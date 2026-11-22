Nhan sắc ở tuổi 37 của Bảo Thanh
GĐXH - Bảo Thanh ở tuổi 37 không chỉ có sự nghiệp thành công mà còn có nhan sắc trẻ đẹp cùng gu thời trang thanh lịch.
Bảo Thanh (sinh năm 1990) là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt, từng ghi dấu ấn qua các phim Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con. Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, cô giành giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2017. Sau thời gian tạm rời phim truyền hình để chăm lo gia đình và hoạt động sân khấu, Bảo Thanh được khán giả mong đợi trở lại màn ảnh nhỏ.
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