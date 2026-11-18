Giao diện nàng thơ của Lọ Lem ở Hàn Quốc khiến fan mê mẩn
GĐXH - Lọ Lem - con gái lớn nhà MC Quyền Linh, gây ấn tượng với phong cách thời trang thanh lịch tại Hàn Quốc. Những khoảnh khắc dạo phố xinh đẹp của cô nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.
Đáng chú ý, phía dưới bài đăng, Quyền Linh nhanh chóng để lại bình luận: "Lung linh quá con gái yêu". Chỉ với vài chữ, nam MC thể hiện sự yêu thương và niềm tự hào dành cho ái nữ. Phản ứng gần gũi của Quyền Linh nhận được nhiều sự chú ý, bởi anh vốn thường xuyên tương tác với hai con gái trên mạng xã hội.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Vẻ đẹp dịu dàng ở tuổi 41 của Hoa hậu Jennifer PhạmĐẹp -
GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm khi tham dự một sự kiện đã khoe trọn nhan sắc, dịu dàng ở tuổi 41.
Doãn Hải My ghi điểm với phong cách dịu dàng, nữ tínhĐẹp -
Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu nhận nhiều lời khen với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính.
Nhan sắc và vóc dáng của Ha Ji Won ở tuổi 48 gây chú ýĐẹp -
Loạt ảnh du lịch mới nhất của Ha Ji Won khiến nhiều người chú ý khi nữ diễn viên khoe vóc dáng săn chắc cùng cơ bụng số 11 ở tuổi 48.
Karina (aespa) gây sốt với nhan sắc quyến rũĐẹp -
Karina - thành viên nhóm nhạc aespa trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ Melon Music Awards 2026.
Thanh Thủy thay đổi diện mạo đầy bất ngờ với kiểu tóc ngắn cá tínhĐẹp -
GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy gây sốt khi xuống tóc với kiểu tóc ngắn cá tính. Sự thay đổi này giúp cô trở nên trẻ trung và năng động hơn, thể hiện phong cách hiện đại.
Triệu Lệ Dĩnh lộ ảnh mặt mộc bên Tôn Thiên, nhan sắc gây chú ýĐẹp -
Loạt ảnh mới đây của Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Thiên khiến nhiều khán giả thích thú.
Bí quyết giúp bạn có làn da trắng sáng, mịn màng và tươi trẻ, tiết kiệm chi phí từ bắp cảiĐẹp -
GĐXH - Với hàm lượng cao các loại vitamin A, C và E, cùng lưu huỳnh và kali, từ lâu bắp cải đã được phụ nữ Pháp sử dụng để làm nguyên liệu giúp làm sạch sâu trong làn da, cung cấp dưỡng chất cho da và làm cân bằng, đều màu trên da.
5 cách trị da chân khô nứt nẻ đơn giản, hiệu quảĐẹp -
GĐXH - Da chân khô nứt nẻ nghiêm trọng có thể gây nên tình trạng nhiễm trùng bàn chân, khiến việc đi lại khó khăn, không thoải mái. Dưới đây là 5 cách trị da chân khô nứt nẻ đơn giản và mang tới hiệu quả cao, bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.
Hoa hậu Kỳ Duyên chăm khoe lưng ong quyến rũĐẹp -
Sở hữu vóc dáng thon gọn cùng đường cong quyến rũ, Hoa hậu Kỳ Duyên nhiều lần khiến người hâm mộ xuýt xoa khi diện những thiết kế khoe trọn tấm lưng trần.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe vóc dáng tròn đầyThời trang -
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mới đây xuất hiện tại Hoa hậu Việt Nam 2026 với vai trò làm giám khảo chấm thi. Sau 10 năm giành vương miện, nhan sắc của cô ngày càng "thăng hạng".