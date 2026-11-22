Nhìn lại những hình ảnh từ thời mới bước chân vào nghệ thuật đến hiện tại, có thể thấy diện mạo Bảo Thanh đã thay đổi theo thời gian. Từ cô bé diễn viên có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt lanh lợi, cô trưởng thành thành một phụ nữ có vẻ ngoài mặn mà hơn. Tuy nhiên, nụ cười tươi và nét biểu cảm linh hoạt vẫn là những điểm nhận diện quen thuộc.