín hở hở”, và đến Paris, xu hướng xuyên thấu càng được đẩy mạnh hơn. Từ cách Tom Ford kết hợp những khoảng hở đầy quyến rũ với kỹ thuật may đo mang tính điêu khắc, cho đến những chiếc slip dress mỏng nhẹ gần như trong suốt tại Chanel và Balenciaga, thời trang xuyên thấu rõ ràng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nếu mùa Xuân - Hè 2027 có một tinh thần chung, đó có lẽ là sự nhẹ nhàng, từ chất liệu, phom dáng cho đến cách mỗi người tự do thể hiện phong cách cá nhân.



