Ở tuổi 47, Lee Hyori tiếp tục khiến công chúng chú ý khi khoe vóc dáng săn chắc cùng đường cong quyến rũ. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen nhờ diện mạo trẻ trung, thần thái cuốn hút và phong độ ngoại hình đáng ngưỡng mộ.

Cụ thể, mới đây, Lee Hyori đăng tải hai đoạn video ngắn lên trang cá nhân. Trong những hình ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ diện chiếc váy đen ôm sát cơ thể, khéo léo tôn lên vóc dáng cân đối. Cô kết hợp trang phục với mái tóc uốn gợn sóng tự nhiên, tạo nên diện mạo vừa cá tính, thanh lịch vừa quyến rũ.

Lee Hyori trong hậu trường của một buổi chụp ảnh. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với vóc dáng quyến rũ.

Không cần tạo dáng cầu kỳ hay sử dụng những màn trình diễn bắt mắt, Lee Hyori vẫn thu hút ánh nhìn nhờ thần thái đặc trưng. Đặc biệt, thiết kế váy ôm sát giúp nữ ca sĩ khoe trọn đường cong cơ thể cùng tỷ lệ hình thể hài hòa. Vóc dáng săn chắc, vòng eo thon gọn và những đường cong nổi bật của cô khiến nhiều người khó tin rằng nữ nghệ sĩ đã bước sang tuổi 47.

Hình ảnh mới của Lee Hyori cũng khiến khán giả nhớ đến thời kỳ cô được mệnh danh là biểu tượng gợi cảm hàng đầu Kpop. Từ những ngày hoạt động cùng nhóm nhạc Fin.K.L cho đến khi phát triển sự nghiệp solo, nữ ca sĩ luôn gây ấn tượng bởi phong cách quyến rũ, cá tính và khả năng làm chủ sân khấu. Sau nhiều năm, sức hút ấy vẫn được cô duy trì theo cách riêng.

Một trong những yếu tố giúp Lee Hyori giữ được vóc dáng khỏe khoắn là thói quen tập luyện yoga trong thời gian dài. Nữ ca sĩ vốn nổi tiếng với lối sống chú trọng sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần. Hiện tại, cô còn điều hành một trung tâm yoga, đồng thời duy trì việc luyện tập đều đặn. Hình ảnh Lee Hyori trong cuộc sống thường ngày vì thế cũng mang đến cảm giác gần gũi, khác biệt với vẻ ngoài hào nhoáng của một ngôi sao trên sân khấu.

Bên cạnh những video khoe vóc dáng, Lee Hyori còn khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ bộ ảnh hồ sơ mới được thực hiện cùng các thành viên Fin.K.L. Đây là nhóm nhạc nữ ra mắt năm 1998, từng là một trong những cái tên nổi bật của làng nhạc Hàn Quốc. Sau nhiều năm hoạt động riêng, bốn thành viên chuẩn bị tái hợp nhân dịp kỷ niệm 30 năm ra mắt vào năm 2028.

Theo thông tin được công bố, Fin.K.L dự kiến triển khai nhiều dự án trong khoảng 2 năm tới, bao gồm âm nhạc mới, các buổi biểu diễn, phim tài liệu, chương trình giải trí và triển lãm. Sự trở lại của nhóm đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của bốn nữ nghệ sĩ, đồng thời mở ra cơ hội để người hâm mộ một lần nữa chứng kiến đội hình hoàn chỉnh sau thời gian dài chờ đợi.

Lee Hyori cùng các thành viên của nhóm Fin.K.L.

Ở tuổi 47, Lee Hyori vẫn duy trì sức hút riêng trong làng giải trí Hàn Quốc. Không chỉ gây chú ý bởi vóc dáng săn chắc và phong cách thời trang quyến rũ, nữ ca sĩ còn khiến khán giả mong đợi khi chuẩn bị cùng các thành viên Fin.K.L bước vào dự án kỷ niệm 30 năm hoạt động.