Mới đây, Á hậu Đỗ Cẩm Ly đã chính thức giới thiệu bộ ảnh mới nhân dịp đón sinh nhật tuổi 23. Khác với hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng thường thấy, người đẹp lựa chọn concept IT Girl với phong cách thời trang hiện đại, gợi cảm và đầy cá tính. Đây cũng là một trong những định hướng hình ảnh mà Cẩm Ly mong muốn theo đuổi khi đại diện Việt Nam tham dự Miss Cosmo 2026.

Á hậu Đỗ Cẩm Ly đã chính thức giới thiệu bộ ảnh mới nhân dịp đón sinh nhật tuổi 23.

Trong bộ ảnh lần này, Á hậu Cẩm Ly gây ấn tượng với thần thái tự tin, cách tạo dáng phóng khoáng cùng tinh thần thời trang trẻ trung. Người đẹp không ngại thử nghiệm hình ảnh mới, thể hiện mong muốn thoát khỏi những khuôn mẫu quen thuộc để khẳng định dấu ấn riêng. Sự thay đổi này được xem là bước chuyển đáng chú ý trong hành trình xây dựng hình ảnh của nàng hậu ở tuổi 23.

Đáng chú ý, bộ ảnh không đơn thuần là món quà Cẩm Ly dành cho bản thân nhân dịp sinh nhật mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trước thềm Miss Cosmo 2026. Thông qua phong cách IT Girl, người đẹp muốn truyền tải hình ảnh một cô gái trẻ tự tin, độc lập, chủ động thể hiện cá tính và không ngừng khám phá những giới hạn mới của bản thân.

Thông qua phong cách IT Girl, người đẹp muốn truyền tải hình ảnh một cô gái trẻ tự tin, độc lập, chủ động thể hiện cá tính.

Năm 2026 cũng đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Đỗ Cẩm Ly khi cô được trao cơ hội đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Cosmo. Đây vừa là niềm vinh dự, vừa đặt ra những thử thách mới, đòi hỏi người đẹp phải có sự chuẩn bị nghiêm túc về nhiều mặt.

Bên cạnh việc trau dồi kỹ năng trình diễn, giao tiếp và kiến thức, Cẩm Ly còn chú trọng định hình phong cách thời trang mang dấu ấn cá nhân. Người đẹp mong muốn khi xuất hiện tại Miss Cosmo 2026, bản thân không chỉ được nhớ đến bởi nhan sắc mà còn bởi sự tự tin, năng động và tinh thần của một phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Bên cạnh việc trau dồi kỹ năng trình diễn, giao tiếp và kiến thức, Cẩm Ly còn chú trọng định hình phong cách thời trang mang dấu ấn cá nhân.

Có thể nói, tuổi 23 mở ra chương mới đầy kỳ vọng đối với Á hậu Đỗ Cẩm Ly. Bộ ảnh lần này cũng phần nào cho thấy sự chủ động của người đẹp trong việc làm mới bản thân, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn trước hành trình chinh phục Miss Cosmo 2026.