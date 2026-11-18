Mai Thảo Linh sinh năm 2006, là con gái đầu lòng của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Cô sở hữu chiều cao khoảng 1m71, gương mặt thanh tú và thường được khán giả dành lời khen về ngoại hình. Hiện Thảo Linh theo học tại Đại học RMIT, đồng thời phát triển công việc sáng tạo nội dung và hợp tác quảng bá thương hiệu. Trước đó, cô từng nhận được thư mời nhập học từ University of the Arts London nhưng quyết định học tập tại Việt Nam để gần gia đình.